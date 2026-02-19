Thứ Sáu, 20/02/2026

Đề xuất nhà đầu tư ngoại được góp tối đa 49% vào hãng bay Việt Nam

Thanh Thủy

19/02/2026, 11:35

Bộ Xây dựng đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại hãng hàng không Việt Nam lên tối đa 49%, thay cho mức 34% hiện hành, đồng thời đề xuất điều chỉnh điều kiện về vốn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về vận tải hàng không, trong đó đề xuất nhiều điều chỉnh liên quan đến điều kiện thành lập và hoạt động của hãng hàng không. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất việc nâng tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp hàng không Việt Nam.

Theo dự thảo, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong hãng hàng không Việt Nam được đề xuất nâng lên mức tối đa 49%, thay vì không quá 34% như quy định hiện hành. Đây được xem là một trong những nội dung sửa đổi quan trọng nhằm tạo điều kiện thu hút thêm nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực vận tải hàng không.

Bên cạnh điều chỉnh về tỷ lệ vốn góp, dự thảo cũng sửa đổi quy định về mức vốn chủ sở hữu tối thiểu đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không. Theo quy định hiện hành, mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì hoạt động hãng hàng không khai thác chuyến bay thường lệ là 300 tỷ đồng đối với doanh nghiệp khai thác đến 10 tàu bay; 600 tỷ đồng đối với doanh nghiệp khai thác từ 11 đến 30 tàu bay; và 700 tỷ đồng nếu khai thác trên 30 tàu bay.

Tuy nhiên, tại dự thảo mới, mức vốn chủ sở hữu tối thiểu được điều chỉnh còn hai ngưỡng. Cụ thể, doanh nghiệp khai thác đến 30 tàu bay cần tối thiểu 300 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, trong khi doanh nghiệp khai thác từ 31 tàu bay trở lên phải đáp ứng mức 700 tỷ đồng. Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để các doanh nghiệp có cơ hội tham gia thị trường vận tải hàng không.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 49% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng khả năng thu hút nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị và năng lực vận hành từ các đối tác quốc tế, đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế liên quan đến mở cửa thị trường đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, việc nâng tỷ lệ vốn nước ngoài lên 49% vẫn không làm ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của phía nhà đầu tư trong nước tại doanh nghiệp. Tỷ lệ này vẫn bảo đảm chủ thể trong nước nắm quyền quyết định, qua đó duy trì khả năng điều hành doanh nghiệp trong các tình huống đặc biệt, bao gồm các vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng cũng như quyền lợi kinh doanh trong khai thác vận chuyển nội địa và quốc tế.

Tại dự thảo nghị định cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp được sử dụng báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép làm tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn khi xin cấp phép lập hãng hàng không.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành, khi xin cấp phép lập hãng hàng không phải có văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận khoản tiền phong tỏa đối với vốn góp tại tổ chức tín dụng của doanh nghiệp, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

Quy định về việc chỉ sử dụng tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về vốn là báo cáo kiểm toán (thay vì phong tỏa vốn) để nâng cao tính xác thực, bảo đảm khả năng đáp ứng đầy đủ về vốn kinh doanh của doanh nghiệp khi kinh doanh hàng không.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng không thương mại thường lệ được khai thác cả các chuyến bay không thường lệ, thay vì phải xin hai giấy phép riêng như hiện nay. Quy định này được đưa ra trên cơ sở thực tiễn hoạt động, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng dịch vụ trong phạm vi năng lực khai thác hiện có.

Từ khóa:

Bộ Xây dựng Cục hàng không đầu tư nước ngoài hãng bay Việt hàng không Nghị định về vận tải hàng không nhà đầu tư vốn chủ sở hữu tối thiểu

VnEconomy