Hà Tĩnh phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc phiên chính thức với sự tham dự của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng 400 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ Hà Tĩnh .

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh về những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh mong muốn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, vượt qua khó khăn để tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

Khẳng định Hà Tĩnh là địa phương giàu truyền thống cách mạng, đồng chí biểu dương những kết quả toàn diện mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, coi đây là những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Hà Tĩnh cần tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là then chốt; kiên trì xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức; duy trì đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh nội sinh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu với phương châm “nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói, ít hội họp”.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý Hà Tĩnh cần thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề trụ cột ban hành trong năm 2025. Đồng chí đề nghị tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ thực sự tiêu biểu, có tư duy, có năng lực; đồng thời bảo vệ những cán bộ năng động, đột phá, dám nghĩ, dám làm. Bên cạnh đó, phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác nội chính, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu hình thành bộ máy liêm chính, hoạt động hiệu năng, hiệu lực; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực toàn diện, gần dân, sát dân, tận tâm, tận tụy. Đồng chí đề nghị tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận lợi; nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cấp xã; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Đề cập đến kinh tế, đồng chí yêu cầu Hà Tĩnh tập trung phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tỉnh cần chú trọng các đột phá chiến lược, trong đó có phát triển kinh tế số, công nghiệp theo chiều sâu, hiện đại, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái và hàng hóa quy mô lớn. Đồng chí nhấn mạnh: “Hà Tĩnh cần xác định rõ vị trí, vai trò trong chiến lược phát triển chung của quốc gia; phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ, từng bước xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô thị động lực của khu vực.”

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Cùng với phát triển kinh tế, Hà Tĩnh được yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh; quan tâm đến an sinh xã hội; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; chăm lo đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống.

Về công tác tổ chức Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sâu sắc cho các văn kiện. Đồng chí nhấn mạnh cần khách quan, công tâm, sáng suốt trong việc lựa chọn, bầu những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu...