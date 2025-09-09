Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Thị trường

Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Nguyễn Thuấn

09/09/2025, 18:52

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2025 của Hà Tĩnh đã có bước tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ nguồn điện thương phẩm từ tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bức tranh chung của ngành công nghiệp Hà Tĩnh vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn khi các lĩnh vực then chốt như: luyện thép, chế biến gỗ, đồ uống tiếp tục sụt giảm...

Nhà máy sản xuất Pin VinES tại Hà Tĩnh.
Nhà máy sản xuất Pin VinES tại Hà Tĩnh.

Theo số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 8/2025 tăng khoảng 9,53% so với tháng 7/2025. Động lực chính đến từ ngành sản xuất và phân phối điện với mức tăng khoảng 78,66% so với tháng trước và tăng gần 97% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này có được sau khi tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức phát điện thương mại, bổ sung nguồn cung lớn cho hệ thống điện của tỉnh.

Tuy vậy, nếu so với cùng kỳ năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 vẫn giảm 1,46%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm khoảng 14,74%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm nhẹ khoảng 0,49%. Tính chung 8 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh chỉ tăng 2,92% so với cùng kỳ năm 2024 – một con số khá khiêm tốn so với tiềm năng.

Khó khăn lớn nhất hiện nay tập trung ở ngành luyện thép. Từ giữa tháng 8/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh buộc phải dừng hoạt động lò cao số 1 để bảo dưỡng, khiến sản lượng thép sụt giảm mạnh. Đây là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp toàn tỉnh nên sự gián đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số chung.

Trong 8 tháng năm 2025, Fomosa Hà Tĩnh chỉ sản xuất được khoảng 2,46 triệu tấn thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm, giảm trên 12% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt khoảng 864,77 triệu USD, giảm hơn 35%. Nguyên nhân không chỉ đến từ sản lượng sụt giảm mà còn do các chính sách bảo hộ thép quốc tế, khiến việc mở rộng thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

Ngoài thép, một số ngành công nghiệp khác cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Ngành chế biến gỗ chịu tác động từ việc thị trường dăm xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản phục hồi chậm, giá nguyên liệu lại tăng. Ngành sản xuất đồ uống tăng trưởng thấp do thời tiết mưa nhiều, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm.

Trước những khó khăn trên, Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá các chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đơn vị đang hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Một trong những giải pháp trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư như: Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, Khu công nghiệp VSIP Thạch Hà, mở rộng Khu công nghiệp Gia Lách, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy sản xuất ô tô tại Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2. Cùng với đó là tiến độ thành lập các khu công nghiệp mới như: Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (cũ), Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh, Khu công nghiệp Hạ Vàng.

Hà Tĩnh cũng sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; bổ sung nguồn vốn đầu tư hạ tầng cho các cụm công nghiệp do Nhà nước quản lý để tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón các dự án lớn.

Một hướng đi khác, là khuyến khích doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm giảm sự phụ thuộc quá lớn vào một vài dự án FDI. Việc tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng thị phần trong nước cũng là giải pháp được ngành công thương đặt kỳ vọng để giúp công nghiệp Hà Tĩnh vượt khó, lấy lại đà tăng trưởng bền vững.

