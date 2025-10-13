TP. Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền đặt cọc, mua bán

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Thiên Di
13/10/2025, 14:25
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh…
Quy định được đưa ra này nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, minh bạch thị trường bất động sản, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai thông tin theo quy định.
Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Thành phố phải công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh; đồng thời, công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch theo đúng quy định, biểu mẫu.
Các đơn vị phải báo cáo bằng văn bản giấy gửi về Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) và bổ sung báo cáo bằng file (tệp) dữ liệu điện tử khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng được hoàn thiện trong thời gian tới.
Sở Xây dựng cũng lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.
Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.
Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản, sẽ bị xử phạt theo điều 58 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP.
Các hành vi như: chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục; chuyển nhượng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; sử dụng vốn huy động hoặc tiền ứng trước của khách hàng sai mục đích cam kết... đều có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định nêu trên.
Với quy mô điều chỉnh quy hoạch hơn 22.000 ha, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tại Hải Phòng được định hướng phát triển thành khu kinh tế biển tổng hợp hiện đại, giữ vai trò trung tâm động lực tăng trưởng của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước...
UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của thành phố, nhằm xác định giá đất cho các dự án cần khắc phục về giá đất theo Thông báo 581-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Kết luận 114/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ; cũng như các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) đã thực hiện thủ tục xác định giá đất…
Các sản phẩm căn hộ thương mại tại khối đế dự án The Gió Riverside được nhà đầu tư quan tâm, phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn…
Căn hộ "Dual Life City Apartment" xuất hiện tại Quy Nhơn, đáp ứng nhu cầu sống kết hợp đang là xu hướng được thế hệ trẻ ưa chuộng tại các thành phố lớn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: