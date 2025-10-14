Thứ Ba, 14/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Lumière Midtown - Bản giao hòa giữa kiến trúc New York và hệ tiện ích chuẩn resort

Tuấn Sơn

14/10/2025, 11:27

Lấy cảm hứng kiến trúc từ New York, dự án cao tầng hạng sang Lumière Midtown khoác lên mình vẻ đẹp thời thượng, nổi bật giữa lòng khu đô thị The Global City. Bên cạnh thiết kế hiện đại, hệ tiện ích chuẩn resort 5 sao đáp ứng mọi nhu cầu sống tiện nghi, nuôi dưỡng trọn vẹn “thân - tâm - trí” cho cộng đồng cư dân tinh anh.

KIỆT TÁC KIẾN TRÚC LẤY CẢM HỨNG TỪ NEW YORK

“Rừng” nhà chọc trời, phủ kính lấp lánh như Empire State Building, One World Trade Center... tại New York chính là biểu tượng toàn cầu của sự phồn hoa và hiện đại nhất nước Mỹ. Với cảm hứng thiết kế đó, Lumière Midtown, dự án cao tầng hạng sang giữa lòng The Global City, thu hút ánh nhìn với vẻ đẹp sang trọng, đương đại, được thể hiện nhất quán trong từng chi tiết nhỏ.

Mặt kính phản chiếu bầu trời và cảnh sắc đô thị, Lumière Midtown khoác lên mình vẻ đẹp thời thượng như những biểu tượng New York giữa lòng The Global City.
Mặt kính phản chiếu bầu trời và cảnh sắc đô thị, Lumière Midtown khoác lên mình vẻ đẹp thời thượng như những biểu tượng New York giữa lòng The Global City.

Mang hơi thở phồn hoa và thanh lịch từ kiến trúc New York, Lumière Midtown định hình không gian sống bằng sự hòa quyện giữa vẻ đẹp đương đại và công năng tối ưu. Được phủ lớp kính low-E khổ lớn, Lumière Midtown như một tấm canvas vẽ nên những chuyển động của bầu trời và đô thị. Bố cục của các căn hộ được thiết kế vuông vức, tối ưu từng góc nhỏ, đảm bảo công năng cho mọi gia đình. Tận dụng ánh sáng làm chất liệu kiến tạo, kính tràn viền low-e khổ lớn trên Facade cũng giúp giảm thiểu bức xạ nhiệt, tạo môi trường sống trong lành, thư thái và an yên.

Ánh sáng tự nhiên qua khung kính lớn mang đến cảm giác thư thái và yên bình trong từng khoảnh khắc.
Ánh sáng tự nhiên qua khung kính lớn mang đến cảm giác thư thái và yên bình trong từng khoảnh khắc.

Với lớp phủ kính tráng lệ mang phong cách các tòa nhà chọc trời Manhattan, tất cả các căn hộ Lumière Midtown đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, không giới hạn về toàn cảnh khu đô thị. Từ bình minh đến hoàng hôn, hay những show nhạc nước ngoạn mục tại kênh đào 1.2Km lớn nhất Đông Nam Á, mọi khoảnh khắc đều trở thành một cảnh quan nghệ thuật đặc sắc. Sống tại đây, bạn sẽ trải nghiệm nhịp đập phồn hoa, hiện đại và thanh lịch, như đang tận hưởng không gian sống tinh anh mang hơi thở nghệ thuật từ New York.

HỆ TIỆN ÍCH CHUẨN RESORT, NUÔI DƯỠNG THÂN - TÂM - TRÍ

Bên cạnh kiến trúc sang trọng, dự án cung cấp 34 tiện ích trong nhà và ngoài trời, đầy đủ tiện nghi dành cho cư dân. Hệ tiện ích của Lumière Midtown còn “ghi điểm” khi kết hợp những trang bị nội thất, dịch vụ cao cấp với những "mảng xanh" nguyên bản như ánh sáng, dòng nước và cây cối. Các chi tiết được bố trí đan xen, tạo thành "điểm giao" cân bằng giữa vẻ đẹp hiện đại và tự nhiên.

Những tiện ích chuẩn resort 5 sao, giúp cư dân có thể tái tạo năng lượng thân - tâm - trí ngay tại nhà.
Những tiện ích chuẩn resort 5 sao, giúp cư dân có thể tái tạo năng lượng thân - tâm - trí ngay tại nhà.

