Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền đặt cọc, mua bán

Thiên Di

13/10/2025, 14:25

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quy định được đưa ra này nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, minh bạch thị trường bất động sản, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai thông tin theo quy định.

Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Thành phố phải công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh; đồng thời, công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch theo đúng quy định, biểu mẫu.

Các đơn vị phải báo cáo bằng văn bản giấy gửi về Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) và bổ sung báo cáo bằng file (tệp) dữ liệu điện tử khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng được hoàn thiện trong thời gian tới.

Sở Xây dựng cũng lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản, sẽ bị xử phạt theo điều 58 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP.

Các hành vi như: chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục; chuyển nhượng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; sử dụng vốn huy động hoặc tiền ứng trước của khách hàng sai mục đích cam kết... đều có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định nêu trên.

bất động sản công khai thông tin doanh nghiệp dự án bất động sản minh bạch thị trường Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

