Hải Phòng: Cơ hội đầu tư bất động sản di sản truyền đời
Tuấn Sơn
20/04/2026, 11:09
Trong bức tranh biến động của thị trường bất động sản, Hải Phòng là mảnh ghép còn thiếu cho một danh mục đầu tư bền vững. Nếu Hà Nội và TP.HCM đã chạm tới những ngưỡng giá đắt đỏ, thì nội đô Hải Phòng lại mang đến cơ hội sở hữu tài sản truyền đời với mức đầu tư tối ưu, phản ánh một khoảng cách giá trị cực lớn đang chờ được lấp đầy.
DƯ ĐỊA TỪ VỊ THẾ KINH TẾ MỚI
Với quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, sở hữu cảng nước sâu duy nhất miền Bắc cùng hệ sinh thái công nghiệp, logistics phát triển nhanh, Hải Phòng đang dần định hình vai trò là một cực tăng trưởng mới, bên cạnh Hà Nội và TP.HCM. Sự gia tăng của tầng lớp thu nhập cao, gắn với dòng vốn FDI và hoạt động sản xuất - thương mại, đang tạo ra một nền tảng bền vững cho thị trường bất động sản.
Theo công ty Nghiên cứu và Tư vấn JLL, thị trường Hải Phòng tiếp tục duy trì triển vọng tích cực đến năm 2030 khi nguồn cung ngày càng được dẫn dắt bởi các chủ đầu tư lớn, trong khi lực cầu được thúc đẩy bởi phát triển hạ tầng, chính sách và dòng vốn đầu tư mới. Việc hình thành các khu thương mại tự do và khu kinh tế chuyên biệt không chỉ thu hút doanh nghiệp quốc tế mà còn kéo theo nhu cầu về không gian sống đạt chuẩn từ nhóm chuyên gia, trí thức và doanh nhân.
Dữ liệu của JLL cũng cho thấy nguồn cung nhà ở tại Hải Phòng đã tăng mạnh trong 5 năm qua, đặc biệt ở phân khúc nhà liền thổ. Tuy nhiên, dù tỷ lệ hấp thụ cao và giá bán có xu hướng đi lên, mặt bằng giá vẫn thấp hơn đáng kể so với Hà Nội và TP.HCM, tạo ra khoản chênh lệch đáng chú ý giữa giá trị hiện tại và tiềm năng dài hạn.
Trong khi quỹ đất trung tâm Hà Nội, TP.HCM gần như cạn kiệt và giá nhà đã ở mức cao với dư địa hạn chế, Hải Phòng nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng. Báo cáo từ batdongsan.com.vn cho biết khi giá thấp tầng tại Hà Nội và TP.HCM phổ biến ở mức 450–550 triệu đồng/m², dòng tiền đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển sang các thị trường còn dư địa.
Hơn nữa, Hải Phòng nổi lên nhờ khả năng tiếp cận quỹ đất trung tâm với mức giá “mềm” hơn, trong khi vẫn sở hữu nền tảng tăng trưởng tương đồng. Kinh nghiệm từ các đô thị cảng như Singapore, Thượng Hải hay Busan cho thấy, khi hạ tầng logistics đạt ngưỡng hoàn thiện, bất động sản lõi đô thị thường bước vào chu kỳ tái định giá mạnh.
Trong bối cảnh nguồn cung trung tâm ngày càng bị giới hạn bởi cấu trúc đô thị, dư địa tăng trưởng của Hải Phòng được nhìn nhận không chỉ đến từ nhu cầu, mà còn từ chính sự khan hiếm mang tính hệ thống.
KHI SỰ KHAN HIẾM KIẾN TẠO ĐỊNH MỨC GIÁ MỚI
Với vị thế đầu tàu của ngành logistics, xuất nhập khẩu và công nghiệp đóng tàu, Hải Phòng đang hội tụ một hệ sinh thái các chủ doanh nghiệp sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Nhu cầu sống của tầng lớp doanh chủ này đã có sự chuyển dịch nội tại sâu sắc: Họ không còn xem nhà ở là sự tích lũy đơn thuần, mà hướng đến không gian sống mang tính trải nghiệm, đề cao sự riêng tư nhưng vẫn kết nối liền mạch với lõi trung tâm để tối ưu hoạt động giao thương – một thị hiếu mà mô hình nhà phố truyền thống khó lòng đáp ứng trọn vẹn. Chính vì vậy, dòng tiền từ Hà Nội, Quảng Ninh và giới doanh chủ bản địa đang âm thầm đổ về tìm kiếm những "bảo chứng giá trị" dài hạn trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng cạn kiệt.
