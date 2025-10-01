Thứ Tư, 01/10/2025

Đại biểu Quốc hội góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự

Như Nguyệt

01/10/2025, 08:59

Tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, chiều 30/9, các đại biểu đã thảo luận về 6 dự án Luật thuộc nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quốc hội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quốc hội.

Khoản 5 Điều 4 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú quy định như sau: Trường hợp người chưa thành niên về ở với cha, mẹ, người giám hộ thì không phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, cho rằng việc bổ sung quy định này là phù hợp, giúp bảo đảm quyền lợi của người chưa thành niên, giúp giảm bớt giấy tờ, thủ tục hành chính, không làm phát sinh thời gian để thực hiện thủ tục đăng ký thường trú.

Tuy nhiên, đại biểu này cho rằng trên thực tế điều này có thể dẫn tới phát sinh mâu thuẫn về chỗ ở; có thể dẫn đến tranh chấp quyền sử dụng chỗ ở, tạo gánh nặng cho chủ hộ/sở hữu nhà. Việc này ảnh hưởng đến quản lý nhân khẩu, đặc biệt trong trường hợp chủ hộ không có quan hệ huyết thống với người chưa thành niên.

Đại biểu cũng cho rằng việc này có thể dẫn tới nguy cơ bị lợi dụng. Đó là việc cha/mẹ/người giám hộ có thể lợi dụng để đưa người chưa thành niên đến đăng ký thường trú tại nơi không thực sự ở nhằm trục lợi như: xin học, hưởng chính sách an sinh, trục lợi chính sách khác…

Do vậy, đại biểu Nguyễn Văn Huy đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cha, mẹ, người giám hộ. Nếu có hành vi gian dối trong đăng ký thường trú, phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc dân sự. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định để hạn chế trục lợi chính sách với điều kiện kèm theo như: Trẻ phải thực sự “có chỗ ở hợp pháp và thực tế sinh sống” cùng cha, mẹ hoặc giám hộ. Cùng với đó, trong thực thi, cần tăng cường xác minh thực tế cư trú, xử lý nghiêm các trường hợp gian dối để bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quốc hội.

Góp ý về Điều 7 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, cho rằng khoản 6, Điều 2 của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ giải thích “làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo dọc của đường, có đủ chiều rộng cho xe chạy an toàn”.

Cho rằng trong một thời gian dài, không có sự thống nhất về cách gọi làn đường bên trái, bên phải, việc không quy định cách gọi tên từng làn nên khi áp dụng các đối tượng liên quan bị lúng túng, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị quy định cách gọi ngắn gọn hơn để thống nhất cách hiểu chung, làn bên trái sát dải phân cách hay tim đường là làn sát trái; làn bên phải sát vỉa hè hay sát làn dừng khẩn cấp là làn sát phải.

Về quy định liên quan đến đỗ xe trước nhà dân, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị bổ sung một nội dung cấm vào khoản 21 Điều 9, đó là cấm cản trở người, phương tiện dừng, đỗ đúng nơi được phép. Bên cạnh đó, bổ sung nội dung vào điểm k, khoản 4, Điều 1, đó là không cản trở phương tiện người dân ra vào nơi ở.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế góp ý về quy định liên quan đến thời hạn Thẻ tạm trú.

Theo đại biểu, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 38 theo hướng tăng thời hạn Thẻ tạm trú tối đa không quá 10 năm là hợp lý, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư, chuyên gia trình độ cao. Tuy nhiên cũng cần bổ sung quy định kiểm tra định kỳ hoặc đánh giá lại điều kiện cư trú 3 hoặc 5 năm/lần đối với Thẻ này nhằm phòng ngừa rủi ro như: làm giả, che giấu hành vi phạm pháp.

Đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cơ bản đồng tình với sự cần thiết bổ sung Điều 31a, Điều 31b về hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu cũ, thu hồi hộ chiếu bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng nên bổ sung trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, tổ chức liên quan như: hải quan, công an cửa khẩu, ngân hàng... Bên cạnh đó, nên quy định rõ biện pháp xử lý đối với trường hợp người được cấp hộ chiếu đã xuất cảnh không còn ở trong nước.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, gồm: Luật Cảnh vệ, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Cư trú, Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

VnEconomy