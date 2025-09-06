Sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, tín hiệu tích cực từ 34 địa phương

Sản xuất công nghiệp tháng 8/2025 tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tại 34 địa phương trên cả nước đều cho thấy những tín hiệu tích cực…

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/9/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2025 ước tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; ngành khai khoáng tăng 9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,4%.

Tính chung 8 tháng năm 2025, IIP ước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,4%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,0% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,5%), đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,1% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,2%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,9% (cùng kỳ năm 2024 tăng 11,7%), đóng góp 0,5 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 1,1% (cùng kỳ năm 2024 giảm 6,5%), làm giảm 0,2 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng, giảm chỉ số IIP 8 tháng các năm 2021-2025 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2025 của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 27,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 15,0%; sản xuất trang phục tăng 13,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 13,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 12,0%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 11,8%; sản xuất kim loại tăng 10,5%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 10,1%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa... tăng 9,6%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 7,5%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành tăng thấp hoặc giảm: Khai thác than cứng và than non tăng 3,9%; sản xuất đồ uống tăng 2,6%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 5,5%.

Báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.

Ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Tốc độ tăng, giảm IIP 8 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 8 tháng năm 2025, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước: Ô tô tăng 59,6%; tivi tăng 21,4%; phân hỗn hợp NPK tăng 17,9%; quần áo mặc thường tăng 14,7%; xi măng tăng 14,6%; giày, dép da tăng 13,9%; thức ăn cho thủy sản tăng 12,5%; thép cán tăng 11,9%; đường kính tăng 11,8%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 9,6%; sơn hóa học tăng 9,3%.

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 9,4%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 4,4%; dầu mỏ thô khai thác giảm 1,6%.

Liên quan đến tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, báo cáo của Cục Thống kê cho thấy tại thời điểm 01/8/2025 tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 4,7% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, tỷ lệ tương ứng của doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,3% so với cùng thời điểm năm trước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,1% và tăng 5,4%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,7% và tăng 3,0%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,0% so với cùng thời điểm năm trước; số lao động trong ngành chế biến, chế tạo tăng 1,0% và tăng 4,9%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1% và tăng 2,8%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,4% và tăng 2,0%.