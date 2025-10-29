Hải Phòng: 1.479 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án Tân Phú Hưng được liên danh chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì...

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 8792/SXD-QLN ngày 27/10/2025, xác nhận 1.479 căn hộ chung cư nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Dự án tọa lạc tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng, gồm năm tòa chung cư ký hiệu CT1 đến CT5, cao 15 tầng và tum, với tổng cộng 1.479 căn hộ có diện tích từ 43,1 đến 74,6 mét vuông. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.362 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ và đưa vào sử dụng trong quý II năm 2027.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, dự án đã được hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, thiết kế – xây dựng và đã được nghiệm thu phần móng các khối nhà theo quy định. Do đó, các căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án đủ điều kiện để được bán ra thị trường.

Thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng cũng nêu rõ, dự án đáp ứng các điều kiện của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở 2023, bao gồm có đầy đủ giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khởi công đúng quy định và công khai minh bạch thông tin.

Giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án Tân Phú Hưng được liên danh chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng mỗi mét vuông, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. M

Theo quy định hiện hành, trong vòng 180 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán và quyết toán chi phí đầu tư xây dựng để Sở Xây dựng kiểm tra, xác định giá bán chính thức.

Trường hợp giá bán sau kiểm toán thấp hơn mức tạm tính, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch cho người mua; ngược lại, nếu giá sau kiểm toán cao hơn, chủ đầu tư không được thu thêm.

Cùng với việc đáp ứng điều kiện pháp lý, Sở Xây dựng Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư dự án không thu đặt cọc vượt quá 5% giá bán; sử dụng tiền bán nhà đúng mục đích đầu tư xây dựng; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đúng tiến độ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị người dân, các tổ chức có nhu cầu về nhà ở xã hội theo dõi thông tin chính thức về dự án trên Cổng thông tin điện tử của Sở và tại chính quyền địa phương để được hướng dẫn chi tiết về đối tượng, hồ sơ, quy trình đăng ký mua trong thời gian tới.