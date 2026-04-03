Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân quy mô 21.000 ha

Với định hướng phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững, việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa lớn cho thị trường bất động sản, đồng thời tạo cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân đến năm 2050.

Theo nội dung được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 4 xã: Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải và Cổ Đạm, với tổng diện tích gần 21.000 ha. Khu vực này sở hữu vị trí chiến lược khi tiếp giáp Nghệ An ở phía Bắc và phía Tây, giáp biển ở phía Đông, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế biển và tăng cường liên kết vùng.

Quy hoạch được triển khai theo hai giai đoạn, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, Nghi Xuân cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III; về dài hạn sẽ hình thành đô thị hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, có khả năng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Định hướng quy hoạch xác định Nghi Xuân là cửa ngõ phía Bắc của Hà Tĩnh, đóng vai trò kết nối với khu vực Nam Nghệ An và các hành lang kinh tế quan trọng như trục ven biển, hành lang Đông – Tây. Từ đó, khu vực này sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch và dịch vụ, đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Đồ án quy hoạch tập trung vào việc tổ chức không gian đô thị hài hòa với điều kiện tự nhiên, phân bổ hợp lý các khu chức năng, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng. Đặc biệt, yếu tố bảo tồn cảnh quan sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng, tạo nên bản sắc riêng cho đô thị ven biển này.

Theo dự báo, đến năm 2030, dân số đô thị Nghi Xuân đạt khoảng 144.000 người và tăng lên khoảng 215.000 người vào năm 2050. Sự gia tăng dân số cùng với vai trò trung tâm vùng sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ, thương mại và hạ tầng đô thị. Quá trình lập quy hoạch sẽ được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, chuyên gia và cộng đồng dân cư.