Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngân sách tạm thời, Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại

An Huy

13/11/2025, 09:52

Vào tối ngày thứ Tư (12/11) theo giờ Washington, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn một dự luật ngân sách tạm thời để chấm dứt vụ đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này...

Các nghị sỹ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ trước cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách tạm thời ngày 12/11- Ảnh: Reuters.
Các nghị sỹ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ trước cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách tạm thời ngày 12/11- Ảnh: Reuters.

Sau khi vượt qua cửa Hạ viện Mỹ, dự luật được gấp rút đưa tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Nhà Trắng cho biết theo dự kiến, dự luật sẽ được ông Trump đặt bút ký tại Phòng Bầu dục vào lúc 9h45 tối theo giờ địa phương.

“Các bạn của tôi, chúng ta hãy làm xong việc này”, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phát biểu trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Theo kết quả được công bố, dự luật được thông qua với 222 phiếu thuận vào 209 phiếu chống. Có 2 hạ nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật. Trong số các hạ nghị sỹ Dân chủ, có 6 người bỏ phiếu chống.

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10, đến nay đã hơn 6 tuần. Đây là vụ đóng cửa chính phủ lâu kỷ lục của Mỹ, và nguyên nhân chính dẫn tới sự kéo dài này là các nghị sỹ Dân chủ ở Thượng viện nhất quyết đòi gia hạn chính sách tín dụng thuế tăng cường để giảm chi phí của chương trình chăm sóc y tế với giá cả phải chăng (Affordable Care Act, thường gọi là Obamacare) dành cho 20 triệu người Mỹ, trong khi phe Cộng hòa một mực không chấp nhận yêu cầu đó.

Cuối cùng, phe Dân chủ ở Thượng viện đã nhượng bộ, chấp nhận không có điều khoản gia hạn tín dụng thuế tăng cường cho Obamacare trong dự luật vừa được phê chuẩn. Tuy nhiên, phe Cộng hòa đồng ý tiến hành một cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 để gia hạn ưu đãi này, trước khi ưu đãi hết hạn vào cuối tháng 12. Nếu tín dụng thuế đó không được gia hạn, hàng triệu người Mỹ sẽ chứng kiến chi phí bảo hiểm theo Obamacare tăng mạnh.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện diễn ra hai ngày sau khi Thượng viện phê chuẩn dự luật nói trên nhờ có 8 nghị sỹ Dân chủ vượt qua ranh giới đảng phái để ủng hộ những người Cộng hòa. Trước đó, Thượng viện đã thất bại 14 lần trong việc thúc đẩy một kế hoạch ngân sách tạm thời.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa 1 tháng rưỡi đã gây ra những đảo lộn lớn ở nước này.

Vào hôm thứ Ba tuần này, 6% số chuyến bay được lên lịch tại các sân bay ở Mỹ phải hủy do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu vì Chính phủ đóng cửa. Theo dự báo, số chuyến bay bị hủy sẽ tăng lên mức 10% vào ngày thứ Sáu.

Cùng với đó, một số lượng lớn công chức liên bang bị sa thải hoặc nghỉ việc tạm thời không lương. Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNA) cho 42 triệu người thu nhập thấp cũng rơi vào ngưng trệ. Ngoài ra, các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng bị hoãn công bố.

Khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, các hoạt động này sẽ dần trở lại bình thường.

Dự luật ngân sách tạm thời sẽ cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ hoạt động tới ngày 30/1/2026, và được dự báo sẽ không làm thay đổi hướng đi của nợ công nước này là tăng thêm 1,8 nghìn tỷ USD trong 1 năm từ mức 38 nghìn tỷ USD hiện nay.

Theo hãng tin Reuters, không có đảng nào được xem là “thắng lợi” trong lần đóng cửa này của Chính phủ Mỹ. Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy khoảng 50% người Mỹ được hỏi đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa về vụ đóng cửa chính phủ này, trong khi 47% đổ lỗi cho Đảng Dân chủ.

Hạ viện Mỹ đã sẵn sàng bỏ phiếu để mở cửa Chính phủ trở lại

10:38, 12/11/2025

Hạ viện Mỹ đã sẵn sàng bỏ phiếu để mở cửa Chính phủ trở lại

Người Mỹ bi quan về kinh tế vì tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài

08:19, 10/11/2025

Người Mỹ bi quan về kinh tế vì tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài

Những nguy cơ với nền kinh tế Mỹ trong đợt chính phủ đóng cửa lâu nhất lịch sử

06:50, 04/11/2025

Những nguy cơ với nền kinh tế Mỹ trong đợt chính phủ đóng cửa lâu nhất lịch sử

Từ khóa:

chính phủ đóng cửa Chính phủ Mỹ kinh tế mỹ thế giới

Đọc thêm

Bán khống sẽ hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán?

Bán khống sẽ hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán?

Khi một cổ phiếu bị định giá quá cao, hoạt động bán khống sẽ tạo ra áp lực bán cần thiết, giúp giá quay về gần giá trị nội tại, qua đó hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng đầu cơ.

Tiền đánh mạnh ở cổ phiếu đầu cơ, khối ngoại bán ròng

Tiền đánh mạnh ở cổ phiếu đầu cơ, khối ngoại bán ròng

Khối ngoại như hai phiên trước đó bán ròng 458.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 391.2 tỷ đồng.

Đơn hàng dệt may khả năng sẽ giảm trong đầu năm 2026 do tồn kho cao

Đơn hàng dệt may khả năng sẽ giảm trong đầu năm 2026 do tồn kho cao

Môi trường thuế quan cao có khả năng làm giảm nhu cầu chung về ngành dệt may tại thị trường Mỹ và dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn ở các thị trường quan trọng khác.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu lao dốc 4% sau dự báo của OPEC

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu lao dốc 4% sau dự báo của OPEC

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi khả năng Chính phủ Mỹ có thể mở cửa trở lại ngay vào cuối tuần này...

Giá vàng nhảy lên mốc 4.200 USD/oz

Giá vàng nhảy lên mốc 4.200 USD/oz

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (12/11) do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để mở cửa Chính phủ trở lại...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

Thị trường

2

Bán khống sẽ hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán?

Chứng khoán

3

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Tiêu điểm

4

Tiền đánh mạnh ở cổ phiếu đầu cơ, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán

5

Đơn hàng dệt may khả năng sẽ giảm trong đầu năm 2026 do tồn kho cao

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy