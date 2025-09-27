Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi Hải Dương, Hải Phòng hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người,..

Sáng ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra ngày làm việc đầu tiên.

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, cùng 445 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 243.000 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong trong 2 ngày (từ 26/9 - 27/9) với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội bao gồm các nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 5

Buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên (26/9), Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người; Đoàn Thư ký gồm 3 người; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 9 người và thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đại hội đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội chia thành 08 tổ thảo luận tham gia ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Buổi chiều, Đại hội nghe và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; tiếp tục tham luận tại hội trường, tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Đại hội tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.

Theo đó, các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; Tóm tắt Đề án “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”; Dự thảo Nghị quyết Đại hội và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I.

Các đại biểu dự Đại hội cũng cho ý kiến vào phiếu lấy ý kiến đại biểu tham gia về một số nội dung và các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình Đại hội.

