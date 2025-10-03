Hải Phòng: ba dự án y tế phía Tây được điều chỉnh tăng vốn

Ba dự án nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại 5 cơ sở y tế phía Tây Hải Phòng được đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư sau hợp nhất…

Thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng cho biết Thường trực Thành ủy đã đồng ý điều chỉnh chủ trương, tăng tổng mức đầu tư cho các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho 5 cơ sở khám chữa bệnh tại phía Tây (Hải Dương cũ) theo đề xuất của Đảng uỷ UBND thành phố.

DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG TĂNG VỐN HƠN 113 TỶ ĐỒNG

Dự án xây dựng mới ba khối nhà cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương với mục tiêu đưa cơ sở này trở thành bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh có quy mô 1.000 giường bệnh. Dự án có tổng mức đầu tư 736,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, thời gian thi công trong các năm 2024 - 2026.

Dự án có ba hạng mục chính gồm hai khối nhà 7 tầng và một khối nhà 8 tầng. Trong đó, một khối nhà 7 tầng có diện tích sàn xây dựng 10.023 m2 được sử dụng làm nhà nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú. Khối nhà 7 tầng có diện tích sàn xây dựng 12.808 m2 được sử dụng làm khu vực cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật cận lâm sàng. Khối nhà 8 tầng diện tích sàn dự kiến 17.636 m2 phục vụ cho các hoạt động khám bệnh, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú.

Ngoài ra, dự án còn thực hiện cải tạo một số hạng mục khác như làm sân, đường nội bộ, cải tạo kiến trúc cảnh quan cũng như các hạng mục kỹ thuật như cấp điện, nước, phòng cháy, chữa cháy cho bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Ngày 5/4/2025, UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất với Hải Phòng, Tháng 7/2025, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Tây Hải Phòng (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương trước đây) có báo cáo giám sát, đánh giá dự án gặp một số vướng mắc.

Đó là giá vật liệu xây dựng trên địa bàn đã tăng cao so với thời điểm lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án dẫn đến chi phí xây dựng, chi phí thiết bị tăng. Bên cạnh đó, khi phê duyệt chi phí dự phòng, cơ quan có thẩm quyền mới phê duyệt chi phí dự phòng ở mức 6,56%, chưa đủ cho chi phí trượt giá.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng cho rằng sau khi tính toán lại, tổng mức đầu tư của dự án sẽ tăng từ 736,8 tỷ đồng lên thành 850,113 tỷ đồng, tăng hơn 113 tỷ đồng so với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư ban đầu.

Theo UBND TP. Hải Phòng, do đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án vượt tổng mức đầu tư tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư ban đầu nên cần thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, do tăng vốn đầu tư, dự án cũng cần được điều chỉnh thời gian thực hiện thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2021 - 2025, dự án được cấp 150 tỷ đồng. Giai đoạn 2026- 2030 dự án được cấp 700,113 tỷ đồng.

HAI “TIỂU” DỰ ÁN CŨNG PHẢI ĐIỀU CHỈNH TĂNG VỐN

Tương tự, hai dự án thuộc lĩnh vực y tế của khu vực Hải Dương trước đây do Ban Quản lý dự án Tây Hải Phòng (nguyên là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương) làm chủ đầu tư cũng được đề xuất tăng tổng mức đầu tư: dự án xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phụ sản, khoa nội, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ thuộc Trung tâm y tế huyện Bình Giang và dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp 3 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong Chí Linh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới).

Cụ thể, tháng 1/2025, UBND tỉnh Hải Dương (trước đây) phê duyệt dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp 3 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Chí Linh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) tổng mức đầu tư 86,624 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách giai đoạn 2021 – 2025. Dự án có các hạng mục chính được thực hiện tại 3 bệnh viện tuyến tỉnh Hải Dương (cũ).

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thực hiện xây dựng Nhà đa chức năng 5 tầng (diện tích sàn xây dựng khoảng 5.300m2), xây dựng hành lang nối Nhà đa chức năng với Nhà nội trú (diện tích xây dựng khoảng 200m2) cùng hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ. Tại Bệnh viện Phổi thực hiện cải tạo Nhà làm việc Khoa bệnh phổi (nhà 3 tầng cũ), Khoa lao phổi (nhà 3 tầng cũ), Nhà điều trị ung thư (nhà 1 tầng cũ). Tại Bệnh viện Phong Chí Linh thực hiện các hạng mục cải tạo, sửa chữa hàng rào, đường dây cấp nguồn điện 3 pha.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, dự án này mới đang được chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Có những hạng mục tại gói thầu số 3 (xây dựng lắp đặt công trình) có thời gian thực hiện 200 ngày nhưng đến tháng 9/2025 vẫn chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu nên việc hoàn thiện xây dựng phải kéo dài sang năm 2026.

Dự án này cũng vấp phải khó khăn do giá vật liệu xây dựng ở thời điểm hiện tại tăng cao so với thời điểm quyết định chủ trương đầu tư (Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hải Dương được thông qua tháng 12/2023) Chi phí dự phòng cũng phải điều chỉnh tăng. Do đó, tổng mức đầu tư của dự án tăng lên thành 105,354 tỷ đồng (tăng 18,730 tỷ đồng so với quyết định chủ trương đầu tư trước đây).

Trước đó, tháng 10/2024, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) có quyết định phê duyệt dự án xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phụ sản, khoa nội, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ thuộc Trung tâm y tế huyện Bình Giang, tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án có các hạng mục chính là xây mới toà nhà 5 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 5.250m2 làm nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phụ sản, khoa nội và cải tạo nhà khoa chăm sóc sức khoẻ sinh sản, hội trường, phòng mổ, phòng kế hoạch cùng xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ…

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đến tháng 9/2025, gói thầu số 5 (xây lắp) có thời gian thực hiện 270 ngày vẫn chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu nên dự án không thể kết thúc trong năm 2025 như quyết định chủ trương đầu tư mà phải kéo dài sang năm 2026.

Dự án cũng gặp những vấn đề khó khăn như giá vật liệu xây dựng ở thời điểm hiện tại tăng cao so với thời điểm quyết định chủ trương đầu tư và cần tính toán lại chi phí dự phòng. Sau khi tính toán lại, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 112,536 tỷ đồng, tăng 17,536 tỷ đồng so với quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Do tăng tổng mức đầu tư so với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư nên cả hai dự án cải tạo nâng cấp cơ sở y tế này phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp 3 bệnh viện tuyến tỉnh được đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên thành 105,354 tỷ đồng, kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026. Giai đoạn 2021 – 2025 phân bổ 27 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 được phân bổ 78,354 tỷ đồng.

Dự án xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phụ sản, khoa nội, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ thuộc Trung tâm y tế huyện Bình Giang được đề xuất điều chỉnh tăng vốn lên thành 112,536 tỷ đồng thời gian thực hiện kéo dài từ giai đoạn 2021 - 2025 sang giai đoạn 2026 - 2030. Giai đoạn 2021 - 2025 phân bổ 30,7 tỷ vốn đầu tư công trung hạn. Còn 81,836 tỷ đồng sẽ được phân bổ từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.