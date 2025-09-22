Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Từ ngày 22/9/2025, thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chạy 02 tàu có ký hiệu HP15 và HP16, gồm từ 5 - 8 toa xe ghế ngồi mềm 64 chỗ để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách…

Sau khi sáp nhập tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, hàng ngàn cán bộ, viên chức và người lao động có nhu cầu di chuyển hàng ngày bằng phương tiện vận tải công cộng để sang phía Đông Hải Phòng làm việc.

Do đó, từ ngày 22/9/2025, thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chạy 02 tàu có ký hiệu HP15/HP16, gồm từ 5 - 8 toa xe ghế ngồi mềm 64 chỗ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ và nhân dân từ ga Hải Dương đến ga Thượng Lý, ga Hải Phòng và ngược lại.

Ngoài ra, thành phố sẽ bố trí thêm xe buýt, xe taxi để hành khách di chuyển từ ga đến nơi làm việc, điểm du lịch, thăm thân… và ngược lại với cơ chế, chính sách và giá cả hợp lý.

Đại diện Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, việc triển khai tuyến tàu hoả đưa đón cán bộ và nhân dân từ phía tây Hải Phòng sang phía đông Hải Phòng và ngược lại thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo thành phố trước những khó khăn trong việc di chuyển, đi lại của đội ngũ cán bộ khi phải làm việc xa nhà, kịp thời khích lệ, động viên, giúp mọi người yên tâm làm việc, công tác; đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày bằng tàu hỏa của nhân dân để du lịch, thăm thân.

Đồng thời, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, phát triển du lịch, kết nối giao thương giữa phía tây và phía đông Hải Phòng.

Theo kế hoạch, tàu HP15/HP16 sẽ chạy từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Buổi sáng, chuyến tàu HP15 xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6 giờ, dừng tại ga Thượng Lý lúc 6 giờ 55 phút, đến ga Hải Phòng lúc 7 giờ 10 phút. Buổi chiều, tàu HP16 khởi hành từ ga Hải Phòng lúc 17 giờ 30 phút, dừng tại ga Thượng Lý lúc 17 giờ 40 phút và kết thúc hành trình tại ga Hải Dương vào lúc 18 giờ 35 phút.

Về giá vé, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thiết kế đa dạng và linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng hành khách. Cụ thể, vé lẻ từ Hải Dương đến Thượng Lý hoặc Hải Phòng và ngược lại có mức giá 55.000 đồng mỗi lượt. Vé khứ hồi được giảm 20% cho cả lượt đi và lượt về. Với nhóm từ bốn người trở lên cùng chuyến, hành khách chỉ phải trả tiền ba vé.

Đặc biệt, khách hàng có thể mua vé tháng (được triển khai từ ngày 22 đến hết 30/9/2025) với giá 478.000 đồng/vé, còn tháng 10/2025 là 1.500.000 đồng/vé. Sau khi hoàn tất thủ tục mua vé tháng, hành khách sẽ được cấp “Thẻ đi tàu hỏa” dạng thẻ cứng để thay thế cho thẻ giấy truyền thống.

Để việc vận hành chuyến tàu đưa đón cán bộ, viên chức và nhân dân từ phía Tây Hải Phòng sang phía Đông Hải Phòng và ngược lại diễn ra an toàn, hiệu quả, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đề nghị các cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của công chức, viên chức, người lao động như: bổ sung thêm nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu trên tàu; bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách; tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách để có chuyến tàu chất lượng cao, hiện đại, mang đậm nét văn hóa của thành phố Hải Phòng như chuyến tàu Hoa Phượng Đỏ.

Bên cạnh đó, giao cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phối hợp với Sở Xây dựng làm việc với ga Hải Dương để nâng cấp bãi trông gửi xe máy, xe đạp hàng ngày. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quản lý ga Hải Dương, Thượng Lý, Hải Phòng và các đơn vị kinh doanh vận tải hỗ trợ thu giá vé trông giữ xe của hành khách ở mức tối thiểu.