Từ phòng gym cao cấp đến phòng yoga yên tĩnh, từng chi tiết được thiết kế tỉ mỉ, linh hoạt cho nhu cầu rèn luyện thể chất và lối sống khỏe mạnh của cộng đồng cư dân. Các gia đình có con nhỏ còn có thể gắn kết, thư giãn và thỏa sức sáng tạo tại những khu tiện ích năng động như khu vui chơi trẻ em ngoài trời, phòng vui chơi trong nhà.

Bên cạnh nội khu hiện đại, các tiện ích ngoài trời như hồ bơi vô cực đối xứng, vườn treo Sky Garden, lounge thư giãn… được bao bọc bởi sắc xanh, rợp bóng mát của cây cối và thanh âm của dòng nước, giúp tái tạo nguồn năng lượng và kết nối với cộng đồng cư dân một cách tự nhiên nhất. Mỗi khu vực đều mang đến bầu không khí trong lành, thư giãn, trở thành điểm hẹn lý tưởng sau một ngày dài.

Hồ bơi vô cực mang lại trải nghiệm thư giãn cùng tầm nhìn khoáng đạt giữa khu đô thị.
Hồ bơi vô cực mang lại trải nghiệm thư giãn cùng tầm nhìn khoáng đạt giữa khu đô thị.

Sống tại Lumière Midtown, tâm điểm của The Global City, cư dân được thụ hưởng trọn vẹn toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế của khu đô thị. Bên cạnh tổ hợp shophouse tại 4 tầng khối đế, trung tâm thương mại rộng 123.000 m2 lớn nhất TPHCM ở đối diện dự án đáp ứng tất cả nhu cầu mua sắm - giải trí - ẩm thực chỉ trong vài bước chân. Ngay sát nhà là hệ thống trường học chuẩn quốc tế cho thế hệ tương lai, khu nhà phố SOHO, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á và công viên cây xanh rộng lớn... Hệ tiện ích “all-in-one” của The Global City mở ra nhịp sống năng động, thuận tiện, thụ hưởng trọn vẹn mọi giá trị sống đẳng cấp quốc tế trong bán kính 15 phút.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm hứng kiến trúc New York và hệ tiện ích chuẩn resort, Lumière Midtown mang đến một không gian an cư lý tưởng cho những chủ nhân xứng tầm. Trong bức tranh đô thị hóa của thành phố, Lumière Midtown chính là biểu tượng cho chất sống tinh anh giữa trung tâm TP.HCM.

* Tìm hiểu thêm về Lumière Midtown tại https://masterisehomes.com/the-global-city/lumiere-midtown/

Từ khóa:

LUMIÈRE Midtown

Đọc thêm

Bất động sản Cần Thơ: Shophouse đa năng trung tâm thành phố dẫn đầu thanh khoản

Bất động sản Cần Thơ: Shophouse đa năng trung tâm thành phố dẫn đầu thanh khoản

Shophouse (nhà phố thương mại) tại Nam Long II Central Lake nhanh chóng trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư. Tọa lạc vị trí trung tâm hành chính mới, dòng sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao mà còn mở ra cơ hội kinh doanh đắc lợi nhờ lượng khách ổn định của đô thị và trung tâm hành chính mới kề cận.

Ra mắt các đơn vị phân phối chiến lược dự án chung cư Song Hong Diamond City

Ra mắt các đơn vị phân phối chiến lược dự án chung cư Song Hong Diamond City

Tháng 10/2025, lễ kick-off dự án chung cư Song Hong Diamond City diễn ra tại Hưng Yên, đánh dấu bước khởi đầu cho khu đô thị chiến lược phía Đông Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền đặt cọc, mua bán

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền đặt cọc, mua bán

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh…

S&P: Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc năm nay tệ hơn dự báo

S&P: Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc năm nay tệ hơn dự báo

Các nhà phân tích của S&P dự báo doanh thu bán nhà mới ở Trung Quốc năm nay có thể sẽ giảm 8% so với năm ngoái...

Gỡ khó để doanh nghiệp bất động sản phát triển bền vững

Gỡ khó để doanh nghiệp bất động sản phát triển bền vững

Việc khó khăn trong xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất đang khiến nhiều dự án “đóng băng”, chậm triển khai gây thiệt hại cho cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Tháo gỡ “điểm nghẽn” này được xem là động lực giúp khơi thông nguồn vốn, tạo cú hích cho tăng trưởng…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn khó duy trì dòng tiền để thanh toán nợ trái phiếu

Chứng khoán

2

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân

Tiêu điểm

3

Công nghệ mở “cánh cửa” mới cho du lịch Việt?

Du lịch

4

Chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát hãng chip Nexperia do Trung Quốc sở hữu

Thế giới

5

Đề xuất người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy