Hai ngân hàng ra mắt vàng miếng "4 số 9" thương hiệu riêng

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện có 23 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đang được niêm yết giá vàng. Phần lớn các tổ chức tín dụng chỉ công khai giá mua – bán vàng miếng SJC nhưng ACB và Techcombank là hai trường hợp số ít niêm yết thêm giá vàng miếng mang thương hiệu riêng là ACB 9999 và TCB 9999...

Ngày 13/1, có 15 doanh nghiệp niêm yết giá vàng trên website chính thức của Ngân hàng Nhà nước là: Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải; Công ty TNHH Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mi Hồng; Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Hải; Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Thẩm; Công ty TNHH Vàng bạc Phúc Thành; Công ty Cổ phần Thương mại Vàng bạc Đá quý Phương Nam; Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý ASEAN; Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam; Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Gold); Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Gold).

Giá vàng tại 8 tổ chức tín dụng cũng được công khai, gồm: ACB, Sacombank, VPBank, Techcombank, OCB, Nam Á Bank, VietABank, TPBank.

Nhìn chung, đa số các doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết giá vàng miếng SJC, với mức giá mua vào phổ biến là 160 – 1601 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 162 đến 163 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán duy trì ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Tuy nhiên, một số công ty và tổ chức tín dụng đã niêm yết giá vàng 4 số 9 mang thương hiệu riêng.

Cụ thể, Vàng Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 159 triệu đồng/lượng, giá bán ra 162 triệu đồng/lượng – chênh lệch giá mua bán 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam cũng niêm yết giá vàng miếng NJC loại 1 lượng ở mức 159-162 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.

Sản phẩm Phượng Hoàng của PNJ được niêm yết ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.

Từ ngày 9/2/2026, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó có hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, các hành vi sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng miếng trái phép sẽ bị xử lý nghiêm, với hình phạt từ 10 triệu đồng đến 400 triệu đồng tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của hành vi và có thể bị tịch thu vàng.

Trong khi đó, chỉ có 2 ngân hàng niêm yết giá vàng miếng 4 số 9 thương hiệu riêng là ACB 9999 và TCB 9999.

Giá vàng miếng TCB 9999 của Techcombank giao dịch ở mức 160 – 162 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra (ngày cập nhật là 12/1), chênh lệch giá mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng ACB 9999 có chênh lệch giá mua – bán chỉ 1 triệu đồng/lượng; giá mua là 161 triệu đồng/lượng, giá bán ở mức 162 triệu đồng/lượng.

Trước đó (29/12/2025), lãnh đạo Cục Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết đang phối hợp với các bộ/ngành liên quan xem xét hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng cho 9 đơn vị.

Sau khi được cấp phép sản xuất vàng miếng, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Ngày 09/10/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Theo đó, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng miếng phải thực hiện kết nối và cung cấp dữ liệu định danh và giao dịch cho Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu phải bao gồm: Thông tin định danh cá nhân của khách hàng thực hiện giao dịch mua – bán vàng miếng (căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương); mã số thuế của chính doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch; khối lượng và giá trị từng giao dịch mua – bán vàng miếng.

Đối với các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép sản xuất, xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng, dữ liệu kết nối còn bao gồm thông tin về nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, hoạt động xuất – nhập khẩu và các giao dịch bán vàng nguyên liệu, bao gồm cả thông tin về đối tác, khối lượng, hàm lượng và giá trị.

Tất cả các thông tin kết nối với Ngân hàng Nhà nước phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm kể từ ngày kết nối, nhằm phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra và thống kê theo yêu cầu quản lý nhà nước.