Việc gìn giữ quy hoạch chung đã vô tình tạo ra một khoảng không gian đặc biệt, khiến những dự án mới tại trung tâm trở thành 'viên ngọc quý' khó tìm. Quỹ đất tại khu lõi đô thị là hữu hạn và không thể mở rộng, nên bất động sản ở đây ngày càng trở nên khan hiếm. Và chính sự khan hiếm này là nền tảng tạo nên lợi thế dài hạn. Chỉ những dự án có pháp lý rõ ràng mới có thể tồn tại, và chính những sản phẩm này sẽ dần thiết lập mặt bằng giá mới cho toàn khu vực.
Hiện tại, hạ tầng tại lõi Ngô Quyền đang ở giai đoạn chuẩn bị bứt phá. Khi hạ tầng hoàn thiện, giá trị sẽ được định hình lại ở một mặt bằng cao hơn - và khi đó, cơ hội mua ở mức giá tốt gần như sẽ không còn. Vì vậy, sở hữu một bất động sản có pháp lý rõ ràng tại trung tâm Quận Ngô Quyền ngay lúc này có thể xem là cơ hội hiếm hoi còn lại trước khi giá trị được thiết lập lại.
ANmaison – tọa lạc tại lõi trung tâm Ngô Quyền – là một trong số ít sản phẩm đáp ứng đồng thời hai tiêu chí mà thị trường đang tìm kiếm: vị trí không thể thay thế và tính pháp lý rõ ràng.
Vì vậy, việc sở hữu một tài sản tại thời điểm hiện tại không đơn thuần là một quyết định mua ở, mà là lựa chọn đón đầu chu kỳ tăng trưởng. Thực tế cho thấy, giá trị bền vững không được xác lập bởi số đông, mà thuộc về những nhà đầu tư nhận diện đúng thời điểm – trước khi thị trường kịp định giá lại toàn bộ cuộc chơi.
ANMAISON - TÁC PHẨM KIẾN TRÚC GIỚI HẠN CHO TRẢI NGHIỆM SỐNG ĐỘC BẢN
Trong nhịp chuyển mình của thị trường bất động sản, khi ngôi nhà không còn chỉ là nơi ở mà trở thành biểu tượng sống, ANmaison – tâm huyết từ sự hợp tác giữa Frasers Property và Hạ tầng Gelex – đã vươn mình trở thành một "di sản mới" ngay giữa lòng Hải Phòng. Đây là nơi giá trị an cư hòa quyện cùng tầm vóc của một tài sản bền vững, dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa.
Giữa những dự án hào nhoáng, ANmaison tạo nên dấu ấn khác biệt khi hóa giải trọn vẹn sự đối nghịch giữa nhịp sống giao thương sôi động và khoảng lặng riêng tư của gia đình. Với số lượng giới hạn chỉ 280 sản phẩm và vị trí "cận lộ" độc bản, dự án mở ra kết nối trực tiếp với công viên ven sông 120 ha. Chính không gian xanh khổng lồ này đã tạo nên một nền tảng giá trị bền vững, bảo chứng cho dòng tiền và khả năng sinh lời vượt trội, bất chấp những biến động của thị trường.
Điểm chạm đắt giá nhất làm nên linh hồn của ANmaison chính là kiến trúc Indochine độc bản. Trong khi nhiều chủ đầu tư lựa chọn những lối đi an toàn, ANmaison định vị mình bằng một phong cách đầy mạo hiểm nhưng đầy kiêu hãnh. Bởi lẽ, để tái hiện được cái "hồn" của Indochine, đòi hỏi sự tâm huyết của những chuyên gia bậc thầy và hệ thống nguyên vật liệu nhập khẩu tuyển chọn khắt khe.
Mỗi đường nét tại ANmaison không chỉ là gạch đá, mà là tác phẩm nghệ thuật chế tác thủ công, tôn vinh vẻ đẹp di sản văn hóa hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Sự đầu tư tốn kém và cầu kỳ này chính là lời khẳng định về đẳng cấp của chủ sở hữu – những người không chỉ tìm kiếm sự sang trọng, mà còn trân trọng những giá trị nghệ thuật vượt thời gian.
Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, ANmaison khẳng định vị thế của một không gian sống đa thế hệ đầy nhân văn. Đây là nơi sự riêng tư của mỗi cá nhân được tôn trọng tuyệt đối trong một quy hoạch bài bản, đồng thời hơi ấm của sự sum vầy vẫn luôn hiện hữu, tạo nên một cộng đồng tinh hoa gắn kết giữa những giá trị truyền thống và tầm vóc hiện đại.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
