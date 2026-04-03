Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân quy mô 21.000 ha

Nguyễn Thuấn

03/04/2026, 16:05

Với định hướng phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững, việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa lớn cho thị trường bất động sản, đồng thời tạo cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Hà Tĩnh.

Nghi Xuân hướng tới đô thị xanh, thông minh
Nghi Xuân hướng tới đô thị xanh, thông minh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân đến năm 2050. 

Theo nội dung được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 4 xã: Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải và Cổ Đạm, với tổng diện tích gần 21.000 ha. Khu vực này sở hữu vị trí chiến lược khi tiếp giáp Nghệ An ở phía Bắc và phía Tây, giáp biển ở phía Đông, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế biển và tăng cường liên kết vùng.

Quy hoạch được triển khai theo hai giai đoạn, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, Nghi Xuân cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III; về dài hạn sẽ hình thành đô thị hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, có khả năng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Định hướng quy hoạch xác định Nghi Xuân là cửa ngõ phía Bắc của Hà Tĩnh, đóng vai trò kết nối với khu vực Nam Nghệ An và các hành lang kinh tế quan trọng như trục ven biển, hành lang Đông – Tây. Từ đó, khu vực này sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch và dịch vụ, đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Đồ án quy hoạch tập trung vào việc tổ chức không gian đô thị hài hòa với điều kiện tự nhiên, phân bổ hợp lý các khu chức năng, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng. Đặc biệt, yếu tố bảo tồn cảnh quan sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng, tạo nên bản sắc riêng cho đô thị ven biển này.

Theo dự báo, đến năm 2030, dân số đô thị Nghi Xuân đạt khoảng 144.000 người và tăng lên khoảng 215.000 người vào năm 2050. Sự gia tăng dân số cùng với vai trò trung tâm vùng sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ, thương mại và hạ tầng đô thị. Quá trình lập quy hoạch sẽ được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, chuyên gia và cộng đồng dân cư. 

Dự án phát triển đô thị tại Hải Phòng vướng thủ tục pháp lý

Từ khóa:

đầu tư bất động sản hạ tầng đô thị Hà Tĩnh Quy hoạch đô thị Nghi Xuân

Đọc thêm

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Ứng xử phù hợp với không gian sinh thái đặc thù của Hồ Tây

Ứng xử phù hợp với không gian sinh thái đặc thù của Hồ Tây

Từ lợi thế cảnh quan sẵn có, nếu được tổ chức bài bản, Hồ Tây không chỉ nâng cao giá trị không gian đô thị mà còn mở ra dư địa phát triển kinh tế...

Gỡ “điểm nghẽn” dữ liệu, tăng hiệu quả điều tiết thị trường bất động sản

Gỡ “điểm nghẽn” dữ liệu, tăng hiệu quả điều tiết thị trường bất động sản

Việc Nhà nước tăng cường điều tiết thị trường bất động sản là yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức, khi cơ sở dữ liệu thị trường chưa thực sự đầy đủ, chính xác. Hệ thống thông tin còn thiếu minh bạch, chưa được công khai đồng bộ...

Ecopark ra mắt Forest Onsen - Biểu tượng cao tầng chăm sóc sức khỏe tại miền Nam

Ecopark ra mắt Forest Onsen - Biểu tượng cao tầng chăm sóc sức khỏe tại miền Nam

Khi chăm sóc sức khỏe không còn là một chuyến đi, mà trở thành một thói quen mỗi ngày, ngôi nhà cũng cần được tái định nghĩa – không chỉ để ở, mà để trị liệu, phục hồi, tái tạo. Tiên phong trong xu hướng này, nhà sáng lập Ecopark ra mắt Forest Onsen – tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam, nơi các liệu pháp trị liệu chuyên sâu được tích hợp vào nhịp sống thường nhật của cư dân.

The Tropic: Chuẩn sống mới tại Hải Phòng

The Tropic: Chuẩn sống mới tại Hải Phòng

Không chạy theo số đông, The Tropic định hình một chuẩn sống khác biệt tại Vũ Yên, Hải Phòng: Cộng đồng giới hạn, không gian đủ riêng tư nhưng vẫn nằm ở tâm điểm kết nối của toàn đô thị đảo. Khi yếu tố vị thế, trải nghiệm và tài sản cùng hội tụ trong một địa chỉ, nơi ở trở thành "danh thiếp" mà thế hệ thành đạt khẳng định dấu ấn bản thân.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

