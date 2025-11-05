Hà Tĩnh chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững

Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới tư duy quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tỉnh tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển “tăng trưởng phải đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”...

Chiều 3/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về kết quả thực hiện chủ trương của Đảng trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng và lồng ghép các định hướng, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý và phát triển rừng trong các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội.

Những nội dung này được cụ thể hóa trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, thể hiện quyết tâm của địa phương trong phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phúc Quang

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã nhấn mạnh rằng Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai và bão lũ. Do đó, tỉnh luôn xác định công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Tỉnh đã ưu tiên ứng dụng công nghệ giám sát, quan trắc môi trường tự động, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường, đồng thời triển khai số hóa hồ sơ công trình thủy lợi, đê điều để tích hợp vào hệ thống quản lý dữ liệu và bản đồ số. Hà Tĩnh cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, mô hình sản xuất sạch hơn. Những bước đi này đã góp phần thay đổi tư duy phát triển, hướng đến chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển “tăng trưởng phải đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”. Địa phương định hướng phát triển công nghiệp xanh, sạch, theo chiều sâu, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm bày tỏ mong muốn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng các bộ, ban, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Hà Tĩnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên bền vững.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Hà Tĩnh trong việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai các chủ trương của Đảng về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển điện hạt nhân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phúc Quang

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, địa phương cần giám sát chặt chẽ mức độ tác động môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ trong nông nghiệp và công nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng lưu ý Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng quản lý tài nguyên nước bền vững, áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến; đồng thời tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.