Điện mặt trời giúp châu Âu tiết kiệm 136 triệu euro mỗi ngày giữa khủng hoảng năng lượng
Trọng Hoàng
08/06/2026, 13:01
Trong bối cảnh giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng mạnh do xung đột với Iran, năng lượng mặt trời đang nổi lên như một “tấm đệm” quan trọng giúp châu Âu giảm chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Một phân tích mới cho thấy hệ thống điện mặt trời hiện hữu đã giúp khu vực này tiết kiệm khoảng 12,8 tỷ euro chỉ trong hơn ba tháng đầu của cuộc khủng hoảng…
Cuộc xung đột với Iran đang tiếp tục
tạo ra những tác động đáng kể đối với thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt
là tại châu Âu - khu vực vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhiên liệu nhập
khẩu. Trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng mạnh, các nguồn năng lượng tái
tạo, nhất là điện mặt trời và điện gió, đang chứng minh vai trò ngày càng quan
trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cũng như giảm chi phí cho người
tiêu dùng.
Theo phân tích mới được công bố bởi
SolarPower Europe, việc khai thác năng lượng mặt trời đã giúp châu Âu tiết kiệm
khoảng 12,8 tỷ euro tính đến ngày 2/6/2026. Bình quân mỗi ngày, điện mặt trời
giúp khu vực này tránh được khoản chi phí lên tới 136 triệu euro cho nhập khẩu
nhiên liệu hóa thạch.
ĐIỆN MẶT TRỜI TRỞ THÀNH “LÁ CHẮN” CHO CHÂU ÂU KHI GIÁ DẦU, KHÍ ĐỐT TĂNG MẠNH
Một trong những nguyên nhân chính
khiến thị trường năng lượng toàn cầu trở nên bất ổn là vị trí địa chiến lược
đặc biệt của Iran.
Nước này có ảnh hưởng đáng kể đối
với eo biển Hormuz - tuyến vận tải hàng hải được xem là một trong những “huyết
mạch” năng lượng của thế giới. Thông thường, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn
cầu được vận chuyển qua khu vực này. Vì vậy, bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào tại
Hormuz đều có thể nhanh chóng tác động đến giá năng lượng quốc tế.
Theo Euronews, giá dầu Brent - loại
dầu thô được sử dụng làm chuẩn tham chiếu cho thị trường toàn cầu - vẫn duy trì
ở mức biến động cao kể từ khi chiến sự bùng phát.
Ngày 4/6, dầu Brent được giao dịch ở
mức 95 USD/thùng, tương đương khoảng 81 euro/thùng. So với thời điểm trước khi
xung đột bắt đầu vào ngày 27/2, giá dầu đã tăng thêm khoảng 20 euro mỗi thùng.
Không chỉ dầu mỏ, thị trường khí đốt
tự nhiên tại châu Âu cũng chịu áp lực đáng kể. Giá khí đốt chuẩn TTF của Hà Lan
- chỉ số tham chiếu quan trọng của thị trường khí đốt châu Âu - đã tăng mạnh kể
từ khi chiến sự nổ ra. Trong một số giai đoạn của tháng 3, giá khí đốt thậm chí
tăng gần 50%.
Đối với các nền kinh tế châu Âu vốn vẫn đang trong quá trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, diễn biến này làm gia tăng áp lực lên chi phí sản xuất, hóa đơn điện năng của người dân cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đó, các nguồn năng lượng tái tạo đang phát huy vai trò như một cơ chế bảo vệ trước những cú sốc giá nhiên liệu toàn cầu.
Theo SolarPower Europe, riêng hệ
thống điện mặt trời hiện có tại châu Âu đã giúp giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu
dầu khí và hạn chế tác động của biến động giá quốc tế đối với thị trường năng
lượng nội địa.
Bà WalburgaHemetsberger, Tổng giám
đốc SolarPower Europe, cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đang thúc đẩy người
dân và doanh nghiệp châu Âu chuyển mạnh hơn sang sử dụng năng lượng mặt trời.
