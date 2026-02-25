Thứ Tư, 25/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Doanh nghiệp tại Đồng Nai dự kiến tuyển dụng 173.000 lao động

Thi Nguyễn

25/02/2026, 15:02

Năm 2026, các doanh nghiệp tại Đồng Nai dự kiến tuyển khoảng 173.000 lao động nhằm phục vụ mở rộng sản xuất và đơn hàng xuất khẩu, trong bối cảnh hoạt động đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, qua tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn, năm 2026 các doanh nghiệp dự kiến cần tuyển khoảng 173.000 lao động.

Riêng trong quý 1/2026, nhu cầu tuyển dụng ước khoảng 35.000 lao động, chủ yếu phục vụ kế hoạch đẩy mạnh sản xuất và thực hiện các đơn hàng xuất khẩu sau kỳ nghỉ Tết.

Mức thu nhập bình quân dành cho lao động mới tuyển dụng hiện đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn tập trung ở dệt may, giày da, xây dựng, chế biến gỗ, cơ khí và điện tử. Trong đó, nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giày da có nhu cầu tuyển số lượng lớn, có đơn vị cần tới khoảng 1.000 lao động.

Để kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức các sàn giao dịch việc làm, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thông qua mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ giải quyết việc làm tại 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, trung tâm phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp nghề triển khai mô hình “Góc việc làm” dành cho sinh viên nhằm mở rộng nguồn cung lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Các hoạt động kết nối việc làm được triển khai gắn với mục tiêu ưu tiên hỗ trợ người lao động tại các xã biên giới, người dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo và nhóm lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong năm 2025, trung tâm đã tiếp nhận hơn 7.700 lượt doanh nghiệp liên hệ tuyển dụng với tổng nhu cầu hơn 166.000 lao động. Qua đó, tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 131.000 lượt người, đạt 105% kế hoạch năm và tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với diễn biến thị trường lao động, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai. Từ đầu năm đến ngày 20/1/2026, tổng vốn đầu tư trong nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và ngoài khu công nghiệp của Đồng nai đạt khoảng 10.900 tỷ đồng, tương đương 6,8% kế hoạch năm.

Về tình hình phát triển doanh nghiệp, trong tháng 1/2026, tổng vốn đăng ký thành lập mới và bổ sung tăng vốn của doanh nghiệp trên địa bàn đạt hơn 12.200 tỷ đồng, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng thời gian này, toàn tỉnh ghi nhận thêm 272 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Có 508 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,7% so với cùng kỳ; đồng thời 126 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện cũng hoạt động trở lại.

Từ khóa:

doanh nghiệp Đồng Nai hỗ trợ người lao động kết nối việc làm nhân lực nhu cầu lao động tuyển dụng lao động Đồng Nai

Dự kiến đề xuất phương án tăng lương tối thiểu mới vào giữa năm 2026

Dự kiến đề xuất phương án tăng lương tối thiểu mới vào giữa năm 2026

Tổ chức Công đoàn dự kiến xây dựng phương án, đề xuất về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng mới để chuẩn bị cho các phiên đàm phán trong năm 2026...

Bộ Nội vụ đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031

Bộ Nội vụ đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ vào các tiêu chí để chủ động bố trí và giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp. Nguyên tắc chung là bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031...

Đã hoàn thành xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Đã hoàn thành xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Hiện 100% các địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư đối với 25.885 cơ sở nhà, đất sau thực hiện sắp xếp...

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 bổ sung tối thiểu 250 bác sĩ nội trú cho hệ thống bệnh viện công lập, đồng thời phát triển đội ngũ quản trị bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng hệ thống y tế theo hướng chuyên sâu, hiện đại…

Hơn 3.100 Trung tâm hành chính công cấp xã đã hoạt động ổn định, hiệu quả

Hơn 3.100 Trung tâm hành chính công cấp xã đã hoạt động ổn định, hiệu quả

Đến giữa tháng 2/2026, 34/34 địa phương đã xây dựng đề án kiện toàn Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; hàng nghìn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu được rà soát, sắp xếp, điều động...

