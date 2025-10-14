Lumière Midtown - Bản giao hòa giữa kiến trúc New York và hệ tiện ích chuẩn resort

Lấy cảm hứng kiến trúc từ New York, dự án cao tầng hạng sang Lumière Midtown khoác lên mình vẻ đẹp thời thượng, nổi bật giữa lòng khu đô thị The Global City. Bên cạnh thiết kế hiện đại, hệ tiện ích chuẩn resort 5 sao đáp ứng mọi nhu cầu sống tiện nghi, nuôi dưỡng trọn vẹn “thân - tâm - trí” cho cộng đồng cư dân tinh anh.

KIỆT TÁC KIẾN TRÚC LẤY CẢM HỨNG TỪ NEW YORK

“Rừng” nhà chọc trời, phủ kính lấp lánh như Empire State Building, One World Trade Center... tại New York chính là biểu tượng toàn cầu của sự phồn hoa và hiện đại nhất nước Mỹ. Với cảm hứng thiết kế đó, Lumière Midtown, dự án cao tầng hạng sang giữa lòng The Global City, thu hút ánh nhìn với vẻ đẹp sang trọng, đương đại, được thể hiện nhất quán trong từng chi tiết nhỏ.

Mặt kính phản chiếu bầu trời và cảnh sắc đô thị, Lumière Midtown khoác lên mình vẻ đẹp thời thượng như những biểu tượng New York giữa lòng The Global City.

Mang hơi thở phồn hoa và thanh lịch từ kiến trúc New York, Lumière Midtown định hình không gian sống bằng sự hòa quyện giữa vẻ đẹp đương đại và công năng tối ưu. Được phủ lớp kính low-E khổ lớn, Lumière Midtown như một tấm canvas vẽ nên những chuyển động của bầu trời và đô thị. Bố cục của các căn hộ được thiết kế vuông vức, tối ưu từng góc nhỏ, đảm bảo công năng cho mọi gia đình. Tận dụng ánh sáng làm chất liệu kiến tạo, kính tràn viền low-e khổ lớn trên Facade cũng giúp giảm thiểu bức xạ nhiệt, tạo môi trường sống trong lành, thư thái và an yên.

Ánh sáng tự nhiên qua khung kính lớn mang đến cảm giác thư thái và yên bình trong từng khoảnh khắc.

Với lớp phủ kính tráng lệ mang phong cách các tòa nhà chọc trời Manhattan, tất cả các căn hộ Lumière Midtown đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, không giới hạn về toàn cảnh khu đô thị. Từ bình minh đến hoàng hôn, hay những show nhạc nước ngoạn mục tại kênh đào 1.2Km lớn nhất Đông Nam Á, mọi khoảnh khắc đều trở thành một cảnh quan nghệ thuật đặc sắc. Sống tại đây, bạn sẽ trải nghiệm nhịp đập phồn hoa, hiện đại và thanh lịch, như đang tận hưởng không gian sống tinh anh mang hơi thở nghệ thuật từ New York.

HỆ TIỆN ÍCH CHUẨN RESORT, NUÔI DƯỠNG THÂN - TÂM - TRÍ

Bên cạnh kiến trúc sang trọng, dự án cung cấp 34 tiện ích trong nhà và ngoài trời, đầy đủ tiện nghi dành cho cư dân. Hệ tiện ích của Lumière Midtown còn “ghi điểm” khi kết hợp những trang bị nội thất, dịch vụ cao cấp với những "mảng xanh" nguyên bản như ánh sáng, dòng nước và cây cối. Các chi tiết được bố trí đan xen, tạo thành "điểm giao" cân bằng giữa vẻ đẹp hiện đại và tự nhiên.

Những tiện ích chuẩn resort 5 sao, giúp cư dân có thể tái tạo năng lượng thân - tâm - trí ngay tại nhà.

Từ phòng gym cao cấp đến phòng yoga yên tĩnh, từng chi tiết được thiết kế tỉ mỉ, linh hoạt cho nhu cầu rèn luyện thể chất và lối sống khỏe mạnh của cộng đồng cư dân. Các gia đình có con nhỏ còn có thể gắn kết, thư giãn và thỏa sức sáng tạo tại những khu tiện ích năng động như khu vui chơi trẻ em ngoài trời, phòng vui chơi trong nhà.

Bên cạnh nội khu hiện đại, các tiện ích ngoài trời như hồ bơi vô cực đối xứng, vườn treo Sky Garden, lounge thư giãn… được bao bọc bởi sắc xanh, rợp bóng mát của cây cối và thanh âm của dòng nước, giúp tái tạo nguồn năng lượng và kết nối với cộng đồng cư dân một cách tự nhiên nhất. Mỗi khu vực đều mang đến bầu không khí trong lành, thư giãn, trở thành điểm hẹn lý tưởng sau một ngày dài.

Hồ bơi vô cực mang lại trải nghiệm thư giãn cùng tầm nhìn khoáng đạt giữa khu đô thị.

Sống tại Lumière Midtown, tâm điểm của The Global City, cư dân được thụ hưởng trọn vẹn toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế của khu đô thị. Bên cạnh tổ hợp shophouse tại 4 tầng khối đế, trung tâm thương mại rộng 123.000 m2 lớn nhất TPHCM ở đối diện dự án đáp ứng tất cả nhu cầu mua sắm - giải trí - ẩm thực chỉ trong vài bước chân. Ngay sát nhà là hệ thống trường học chuẩn quốc tế cho thế hệ tương lai, khu nhà phố SOHO, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á và công viên cây xanh rộng lớn... Hệ tiện ích “all-in-one” của The Global City mở ra nhịp sống năng động, thuận tiện, thụ hưởng trọn vẹn mọi giá trị sống đẳng cấp quốc tế trong bán kính 15 phút.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm hứng kiến trúc New York và hệ tiện ích chuẩn resort, Lumière Midtown mang đến một không gian an cư lý tưởng cho những chủ nhân xứng tầm. Trong bức tranh đô thị hóa của thành phố, Lumière Midtown chính là biểu tượng cho chất sống tinh anh giữa trung tâm TP.HCM.

* Tìm hiểu thêm về Lumière Midtown tại https://masterisehomes.com/the-global-city/lumiere-midtown/