“Người dân châu Âu đang lựa chọn
điện mặt trời trong thời điểm khủng hoảng này”, bà nhận định.
Các công nghệ lưu trữ được xem là
yếu tố quan trọng giúp tối đa hóa hiệu quả của các nguồn năng lượng tái tạo như
điện mặt trời và điện gió, vốn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.
SolarPower Europe cho rằng nếu kết
hợp hiệu quả giữa phát điện tái tạo và các hệ thống lưu trữ hiện đại, châu Âu
không chỉ có thể giảm hóa đơn điện năng cho người dân mà còn tăng cường an ninh
năng lượng trong dài hạn.
Tuy nhiên, tổ chức này cũng nhấn
mạnh "để duy trì đà phát triển hiện nay, Liên minh châu Âu cần triển khai
thêm các biện pháp hỗ trợ cụ thể, đồng thời xây dựng các công cụ tài chính đủ
mạnh nhằm thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch."
HIỆU QUẢ THỰC TẾ CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG Ở TÂY BAN NHA VÀ ANH
Nhiều quốc gia châu Âu đã chứng minh
lợi ích của việc chuyển đổi hệ thống năng lượng sang các nguồn tái tạo ngay từ
trước khi xung đột với Iran nổ ra.
Một trong những ví dụ nổi bật được
Euronews đề cập là Tây Ban Nha. Trong vòng chưa đầy một thập niên, quốc gia Nam
Âu này đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng với tốc độ thuộc nhóm cao
nhất châu lục.
Kể từ năm 2019, Tây Ban Nha đã tăng
gấp đôi công suất điện gió và điện mặt trời. Tổng công suất bổ sung vượt 40 GW.
Để hình dung quy mô này, một nhà máy
điện có công suất 1 GW có thể đáp ứng nhu cầu điện của khoảng 876.000 hộ gia
đình trong một năm, giả định mức tiêu thụ trung bình đạt 10.000 kWh/hộ.
Theo báo cáo do tổ chức nghiên cứu
năng lượng Ember công bố năm 2025, sự phát triển mạnh mẽ của điện gió và điện
mặt trời đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc thị trường điện Tây Ban Nha.
“Tăng trưởng điện gió và điện mặt trời ở Tây Ban Nha đã giúp giảm 75% ảnh hưởng của các nhà máy điện nhiên liệu hóa thạch có chi phí cao đối với giá điện kể từ năm 2019”, Ember cho biết.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng tốc độ
giảm phụ thuộc vào điện khí tại Tây Ban Nha diễn ra nhanh hơn so với nhiều quốc
gia châu Âu khác vốn phụ thuộc lớn vào khí đốt, bao gồm Italy và Đức.
Theo cơ chế vận hành của phần lớn
thị trường điện châu Âu, giá điện bán buôn theo giờ thường được xác định bởi
nhà máy phát điện có chi phí cao nhất đang tham gia đáp ứng nhu cầu của hệ
thống. Trong nhiều trường hợp, vai trò này thuộc về các nhà máy điện sử dụng
khí đốt hoặc than đá.
Khi tỷ trọng điện gió và điện mặt
trời tăng lên, lượng điện sản xuất từ các nguồn có chi phí thấp hơn sẽ thay thế
dần sản lượng từ các nhà máy nhiên liệu hóa thạch. Kết quả là số giờ mà khí đốt
hoặc than đá quyết định giá điện giảm xuống đáng kể.
Điều này giúp hạn chế tác động từ
các đợt tăng giá nhiên liệu trên thị trường quốc tế đối với hóa đơn điện năng
của người tiêu dùng, đồng thời lý giải vì sao ngày càng nhiều quốc gia châu Âu
tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo.
Không chỉ Tây Ban Nha, Vương quốc
Anh cũng đang ghi nhận những kết quả đáng chú ý từ quá trình chuyển đổi năng
lượng. Ngày 26/3, sản lượng điện gió của Anh đạt mức cao kỷ lục 23.880 MW. Theo
tính toán, lượng điện này đủ đáp ứng nhu cầu của khoảng 23 triệu hộ gia đình.
