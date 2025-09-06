Sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, tín hiệu tích cực từ 34 địa phương
Huyền Vy
06/09/2025, 09:43
Sản xuất công nghiệp tháng 8/2025 tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tại 34 địa phương trên cả nước đều cho thấy những tín hiệu tích cực…
Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng
6/9/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2025 ước tăng 2,2% so với
tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ
năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước;
ngành khai khoáng tăng 9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%; ngành cung cấp
nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,4%.
Tính chung 8 tháng năm 2025, IIP ước tăng 8,5% so với cùng kỳ
năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,4%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng
10,0% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,5%), đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào mức tăng
chung; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng
9,1% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,2%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất
và phân phối điện tăng 4,9% (cùng kỳ năm 2024 tăng 11,7%), đóng góp 0,5 điểm phần
trăm; ngành khai khoáng giảm 1,1% (cùng kỳ năm 2024 giảm 6,5%), làm giảm 0,2 điểm
phần trăm.
Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2025 của một số
ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ
tăng 27,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,5%; sản xuất sản phẩm
từ khoáng phi kim loại khác tăng 15,0%; sản xuất trang phục tăng 13,9%; sản xuất
da và các sản phẩm có liên quan tăng 13,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn
(trừ máy móc, thiết bị) tăng 12,0%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 11,8%; sản
xuất kim loại tăng 10,5%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 10,1%; chế biến gỗ
và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa... tăng 9,6%; sản xuất giấy và sản phẩm từ
giấy tăng 9,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
tăng 7,5%.
Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành tăng thấp hoặc
giảm: Khai thác than cứng và than non tăng 3,9%; sản xuất đồ uống tăng 2,6%;
khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 5,5%.
Báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận, chỉ số sản xuất công nghiệp
8 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa
phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo;
ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.
Ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân
phối điện tăng thấp hoặc giảm.
Trong 8 tháng năm 2025, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng
so với cùng kỳ năm trước: Ô tô tăng 59,6%; tivi tăng 21,4%; phân hỗn hợp NPK
tăng 17,9%; quần áo mặc thường tăng 14,7%; xi măng tăng 14,6%; giày, dép da
tăng 13,9%; thức ăn cho thủy sản tăng 12,5%; thép cán tăng 11,9%; đường kính
tăng 11,8%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 9,6%; sơn hóa học tăng 9,3%.
Ở chiều
ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Khí đốt thiên nhiên dạng
khí giảm 9,4%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 4,4%; dầu mỏ thô khai thác giảm
1,6%.
Liên quan đến tình hình lao động đang làm việc trong các
doanh nghiệp công nghiệp, báo cáo của Cục Thống kê cho thấy tại thời điểm
01/8/2025 tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 4,7% so với cùng
thời điểm năm trước. Trong đó, tỷ lệ tương ứng của doanh nghiệp Nhà nước tăng
0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,3% so với cùng thời điểm năm
trước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,1% và tăng 5,4%; doanh nghiệp
ngoài Nhà nước tăng 0,7% và tăng 3,0%.
Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các
doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và
tăng 2,0% so với cùng thời điểm năm trước; số lao động trong ngành chế biến, chế
tạo tăng 1,0% và tăng 4,9%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước
nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1% và tăng 2,8%; ngành cung cấp nước,
hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,4% và tăng 2,0%.
Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2025: “Bức tranh nhiều gam sáng”
19:27, 10/08/2025
Sản xuất công nghiệp tăng trưởng 8,6%, chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt
10:46, 06/08/2025
Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 tăng 9,2%, mức cao nhất kể từ năm 2020
Nghệ An: Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng trưởng mạnh
Tháng 8/2025, kinh tế công nghiệp Nghệ An ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng khi nhiều sản phẩm chủ lực như micrô, dây cáp điện, điện sản xuất… đều tăng cao so với cùng kỳ...
AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025
Vietjet vừa được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không quốc tế, vinh danh với giải thưởng bền vững (Sustainability Awards) dành cho các hãng hàng không toàn cầu năm 2025.
Hoa Kỳ ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam
Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, công ty bị đơn bắt buộc chịu mức thuế 4,64%. Đối với các công ty không hợp tác, chịu mức thuế 201,55%...
Thời khắc vàng để thương mại điện tử xuyên biên giới bứt phá
Thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ giúp hàng hóa Việt Nam hiện diện ở khắp các thị trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu tri thức và dịch vụ chất lượng cao, định hình “sản phẩm quốc gia” trên bản đồ thương mại toàn cầu…
5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới
Dự báo niên vụ 2025-2026 sẽ có nhiều thách thức đến mức "sống còn" đối với ngành mía đường Việt Nam khi phải đối phó với tình hình bùng phát đường nhập lậu và gian lận thương mại đường, tình hình lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và thị trường đường bị thu hẹp do sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng siro ngô (HFCS)…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: