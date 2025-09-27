Thứ Bảy, 27/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Nguyễn Hiền

27/09/2025, 11:21

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi Hải Dương, Hải Phòng hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người,..

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Sáng ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra ngày làm việc đầu tiên.

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, cùng 445 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 243.000 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. 

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong trong 2 ngày (từ 26/9 - 27/9) với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội bao gồm các nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 5
Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 5

Buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên (26/9), Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người; Đoàn Thư ký gồm 3 người; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 9 người và thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đại hội đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội chia thành 08 tổ thảo luận tham gia ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Buổi chiều, Đại hội nghe và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; tiếp tục tham luận tại hội trường, tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Đại hội tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.

Theo đó, các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; Tóm tắt Đề án “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”; Dự thảo Nghị quyết Đại hội và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I.

Các đại biểu dự Đại hội cũng cho ý kiến vào phiếu lấy ý kiến đại biểu tham gia về một số nội dung và các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình Đại hội.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng vừa hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025; tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

Sau sáp nhập, Hải Phòng tổ chức Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc lớn nhất từ trước đến nay

16:24, 24/09/2025

Sau sáp nhập, Hải Phòng tổ chức Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc lớn nhất từ trước đến nay

Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

10:18, 23/09/2025

Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

11:38, 22/09/2025

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Đọc thêm

Dự thảo nghị định mới điều chỉnh thẩm quyền xử phạt trong hàng không dân dụng

Dự thảo nghị định mới điều chỉnh thẩm quyền xử phạt trong hàng không dân dụng

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính...

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Chiều 26/9, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng họp triển khai các phương án ứng phó với bão Bualoi (bão số 10), nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương không chủ quan, lơ là, chủ động dừng các hoạt động trên biển...

Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9

Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9

Bão BUALOI (Bão số 10) di chuyển rất nhanh với tốc độ 35-40 km/h, gấp đôi so với các cơn bão khác, đang mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão sẽ gây mưa to, gió mạnh cho các khu vực đất liền Việt Nam. Từ chiều tối 27/9 tác động đến vùng biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi…

Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

Các địa phương thực hiện tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 – 2026...

Việt Nam đang trở thành đối tác cung ứng nhân lực lâu dài cho Phần Lan.

Việt Nam đang trở thành đối tác cung ứng nhân lực lâu dài cho Phần Lan.

Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ, năng động và tiềm năng lớn về công nghệ, Việt Nam được đánh giá là đối tác chiến lược để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đồng thời mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế cho lao động Việt...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Dân sinh

2

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Dân sinh

3

Ninh Bình khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Đầu tư

4

Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đầu tư

5

"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long

Tiêu & Dùng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy