Hà Tĩnh phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Thiên Anh
01/10/2025, 15:35
Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc phiên chính thức với sự tham dự của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng 400 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ Hà Tĩnh .
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh về những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh mong muốn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, vượt qua khó khăn để tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra.
Khẳng định Hà Tĩnh là địa phương giàu truyền thống cách mạng, đồng chí biểu dương những kết quả toàn diện mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, coi đây là những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Hà Tĩnh cần tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là then chốt; kiên trì xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức; duy trì đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh nội sinh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu với phương châm “nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói, ít hội họp”.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý Hà Tĩnh cần thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề trụ cột ban hành trong năm 2025. Đồng chí đề nghị tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ thực sự tiêu biểu, có tư duy, có năng lực; đồng thời bảo vệ những cán bộ năng động, đột phá, dám nghĩ, dám làm. Bên cạnh đó, phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác nội chính, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân.
Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu hình thành bộ máy liêm chính, hoạt động hiệu năng, hiệu lực; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực toàn diện, gần dân, sát dân, tận tâm, tận tụy. Đồng chí đề nghị tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận lợi; nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cấp xã; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.
Đề cập đến kinh tế, đồng chí yêu cầu Hà Tĩnh tập trung phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tỉnh cần chú trọng các đột phá chiến lược, trong đó có phát triển kinh tế số, công nghiệp theo chiều sâu, hiện đại, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái và hàng hóa quy mô lớn. Đồng chí nhấn mạnh: “Hà Tĩnh cần xác định rõ vị trí, vai trò trong chiến lược phát triển chung của quốc gia; phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ, từng bước xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô thị động lực của khu vực.”
Cùng với phát triển kinh tế, Hà Tĩnh được yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh; quan tâm đến an sinh xã hội; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; chăm lo đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống.
Về công tác tổ chức Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sâu sắc cho các văn kiện. Đồng chí nhấn mạnh cần khách quan, công tâm, sáng suốt trong việc lựa chọn, bầu những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước trên 8% trong năm 2025.
Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để đổi mới mô hình tăng trưởng. Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp...
Tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, chiều 30/9, các đại biểu đã thảo luận về 6 dự án Luật thuộc nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...
Để có những phân tích sâu hơn về kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Hoàng Văn Cường, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
Chiều 30/9, tại Trụ sở HĐND, UBND xã Quang Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri 9 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: