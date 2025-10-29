Hải Phòng: 1.479 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án Tân Phú Hưng được liên danh chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì...
Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 8792/SXD-QLN ngày 27/10/2025, xác nhận 1.479 căn hộ chung cư nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Dự án tọa lạc tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng, gồm năm tòa chung cư ký hiệu CT1 đến CT5, cao 15 tầng và tum, với tổng cộng 1.479 căn hộ có diện tích từ 43,1 đến 74,6 mét vuông. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.362 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ và đưa vào sử dụng trong quý II năm 2027.
Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, dự án đã được hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, thiết kế – xây dựng và đã được nghiệm thu phần móng các khối nhà theo quy định. Do đó, các căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án đủ điều kiện để được bán ra thị trường.
Thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng cũng nêu rõ, dự án đáp ứng các điều kiện của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở 2023, bao gồm có đầy đủ giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khởi công đúng quy định và công khai minh bạch thông tin.
Giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án Tân Phú Hưng được liên danh chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng mỗi mét vuông, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. M
Theo quy định hiện hành, trong vòng 180 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán và quyết toán chi phí đầu tư xây dựng để Sở Xây dựng kiểm tra, xác định giá bán chính thức.
Trường hợp giá bán sau kiểm toán thấp hơn mức tạm tính, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch cho người mua; ngược lại, nếu giá sau kiểm toán cao hơn, chủ đầu tư không được thu thêm.
Cùng với việc đáp ứng điều kiện pháp lý, Sở Xây dựng Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư dự án không thu đặt cọc vượt quá 5% giá bán; sử dụng tiền bán nhà đúng mục đích đầu tư xây dựng; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đúng tiến độ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Sở Xây dựng đề nghị người dân, các tổ chức có nhu cầu về nhà ở xã hội theo dõi thông tin chính thức về dự án trên Cổng thông tin điện tử của Sở và tại chính quyền địa phương để được hướng dẫn chi tiết về đối tượng, hồ sơ, quy trình đăng ký mua trong thời gian tới.
Sáng 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025–2030, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và gần 600 đại biểu tiêu biểu từ các phong trào thi đua trên toàn tỉnh.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành và địa phương phải nâng mức cảnh giác, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào...
Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra...
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: