Hạ tầng tăng tốc, mở dư địa bứt phá cho bất động sản phía Nam TP.HCM

Chuỗi hạ tầng trọng điểm đang góp phần tái định hình diện mạo khu Nam Sài Gòn. Đón trọn xung lực bứt phá này, Vlasta Premier - Phú Thuận trở thành tâm điểm chú ý của người mua ở thực và nhà đầu tư nhờ lợi thế kết nối đa hướng và tiến độ xây dựng đúng cam kết.

Khu Nam Sài Gòn đang bước chu kỳ “lột xác” mạnh mẽ với mạng lưới hạ tầng đô thị được nâng cấp toàn diện, tăng cường kết nối với trung tâm thành phố, khu tài chính Thủ Thiêm và những đô thị vệ tinh đang hình thành.

ĐÒN BẨY TỪ SỰ TĂNG TỐC HẠ TẦNG KHU NAM SÀI GÒN

Mắt xích quan trọng là dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 10 làn xe vừa được khởi công trong tháng 7/2026 vừa qua. Khi đi vào hoạt động trong tương lai, tuyến đường sẽ khai thông di chuyển từ khu Nam vào trung tâm, rút ngắn thời gian xuống dưới 15 phút. Cùng với đó, dự án Cầu Thủ Thiêm 4, dự kiến khởi công trong Quý III/2026 là trục kết nối thẳng tới tâm điểm tài chính mới Thủ Thiêm, giúp cư dân khu Nam tiếp cận hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế tại phía Đông chỉ trong 5 đến 10 phút.

Hạ tầng giao thông khu Nam TP.HCM đang được đẩy mạnh đầu tư, tăng cường kết nối Vlasta Premier Phú Thuận với trung tâm thành phố và khu vực lân cận.

Sự liên kết đa chiều này càng được củng cố với việc các nút giao trọng điểm Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và cao tốc Bến Lức - Long Thành được hoàn thiện, tháo gỡ bài toán kẹt xe tại cửa ngõ phía Nam. Cùng với đó, quy hoạch hệ thống Metro với Tuyến số 4 và tuyến Bến Thành - Cần Giờ (dự kiến chạy thử quý 4/2028) có các ga dừng đi qua khu vực Phú Thuận, giúp tối ưu việc di chuyển của cư dân. Đây cũng là đòn bẩy quan trọng khẳng định tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản theo mô hình đô thị gắn liền với giao thông công cộng (TOD).

Tầm vóc của hạ tầng khu Nam tiếp tục được nâng lên nhờ hai trục kết nối chiến lược liên vùng. Dự án Cầu Cần Giờ (khởi công tháng 6/2026) mở ra hướng phát triển về phía biển, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm xuống đô thị biển Cần Giờ còn 40 - 50 phút (dự kiến đưa vào vận hành từ giữa năm 2029). Song song đó, Cầu Phú Mỹ 2 động thổ đầu năm 2026, với giải pháp đường trên cao 1 - 2 tầng đoạn Hoàng Quốc Việt - Đào Trí đóng vai trò tháo gỡ áp lực giao thông cho cầu Phú Mỹ hiện hữu và các trục cao tốc huyết mạch.

Vlasta Premier Phú Thuận với loạt công trình giao thông chiến lược như Cầu Cần Giờ và Cầu Phú Mỹ 2 mở rộng không gian kết nối và tạo phát triển mới cho khu Nam.

Bên cạnh kết nối nội đô, không gian phát triển của khu Nam tiếp tục được mở rộng về hướng biển và các đầu mối kinh tế lớn nhờ hai công trình vượt sông quy mô. Dự án Cầu Cần Giờ, khởi công tháng 6 vừa qua giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM xuống siêu đô thị biển Cần Giờ còn khoảng 40 - 50 phút, dự kiến hợp long Quý IV/2028 và vận hành từ giữa năm 2029. Cầu Phú Mỹ 2 động thổ đầu năm nay, với thiết kế đường trên cao 1 - 2 tầng đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Đào Trí sẽ giảm tải trực tiếp cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sự bứt phá của chuỗi giao thông trọng điểm không chỉ tối ưu lộ trình di chuyển cho cư dân mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị cho toàn khu Nam. Trực tiếp hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng này, Phú Thuận nhanh chóng vươn lên thành tọa độ an cư và đầu tư đắt giá bậc nhất khu Nam.

NÂNG TẦM GIÁ TRỊ SỐNG TẠI VLASTA PREMIER - PHÚ THUẬN

Song song với mạch kết nối liên vùng, hạ tầng quanh khu vực Phú Thuận cũng ghi nhận bước chuyển biến đáng chú ý. Hai tuyến đường D2 và N4 bao quanh dự án Vlasta Premier - Phú Thuận (rộng 24m) đã chính thức khởi công vào tháng 6 vừa qua, giúp hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và nâng cao khả năng lưu thông. Tọa lạc ngay trên trục đại lộ ven sông Đào Trí quy hoạch rộng 40m, Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu lợi thế sinh thái và thương mại vượt trội.

Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu vị trí trên trục Đào Trí, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ tại khu Nam TP.HCM.

Chất lượng sống của cư dân được củng cố khi dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng chính thức vận hành trong năm 2026. Với hệ thống kiểm soát triều quy mô lớn, công trình là “lá chắn” giảm triều cường cho Nam Sài Gòn, đồng thời củng cố môi trường sống sinh thái và bền vững.

Nằm tại tâm điểm hạ tầng khu Nam, Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu “tọa độ vàng” trên trục cảnh quan - thương mại sầm uất bậc nhất khu vực. Vị thế chiến lược này mở ra dư địa tăng giá bứt phá cho những khách hàng đón đầu làn sóng phát triển. Dự án hưởng trọn lợi thế từ mạng lưới giao thông liên vùng như cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2 - rút ngắn thời gian di chuyển đến Phú Mỹ Hưng xuống 5 phút và Thủ Thiêm chỉ khoảng 15 phút.

Dự kiến, Vlasta Premier - Phú Thuận được cất nóc và cuối tháng 4/2027 và bàn giao vào quý 4/2027.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo ra không gian sống gắn kết cộng đồng, chú trọng cảnh quan xanh - tiện ích sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe và thư giãn trên cao.

Chi tiết liên hệ hotline: 086 279 3388.

Website: https://vlastapremier.vanphu.vn/phuthuan