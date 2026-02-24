Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 TP. Hồ Chí Minh doanh thu gần 8,2 tỷ đồng

Phạm Vinh

24/02/2026, 09:59

Tổng doanh thu sau 8 ngày hoạt động, từ ngày 15/2 đến 22/2, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 TP. Hồ Chí Minh đạt gần 8,2 tỷ đồng, tổng số tựa sách bán ra là 17.754 tựa và số bản sách bán được 83.728 bản…

Sự kiện ra mắt sách "Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain" tại đường sách TP. Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa.
Sự kiện ra mắt sách "Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain" tại đường sách TP. Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP. Hồ Chí Minh đã khép lại với những thành công rực rỡ, không chỉ về mặt doanh thu mà còn về giá trị văn hóa và tri thức mà nó mang lại. Diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2, Lễ hội đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, tạo nên một không gian văn hóa sôi động và đầy màu sắc trên các tuyến đường Lê Lợi phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Lễ hội năm nay được tổ chức tại ba không gian khác nhau, mỗi nơi mang một nét đặc trưng riêng biệt. Tại phường Sài Gòn, không gian lễ hội được chia thành ba phân khu: Xuân hội tụ, Vững bước, và Vươn mình, với hơn 80 hoạt động phong phú như chương trình sân khấu, triển lãm, và workshop. Điểm nhấn đặc biệt là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, nơi nghệ thuật Rừng tre kể chuyện kết hợp với các trụ sách chuyên đề, tạo nên một không gian văn hóa độc đáo và đầy ý nghĩa.

Lễ hội không chỉ là nơi trưng bày và bán sách mà còn là dịp để giới thiệu những công nghệ mới trong lĩnh vực xuất bản như AI, AR, và thư viện số. Khu hội nhập quốc tế Vòng giao thoa tri thức đã quy tụ nhiều đơn vị xuất bản nước ngoài, tạo cơ hội giao lưu và học hỏi cho bạn đọc trong nước.

Tại phường Bình Dương, không gian triển lãm báo Xuân và góc ông đồ cho chữ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong khi phường Vũng Tàu nổi bật với các tư liệu về truyền thống đấu tranh và thành tựu kinh tế biển.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, sau 8 ngày diễn ra, Lễ hội đã đạt doanh thu gần 8,2 tỷ đồng với 17.754 tựa sách và 83.728 bản sách được bán ra. Đây không chỉ là con số ấn tượng về mặt kinh tế mà còn là minh chứng cho sự quan tâm và yêu thích của công chúng đối với sách và văn hóa đọc. Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được trao tặng như món quà lì xì tri thức, lan tỏa thông điệp chia sẻ và khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa lớn mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại. Lễ hội góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân TP. Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của sách trong việc nâng cao tri thức và phát triển xã hội. Với những thành công đã đạt được, Lễ hội hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong những năm tiếp theo, mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng.

Gần 500 hộ kinh doanh phường Cát Lái TP. Hồ Chí Minh tập huấn “doanh nghiệp số”

09:55, 17/01/2026

Gần 500 hộ kinh doanh phường Cát Lái TP. Hồ Chí Minh tập huấn “doanh nghiệp số”

25 năm phát triển, Viettel TP. Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

10:45, 27/12/2025

25 năm phát triển, Viettel TP. Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2045 có hơn 1 triệu doanh nghiệp tư nhân

16:10, 06/11/2025

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2045 có hơn 1 triệu doanh nghiệp tư nhân

Từ khóa:

công nghệ xuất bản doanh thu Lễ hội Đường sách Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh khuyến khích thói quen đọc sách Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 TP. Hồ Chí Minh truyền thống và hiện đại văn hóa đọc

Đọc thêm

Thuế chống bán phá giá tại Hoa Kỳ giảm, tôm Việt Nam vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh gia tăng

Thuế chống bán phá giá tại Hoa Kỳ giảm, tôm Việt Nam vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh gia tăng

Năm 2025, thị trường Hoa Kỳ chiếm 17,2% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Việc thuế chống bán phá giá được điều chỉnh giảm, kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa thuận lợi cho xuất khẩu trong năm 2026. Tuy nhiên, thỏa thuận thuế mới giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ đang làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với tôm Việt Nam trên thị trường này...

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Ngày 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội – Chi nhánh số 3 và phường Hoàn Kiếm, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời ngay từ đầu năm.

Tập đoàn KDI khai Xuân 2026 - Cam kết kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương

Tập đoàn KDI khai Xuân 2026 - Cam kết kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương

Là một tập đoàn kinh tế đa ngành có hành trình gắn bó và phát triển bền bỉ cùng mảnh đất Nha Trang, Khánh Hòa, tập đoàn KDI bước vào giai đoạn 2026 với định hướng tập trung nâng cao chất lượng vận hành, tạo dòng tiền bền vững từ du lịch – dịch vụ và gia tăng giá trị sử dụng thực tiễn của sản phẩm, hướng tới kiến tạo không gian sống và trải nghiệm gắn với cộng đồng cư dân văn minh, đồng hành lâu dài cùng địa phương.

Crystal Bay Airlines: Giải pháp quản trị rủi ro trong du lịch - hàng không

Crystal Bay Airlines: Giải pháp quản trị rủi ro trong du lịch - hàng không

Du lịch và hàng không là hai trong số những ngành nhạy cảm nhất trước biến động toàn cầu. Dịch bệnh, xung đột địa chính trị, biến động giá nhiên liệu, thay đổi chính sách thị thực hay sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng đều có thể khiến một mô hình kinh doanh vốn đang hiệu quả nhanh chóng rơi vào thế bị động. Trong bối cảnh đó, câu hỏi không còn là ai tăng trưởng nhanh hơn, mà là ai có khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Người lao động cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp được mua thêm cổ phần

Người lao động cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp được mua thêm cổ phần

Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể chính sách bán cổ phần cho người lao động với giá ưu đãi...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng miếng SJC bất động, giá vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ

Tài chính

2

Thị giá 350.000 đồng, VNZ sắp phát hành gần 350.000 cổ phiếu ESOP giá 30.000 đồng

Doanh nghiệp niêm yết

3

Huế chuyển mình thành đô thị thông minh điều hành trực tuyến

Kinh tế số

4

Những thay đổi tác động tới nhà đầu tư, phát triển dự án tín chỉ carbon

Chuyển động xanh

5

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy