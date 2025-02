Đầu tư 250 tỷ xây dựng cầu Đại An tại tỉnh Hải Dương

Ngày 8/2, Công ty cổ phần Đại An đã tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu Đại An vượt sông Kim Sơn (Sông Sặt) kết nối huyện Gia Lộc và Cẩm Giàng với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đại An do Công ty Cổ phần Đại An tài trợ và làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa phận các xã Thống Nhất (Gia Lộc), Cẩm Đoài (Cẩm Giàng) với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Điểm đầu Dự án kết nối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 thành phố Hải Dương; đoạn từ đường 62m đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng; điểm cuối đến ranh giới dự án Khu công nghiệp Đại An mở rộng (giai đoạn 2). Khi hoàn thành dự án sẽ góp phần kết nối liên vùng giữa các địa phương, kết nối Quốc lộ 5 và các tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Hải Dương.

Được biết, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đại An. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty cổ phần Đại An.

Việc xây dựng cầu Đại An vượt sông Kim Sơn (Sông Sặt) nhằm từng bước xây dựng hoàn thiện tuyến đường vành đai I thành phố Hải Dương theo quy hoạch. Công trình cầu Đại An vượt sông Kim Sơn đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, kết nối liên kết vùng các huyện Gia Lộc - Cẩm Giàng - Bình Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hải Dương có chủ trương và đang triển khai thực hiện nhiều dự án giao thông quan trọng, kết nối liên vùng trong đó có tuyến đường Vành đai 1, thành phố Hải Dương. Tuyến đường được quy hoạch dài khoảng 30km, giao cắt với Quốc lộ 5, Quốc lộ 37 và các tuyến Đường tỉnh 390, 391, tạo thành vành đai bao quanh thành phố Hải Dương, kết nối các khu công nghiệp và khu chức năng quan trọng của thành phố Hải Dương.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương ghi nhận và biểu dương những cố gắng của Công ty Cổ phần Đại An và các Sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ, hoàn thành công việc chuẩn bị để tổ chức lễ động thổ. Đề nghị nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Đai An khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục để khởi công công trình theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu nhà tài trợ cần lựa chọn đơn vị thi công có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm hoàn thành các hạng mục công trình đúng tiến độ, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi lễ.

Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp, đồng hành với các nhà đầu tư.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải, cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền đại diện ký kết với đơn vị tài trợ công trình tiếp tục thay mặt UBND tỉnh thực hiện những quyền, nghĩa vụ đã cam kết, thỏa thuận, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép thi công xây dựng và hoàn thiện các thủ tục để khởi công, triển khai thi công xây dựng công trình bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND các huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng chủ động phối hợp, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, bảo đảm trật tự an ninh trong quá trình thực hiện dự án.

Song song đó, Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng bảo đảm tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Đại An hoàn thành các thủ tục về đê điều, thủy lợi; kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng công trình bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục và triển khai thi công dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 62m (đại lộ Võ Nguyên Giáp) đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng để khớp nối đồng bộ về thời gian với công trình cầu Đại An.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 605 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký trên 11,2 tỷ USD. Theo quy hoạch tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 Hải Dương có 32 khu công nghiệp với tổng diện tích 5.661ha. UBND tỉnh Hải Dương đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề án thành lập Khu kinh tế chuyên biệt tỉnh Hải Dương nằm trên địa bàn 2 huyện Bình Giang và Thanh Miện với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 340 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hải Dương tập trung nguồn lực từ nguồn vốn đầu tư công để triển khai đầu tư xây dựng các đoạn tuyến của đường Vành đai 1 thành phố Hải Dương với tổng chiều dài khoảng 11,82km, tổng mức đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng.

Cầu Đại An khi hoàn thành sẽ kết nối các khu công nghiệp hiện tại của huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc với khu vực phát triển mới phía Tây Nam thành phố Hải Dương như: Khu liên hợp văn hóa thể thao, trường đại học, bệnh viện, khu đô thị mới, sân golf, trung tâm thương mại quy mô lớn… Đây sẽ là một khu vực phát triển mới, đồng bộ, hiện đại và năng động của cả tỉnh Hải Dương.