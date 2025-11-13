Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách tạm thời, Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại

Vào tối ngày thứ Tư (12/11) theo giờ Washington, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn một dự luật ngân sách tạm thời để chấm dứt vụ đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này...

Sau khi vượt qua cửa Hạ viện Mỹ, dự luật được gấp rút đưa tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Nhà Trắng cho biết theo dự kiến, dự luật sẽ được ông Trump đặt bút ký tại Phòng Bầu dục vào lúc 9h45 tối theo giờ địa phương.

“Các bạn của tôi, chúng ta hãy làm xong việc này”, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phát biểu trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Theo kết quả được công bố, dự luật được thông qua với 222 phiếu thuận vào 209 phiếu chống. Có 2 hạ nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật. Trong số các hạ nghị sỹ Dân chủ, có 6 người bỏ phiếu chống.

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10, đến nay đã hơn 6 tuần. Đây là vụ đóng cửa chính phủ lâu kỷ lục của Mỹ, và nguyên nhân chính dẫn tới sự kéo dài này là các nghị sỹ Dân chủ ở Thượng viện nhất quyết đòi gia hạn chính sách tín dụng thuế tăng cường để giảm chi phí của chương trình chăm sóc y tế với giá cả phải chăng (Affordable Care Act, thường gọi là Obamacare) dành cho 20 triệu người Mỹ, trong khi phe Cộng hòa một mực không chấp nhận yêu cầu đó.

Cuối cùng, phe Dân chủ ở Thượng viện đã nhượng bộ, chấp nhận không có điều khoản gia hạn tín dụng thuế tăng cường cho Obamacare trong dự luật vừa được phê chuẩn. Tuy nhiên, phe Cộng hòa đồng ý tiến hành một cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 để gia hạn ưu đãi này, trước khi ưu đãi hết hạn vào cuối tháng 12. Nếu tín dụng thuế đó không được gia hạn, hàng triệu người Mỹ sẽ chứng kiến chi phí bảo hiểm theo Obamacare tăng mạnh.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện diễn ra hai ngày sau khi Thượng viện phê chuẩn dự luật nói trên nhờ có 8 nghị sỹ Dân chủ vượt qua ranh giới đảng phái để ủng hộ những người Cộng hòa. Trước đó, Thượng viện đã thất bại 14 lần trong việc thúc đẩy một kế hoạch ngân sách tạm thời.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa 1 tháng rưỡi đã gây ra những đảo lộn lớn ở nước này.

Vào hôm thứ Ba tuần này, 6% số chuyến bay được lên lịch tại các sân bay ở Mỹ phải hủy do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu vì Chính phủ đóng cửa. Theo dự báo, số chuyến bay bị hủy sẽ tăng lên mức 10% vào ngày thứ Sáu.

Cùng với đó, một số lượng lớn công chức liên bang bị sa thải hoặc nghỉ việc tạm thời không lương. Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNA) cho 42 triệu người thu nhập thấp cũng rơi vào ngưng trệ. Ngoài ra, các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng bị hoãn công bố.

Khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, các hoạt động này sẽ dần trở lại bình thường.

Dự luật ngân sách tạm thời sẽ cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ hoạt động tới ngày 30/1/2026, và được dự báo sẽ không làm thay đổi hướng đi của nợ công nước này là tăng thêm 1,8 nghìn tỷ USD trong 1 năm từ mức 38 nghìn tỷ USD hiện nay.

Theo hãng tin Reuters, không có đảng nào được xem là “thắng lợi” trong lần đóng cửa này của Chính phủ Mỹ. Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy khoảng 50% người Mỹ được hỏi đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa về vụ đóng cửa chính phủ này, trong khi 47% đổ lỗi cho Đảng Dân chủ.