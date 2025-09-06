Thứ Bảy, 06/09/2025

Thị trường

Nghệ An: Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng trưởng mạnh

Nguyễn Thuấn

06/09/2025, 08:48

Tháng 8/2025, kinh tế công nghiệp Nghệ An ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng khi nhiều sản phẩm chủ lực như micrô, dây cáp điện, điện sản xuất… đều tăng cao so với cùng kỳ...

Lao động nữ đang làm việc tại Công ty Điện tử Kysungsin Vina tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An.
Lao động nữ đang làm việc tại Công ty Điện tử Kysungsin Vina tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2025 ước tăng 19,54% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng khá cao, phản ánh sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành chủ lực trong bối cảnh thị trường tiêu dùng và xuất khẩu có tín hiệu tích cực.

Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,67%; công nghiệp khai khoáng tăng 16,32%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 15,17%; cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 10,19%.

Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước tăng cùng với chính sách thương mại thuận lợi từ các thị trường xuất khẩu chủ lực đã góp phần thúc đẩy tiến độ đơn hàng của doanh nghiệp. Một số sản phẩm ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như: dịch vụ sản xuất dây, cáp điện khác đạt 1.089,5 tỷ đồng (tăng 2,2 lần), ống thép Hoa Sen 3.000 tấn (tăng 36,99%), micrô 20 triệu cái (tăng 34,25%), dock sạc 2,5 triệu cái (tăng 19,76%), điện sản xuất 615,7 triệu kWh (tăng 18,4%).

Tuy nhiên, một số sản phẩm vẫn gặp khó khăn về đầu ra, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, giá nguyên liệu đầu vào tăng khiến sản lượng sụt giảm. Chẳng hạn, nước mắm chỉ đạt 16,4 triệu lít (giảm 41,5%), loa BSE 2,2 triệu cái (giảm 40,32%), vỏ bào dăm gỗ 18,1 nghìn tấn (giảm 36,11%), bê tông tươi 23,8 nghìn m³ (giảm 6,47%), đá khai thác 90,2 nghìn m³ (giảm 11,17%).

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 16,41% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt… tăng mạnh nhất 27,56%; công nghiệp khai khoáng tăng 18,31%; chế biến, chế tạo tăng 15,19%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 10,45%.

Một số sản phẩm đạt mức tăng trưởng cao trong 8 tháng như: micrô 156,8 triệu cái (gấp 3 lần), dịch vụ sản xuất dây, cáp điện khác 7.124,8 tỷ đồng (tăng 45,1%), đá xây dựng 4.238,7 nghìn m³ (tăng 44,78%), tai nghe không nối với micrô 49,8 triệu cái (tăng 40,67%), điện sản xuất 2.876 triệu kWh (tăng 38,62%). Bên cạnh đó, vẫn có những sản phẩm giảm mạnh như sợi (giảm 39,49%), nước mắm (giảm 29,08%), bê tông tươi (giảm 36,72%) và bia đóng chai (giảm 16,66%).

Đáng chú ý, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tính đến tháng 8/2025 tăng 13,41% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến, chế tạo tăng 15,08%; trong khi lao động khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh tới 26,46%.

Hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng sôi động. Lũy kế đến 27/8/2025, Nghệ An có 2.217 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 53% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 28.515,3 tỷ đồng (tăng 68,22%). Ngoài ra, có 579 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 1.376 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng và 326 doanh nghiệp giải thể.

Những con số trên cho thấy bức tranh công nghiệp và kinh tế Nghệ An trong 8 tháng năm 2025 có nhiều điểm sáng, thể hiện sự năng động của doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và thích ứng với biến động. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức lớn về tiêu thụ sản phẩm, giá nguyên liệu và sự bền vững trong tăng trưởng.