Tổ chức RenewableUK cho biết trong giai đoạn lập kỷ lục, điện gió đã cung cấp hơn một nửa tổng sản lượng điện của nước Anh.
Bà Tara Singh, đại diện RenewableUK,
nhấn mạnh rằng điện gió và điện mặt trời giá rẻ đã góp phần đẩy các nhà máy
điện khí đắt đỏ ra khỏi hệ thống trong nhiều thời điểm.
Tỷ trọng điện khí đã giảm
xuống mức thấp nhất trong gần hai năm, chỉ còn chiếm khoảng 2,3% tổng sản lượng
điện của Anh trong ngày ghi nhận kỷ lục. “Đó chính là hình ảnh thực tế của
quá trình chuyển đổi năng lượng”, bà Singh nhận định.
Theo RenewableUK, những kết quả này
cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển các dự án năng lượng sạch
mới trong những năm tới nhằm tăng cường khả năng tự chủ năng lượng và giảm phụ
thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
NĂNG
LƯỢNG TÁI TẠO LẦN ĐẦU TIÊN VƯỢT NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH TẠI EU
Xu hướng này không chỉ diễn ra tại
một vài quốc gia riêng lẻ mà đang lan rộng trên toàn Liên minh châu Âu.
Theo số
liệu của Ember, năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên điện gió
và điện mặt trời tạo ra lượng điện nhiều hơn các nguồn nhiên liệu hóa thạch
trên phạm vi toàn EU. Hai nguồn năng lượng tái tạo này chiếm khoảng 30% tổng
sản lượng điện của khối, cao hơn tỷ trọng điện từ nhiên liệu hóa thạch khoảng 1
điểm phần trăm.
Các chuyên gia đánh giá đây là bước
ngoặt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi năng lượng của châu Âu, đồng thời
phản ánh hiệu quả của các chính sách đầu tư vào năng lượng sạch trong nhiều năm
qua.
Xét theo tỷ lệ sử dụng điện xanh, Áo
hiện là quốc gia dẫn đầu châu Âu. Năm 2024, khoảng 90% lượng điện tiêu thụ của
nước này đến từ các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó thủy điện đóng vai trò
chủ đạo nhờ hệ thống 16 nhà máy thủy điện lớn.
Thụy Điển đứng thứ hai với tỷ lệ
88%, dựa chủ yếu vào điện gió và thủy điện. Đan Mạch xếp thứ ba với khoảng 80%
điện năng được sản xuất từ các nguồn tái tạo. Các vị trí tiếp theo thuộc về
Georgia (68,4%), Tây Ban Nha (65,8%), Bồ Đào Nha (65,8%) và Croatia (58%).
Ở chiều ngược lại, Malta vẫn là quốc
gia có tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo thấp nhất trong danh sách, chỉ đạt
10,7%.
Những con số này cho thấy cuộc chuyển đổi năng lượng tại châu Âu đang diễn ra với tốc độ không đồng đều giữa các quốc gia. Tuy nhiên, xu hướng chung là ngày càng nhiều nền kinh tế đang đẩy mạnh phát triển điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng sạch khác nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
Trong bối cảnh thị trường dầu khí
toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị, kết quả mà
SolarPower Europe công bố cho thấy năng lượng tái tạo không chỉ là một giải
pháp môi trường mà còn đang trở thành công cụ kinh tế và an ninh chiến lược.
Việc tiết kiệm được 12,8 tỷ euro chỉ trong hơn 100 ngày khủng hoảng là minh
chứng rõ nét cho khả năng của điện mặt trời trong việc giúp châu Âu giảm thiểu
tác động từ biến động năng lượng toàn cầu, đồng thời củng cố nền tảng cho một
hệ thống năng lượng tự chủ và bền vững hơn trong tương lai.
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