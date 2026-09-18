Đồng Nai đấu giá “đất vàng” khu vực trung tâm và gần sân bay Long Thành

Ngày 17/9, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai đã công bố thông tin về việc đấu giá quyền sử dụng đất cho bốn khu đất có vị trí đắc địa. Các khu đất này không chỉ nằm ở trung tâm Thành phố mà còn gần tuyến đường kết nối tới sân bay Long Thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại và dịch vụ.
Cụ thể, thửa đất số 5 và số 9 thuộc tờ bản đồ số 43, phường Trấn Biên có diện tích hơn 4.400m2, được quy hoạch cho mục đích thương mại dịch vụ với giá khởi điểm hơn 206 tỷ đồng. Trước đây, khu đất này do Nhà khách 71 và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai sử dụng, nay đã được thu hồi để đấu giá.
Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 66 phường Tam Phước có diện tích hơn 5.600m2, được quy hoạch cho đất ở với giá khởi điểm hơn 71 tỷ đồng.
Trong khi đó, thửa đất số 59, tờ bản đồ số 119 phường Tam Hiệp có diện tích 1.850m2, cũng được quy hoạch cho đất ở tại đô thị với giá khởi điểm hơn 83 tỷ đồng.
Đặc biệt, thửa đất số 1597 tờ bản đồ số 18 phường Dầu Giây có vị trí giáp quốc lộ 1A, thuộc khu dân cư A1-C1, với diện tích hơn 9.100m2, được đấu giá với giá khởi điểm hơn 133 tỷ đồng. Đây là khu đất có tiềm năng phát triển lớn nhờ vị trí chiến lược gần các tuyến giao thông quan trọng.
Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Đồng Nai cũng thông báo đấu giá lần hai cho quyền sử dụng đất tại thửa đất số 145 và thửa đất số 14, tờ bản đồ địa chính số 31 phường Trảng Bom. Tổng diện tích khu đất là 5.750,5 m2, trong đó diện tích đấu giá là 4.402,6 m2, quy hoạch cho đất ở với giá khởi điểm gần 99 tỷ đồng.
Phó Bí thư Thành ủy TP. Đồng Nai ông Võ Tấn Đức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên nguồn lực cho các dự án có sức lan tỏa lớn, kết nối sân bay Long Thành và các dự án hạ tầng chiến lược. Ông cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải nhanh chóng rà soát các khu đất đủ điều kiện pháp lý để đưa vào danh mục đấu giá, nhằm sớm biến quỹ đất thành nguồn lực phát triển.
Hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai đang phối hợp với các xã, phường để giải phóng mặt bằng cho gần 300 dự án với diện tích hơn 15.000ha. Trong số này, có 25 dự án trọng điểm như đường Vành đai 4 – TP. Hồ Chí Minh, kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và sân bay Long Thành.
Việc đấu giá các khu đất vàng này không chỉ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai. Với vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển lớn, các khu đất này hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
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