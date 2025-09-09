Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Theo số liệu từ Sở Công thương Hà
Tĩnh, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 8/2025 tăng khoảng 9,53%
so với tháng 7/2025. Động lực chính đến từ ngành sản xuất và phân phối điện với
mức tăng khoảng 78,66% so với tháng trước và tăng gần 97% so với cùng kỳ năm
2024. Kết quả này có được sau khi tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng
II chính thức phát điện thương mại, bổ sung nguồn cung lớn cho hệ thống điện của
tỉnh.
Tuy vậy, nếu so với cùng kỳ năm
2024, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 vẫn giảm 1,46%. Trong đó, ngành công
nghiệp chế biến chế tạo giảm khoảng 14,74%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải
giảm nhẹ khoảng 0,49%. Tính chung 8 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp
toàn tỉnh chỉ tăng 2,92% so với cùng kỳ năm 2024 – một con số khá khiêm tốn so
với tiềm năng.
Khó khăn lớn nhất hiện nay tập
trung ở ngành luyện thép. Từ giữa tháng 8/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh buộc phải dừng hoạt động lò cao số 1 để bảo
dưỡng, khiến sản lượng thép sụt giảm mạnh. Đây là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn
nhất trong cơ cấu công nghiệp toàn tỉnh nên sự gián đoạn này ảnh hưởng trực tiếp
đến chỉ số chung.
Trong 8 tháng năm 2025, Fomosa Hà Tĩnh chỉ
sản xuất được khoảng 2,46 triệu tấn thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm, giảm
trên 12% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt khoảng
864,77 triệu USD, giảm hơn 35%. Nguyên nhân không chỉ đến từ sản lượng sụt giảm
mà còn do các chính sách bảo hộ thép quốc tế, khiến việc mở rộng thị trường xuất
khẩu gặp khó khăn.
Ngoài thép, một số ngành công
nghiệp khác cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Ngành chế biến gỗ chịu tác
động từ việc thị trường dăm xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản phục hồi chậm,
giá nguyên liệu lại tăng. Ngành sản xuất đồ uống tăng trưởng thấp do thời tiết
mưa nhiều, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm.
Trước những khó khăn trên, Sở
Công thương Hà Tĩnh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá các
chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tham mưu sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đơn vị đang hoàn thiện Đề án phát
triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo để
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
Một trong những giải pháp trọng
tâm là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn đã được cấp
giấy chứng nhận đầu tư như: Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, Khu công nghiệp
VSIP Thạch Hà, mở rộng Khu công nghiệp Gia Lách, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng
II, Nhà máy sản xuất ô tô tại Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2. Cùng với đó là
tiến độ thành lập các khu công nghiệp mới như: Khu công nghiệp phía Tây thành
phố Hà Tĩnh (cũ), Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh, Khu công nghiệp Hạ Vàng.
Hà Tĩnh cũng sẽ tập
trung hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, tăng cường thu hút đầu tư vào
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; bổ sung nguồn vốn đầu tư hạ tầng cho các
cụm công nghiệp do Nhà nước quản lý để tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón các dự án
lớn.
Một hướng đi khác, là khuyến khích
doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài, nhằm giảm sự phụ thuộc quá lớn vào một vài dự án FDI. Việc
tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường xuất
khẩu và mở rộng thị phần trong nước cũng là giải pháp được ngành công thương đặt
kỳ vọng để giúp công nghiệp Hà Tĩnh vượt khó, lấy lại đà tăng trưởng bền vững.