Trang chủ Dân sinh

Hà Tĩnh: Nhiều giải pháp đưa lao động thất nghiệp trở lại thị trường

Dũng Hiếu

20/08/2025, 15:41

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ổn định thị trường lao động nhanh chóng đưa lao động thất nghiệp trở lại thị trường…

Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều giải pháp để kết nối người lao động tới doanh nghiệp một cách nhanh nhất.
Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều giải pháp để kết nối người lao động tới doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

Nửa đầu năm 2025, kinh tế Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động ảnh hưởng tới quá trình chuyển đổi ngành nghề, thu hút dòng vốn đầu tư của tỉnh. Bên cạnh đó, dù Hà Tĩnh không nằm trong số các tỉnh sát nhập nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy làm việc theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã. Tất cả những vấn đề đó tác động đến thị trường lao động, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Trước thực tế đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ dựa vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp để sớm đưa người mất việc trở lại thị trường lao động.

HỖ TRỢ HỌC NGHỀ  SÁT VỚI NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Theo số liệu từ Cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2025, số người không có việc làm (thất nghiệp) ước tính là 11.525 người, chiếm 2,20% lực lượng lao động 15 tuổi trở lên và tăng 0,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; lao động thất nghiệp chủ yếu là ở khu vực nông thôn chiếm đến 79,59% (tương đương 9.173 người) và ở nam giới là 55,72% (6.422 người). Nếu tính riêng trong độ tuổi lao động thì tỷ lệ thất nghiệp 6 tháng năm 2025 của cả tỉnh là 4,75%, giảm 0,54 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm giói thiệu việc làm tỉnh đã cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm góp phần tích cực hỗ trợ người lao động trong thời gian mất việc, giúp họ ổn định cuộc sống. Cụ thể số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp phát sinh mới trong quý 2/2025 là 1.420 người; tính đến tháng 6 năm 2025 là 2.131 người.

Các số liệu thất nghiệp trên cho thấy Hà Tĩnh cũng đang đối mặt rất lớn về việc làm và chuyển dịch chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khi tỉnh đang trong quá trình thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong bối cảnh như vậy thì việc nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp không thể ở chi trả trợ cấp mà còn phải hướng đến bảo trợ việc làm lâu dài cho người lao động bằng cách hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động với kỹ năng nghề nghiệp phù hợp.

Một trong những trụ cột quan trọng của chính sách hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động với kỹ năng nghề nghiệp phù hợp là công tác tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi người lao động được hỗ trợ học nghề.

Vì vậy, để đảm bảo vai trò then chốt của tư vấn, giới thiệu việc làm thì sau khi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp họ phải được hỗ trợ học nghề sát với nhu cầu của thị trường lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Sau học nghề, người lao động có sự thay đổi đáng kể về năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đang đầu tư vào tỉnh Hà Tĩnh.

5 GIẢI PHÁP GIÚP LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP SỚM TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG

Để thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo hướng bảo trợ việc làm Trung tâm giới thiệu việc làm đã thực hiện nhiều giải pháp để kết nối người lao động tới doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

Trước hết, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu động, phân loại người lao động theo ngành nghề, trình độ, nhu cầu việc làm, giúp thu thập, phân tích, dự báo và xây dựng bản tin thị trường lao động, đăng trên Fanpage của trung tâm để người lao động và doanh nghiệp biết, đồng thời cập nhật kịp thời nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Thứ hai, trên cơ sở phân tích dự báo Trung tâm tổ chức các phiên giao dịch việc làm cố định tập trung ngày 15 và 20 hàng tháng tại trung tâm và các phiên tư vấn dành riêng cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ đó nhiều lao động thất nghiệp tại các địa bàn nông thôn có thể tìm được việc làm phù hợp; doanh nghiệp tuyển được người lao động đúng với vị trí cần tuyển;

Thứ ba, thông qua số liệu cũng như các phiên giao dịch Trung tâm đề xuất với các cơ sở dạy nghề đào tạo nghề – tạo nền tảng kỹ năng phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Thứ tư, ứng dụng mô hình tam giác liên kết – kết nối ba bên gồm Trung tâm với doanh nghiệp, người lao động. Trung tâm lúc này sẽ đóng vai trò cầu nối chủ động mời gọi doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch chuyên đề; khảo sát nhu cầu tuyển dụng định kỳ hàng tháng, quý; tư vấn chính sách ưu đãi khi tuyển lao động từng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhờ vậy, những lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa có việc làm sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm kịp thời phù hợp với người lao động.

Ngoài ra Trung tâm thường xuyên giữ mối liên hệ với các trung tâm dịch vụ việc làm khu vực, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có nhiều gắn bó, phối hợp trong công tác tư vấn, tuyển dụng lao động với trung tâm; sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, hồ sơ học nghề; tư vấn chế độ chính sách về lao động việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động. Mô hình tam giác liên kết được xây dựng và vận hành bài bản đang giúp Hà Tĩnh giảm thiểu thời gian thất nghiệp, nâng cao chất lượng lao động và kết nối nhu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp.

Thứ năm, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và tìm việc làm của người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên bảng tin tại trung tâm và các xã, phường, thị trấn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thì các giải pháp trên đang thực sự đang đưa chính sách bảo hiểm thất nghiệp “Chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang kiến tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động”.

Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp dân sinh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp Vneconomy

