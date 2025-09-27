Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I
Nguyễn Hiền
27/09/2025, 11:21
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi Hải Dương, Hải Phòng hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người,..
Sáng
ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, Đại hội đại biểu Đảng
bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra ngày
làm việc đầu tiên.
Đại
hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, cùng 445 đại
biểu chính thức đại diện cho hơn 243.000 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc
Thành ủy.
Đại
hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong
trong 2 ngày (từ 26/9 - 27/9) với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương -
Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội bao gồm các nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện
nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các
đảng bộ trước khi hợp nhất; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải
pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại
hội XIV của Đảng.
Buổi
sáng của ngày làm việc đầu tiên (26/9), Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch
gồm 15 người; Đoàn Thư ký gồm 3 người; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội
gồm 9 người và thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế Đại hội.
Sau
khi nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đại hội đảng
các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội chia thành 08 tổ thảo
luận tham gia ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I,
nhiệm kỳ 2025-2030.
Buổi
chiều, Đại hội nghe và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại
biểu Đại hội; tiếp tục tham luận tại hội trường, tham gia góp ý vào Văn kiện Đại
hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố; nghe báo cáo tổng hợp ý
kiến đại biểu Đại hội tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.
Theo
đó, các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành
phố gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình Đại hội Đảng
bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; Tóm tắt Đề án
“Xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải
Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”; Dự thảo Nghị quyết Đại hội
và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố
lần thứ I.
Các
đại biểu dự Đại hội cũng cho ý kiến vào phiếu lấy ý kiến đại biểu tham gia về một
số nội dung và các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng
bộ thành phố trình Đại hội.
Đại
hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện
chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Đại hội
được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi tỉnh Hải Dương và
thành phố Hải Phòng vừa hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới với diện tích
trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc;
mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày
1/7/2025; tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.
