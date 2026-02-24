Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 TP. Hồ Chí Minh doanh thu gần 8,2 tỷ đồng

Tổng doanh thu sau 8 ngày hoạt động, từ ngày 15/2 đến 22/2, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 TP. Hồ Chí Minh đạt gần 8,2 tỷ đồng, tổng số tựa sách bán ra là 17.754 tựa và số bản sách bán được 83.728 bản…

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP. Hồ Chí Minh đã khép lại với những thành công rực rỡ, không chỉ về mặt doanh thu mà còn về giá trị văn hóa và tri thức mà nó mang lại. Diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2, Lễ hội đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, tạo nên một không gian văn hóa sôi động và đầy màu sắc trên các tuyến đường Lê Lợi phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Lễ hội năm nay được tổ chức tại ba không gian khác nhau, mỗi nơi mang một nét đặc trưng riêng biệt. Tại phường Sài Gòn, không gian lễ hội được chia thành ba phân khu: Xuân hội tụ, Vững bước, và Vươn mình, với hơn 80 hoạt động phong phú như chương trình sân khấu, triển lãm, và workshop. Điểm nhấn đặc biệt là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, nơi nghệ thuật Rừng tre kể chuyện kết hợp với các trụ sách chuyên đề, tạo nên một không gian văn hóa độc đáo và đầy ý nghĩa.

Lễ hội không chỉ là nơi trưng bày và bán sách mà còn là dịp để giới thiệu những công nghệ mới trong lĩnh vực xuất bản như AI, AR, và thư viện số. Khu hội nhập quốc tế Vòng giao thoa tri thức đã quy tụ nhiều đơn vị xuất bản nước ngoài, tạo cơ hội giao lưu và học hỏi cho bạn đọc trong nước.

Tại phường Bình Dương, không gian triển lãm báo Xuân và góc ông đồ cho chữ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong khi phường Vũng Tàu nổi bật với các tư liệu về truyền thống đấu tranh và thành tựu kinh tế biển.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, sau 8 ngày diễn ra, Lễ hội đã đạt doanh thu gần 8,2 tỷ đồng với 17.754 tựa sách và 83.728 bản sách được bán ra. Đây không chỉ là con số ấn tượng về mặt kinh tế mà còn là minh chứng cho sự quan tâm và yêu thích của công chúng đối với sách và văn hóa đọc. Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được trao tặng như món quà lì xì tri thức, lan tỏa thông điệp chia sẻ và khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa lớn mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại. Lễ hội góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân TP. Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của sách trong việc nâng cao tri thức và phát triển xã hội. Với những thành công đã đạt được, Lễ hội hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong những năm tiếp theo, mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng.