Chủ Nhật, 20/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hà Nội quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất các trường hợp tại Luật Thủ đô

T Thanh Xuân

Theo Quyết định số 127/2026/QĐ - UBND của Hà Nội, đối với trường hợp dự án chưa hoàn thành việc bố trí tái định cư: UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư, hoặc chi trả kinh phí tạm cư...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân
Ảnh minh họa: Thanh Xuân

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND về quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất các trường hợp tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Thủ đô (Thực hiện theo khoản 3 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Theo đó, Quyết định quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất các Dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; thu hồi đất vùng phụ cận đường bộ, nhà ga, đề-pô đường sắt đô thị đồng thời với việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng mới trục đường bộ, đường sắt đô thị hoặc mở rộng trục đường bộ hiện có theo quy hoạch.

Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố; người sử dụng đất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trình tự, thủ tục thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và các pháp luật liên quan. Trường hợp Dự án chưa hoàn thành việc bố trí tái định cư: UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư, hoặc chi trả kinh phí tạm cư.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện quy định tại Quyết định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, hoặc thay đổi các quy định của pháp luật, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định cho phù hợp. UBND các xã, phường thực hiện đảm bảo công bằng, công khai, đúng quy định.

Báo cáo tình hình – kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 của Hà Nội cho biết công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, phản ánh những chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục đầu tư và điều hành, giám sát tiến độ dự án. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh thi công, góp phần nâng cao khả năng hấp thụ vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong những tháng cuối năm.

Theo đó, tính chung 8 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 89.923 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ và bằng 52,6% kế hoạch năm. Trong đó, cấp Thành phố đạt 58.624 tỷ đồng, gấp 2,6 lần và hoàn thành 57,5% kế hoạch; cấp xã đạt 31.299 tỷ đồng, tăng 11,1% và hoàn thành 45,3%.

Tiến độ tại nhiều dự án hạ tầng chiến lược tiếp tục có chuyển biến, trong đó, Hà Nội đang tăng tốc triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng. Hiện, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo còn một số nội dung liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật; cầu Thượng Cát cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,147 ha do điều chỉnh dự án; cầu Hồng Hà đạt 798/941 cọc khoan nhồi, 28/70 bệ trụ, 23/70 thân trụ và hoàn thành 27/450 dầm Super-T; cầu Mễ Sở đạt 360/596 cọc khoan nhồi, 15 bệ trụ, hoàn thành 5 thân trụ và 13 dầm Super-T...

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Hà Nội VnEconomy thu hồi đất VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Xu hướng dịch chuyển bất động sản: từ vị trí đắc địa đến hệ sinh thái sống toàn diện

Xu hướng dịch chuyển bất động sản: từ vị trí đắc địa đến hệ sinh thái sống toàn diện

Thay vì chỉ tập trung vào vị trí trung tâm, giá trị bất động sản được đánh giá dựa trên khả năng cung cấp một hệ sinh thái sống toàn diện. Đây là một xu hướng nổi bật trong bối cảnh hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ và mô hình phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD) ngày càng được chú trọng…

Hà Nội trao đổi, làm rõ ý kiến của người dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội trao đổi, làm rõ ý kiến của người dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Tại điểm cầu UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục tổ chức “Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường bộ Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng”...

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy