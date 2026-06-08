Lao động có kỹ năng ngày càng được săn đón

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng dịch chuyển rõ nét từ lao động phổ thông sang lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới…

Trong bối cảnh kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thị trường lao động Hà Nội đang ghi nhận những chuyển biến quan trọng về cơ cấu tuyển dụng và chất lượng nguồn nhân lực.

DOANH NGHIỆP TĂNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG

Quý 1/2026, kinh tế Hà Nội tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,87% so với cùng kỳ năm trước. Sự phát triển tích cực của nền kinh tế đã tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi và mở rộng. Trong quý 1/2026, Hà Nội có khoảng 9.000 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 5.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, cùng với sự phục hồi của doanh nghiệp là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực. Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ), nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn đang có xu hướng dịch chuyển rõ nét.

Thị trường lao động không còn chỉ tập trung vào việc đáp ứng số lượng lao động, mà đang chuyển sang ưu tiên lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng làm việc ngay sau tuyển dụng.

Một trong những điểm nổi bật của thị trường lao động Hà Nội là sự gia tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học trở lên. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong quý 1/2026, nhóm lao động có trình độ đại học chiếm tới 24,31% tổng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tăng đáng kể so với các quý trước.

Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp đối với đội ngũ nhân sự có khả năng hoạch định chiến lược, quản trị hoạt động sản xuất - kinh doanh, ứng dụng công nghệ và giải quyết các vấn đề phức tạp trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp phục hồi hoạt động đang tập trung đầu tư vào chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất lao động. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực có kỹ năng số, kỹ năng quản lý và chuyên môn kỹ thuật ngày càng gia tăng.

Theo đánh giá, nhu cầu về kỹ năng số tại các doanh nghiệp mới thành lập đã tăng khoảng 40% so với trước đây. Đồng thời, mức lương khởi điểm dành cho các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cũng được dự báo tăng khoảng 20% so với mặt bằng chung trước đó.

Bức tranh tuyển dụng quý 1/2026 cho thấy sự tái cấu trúc rõ rệt của thị trường lao động Hà Nội. Một mặt, doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng nhân sự chất lượng cao để phục vụ công tác quản trị, điều hành và phát triển các dự án mới. Mặt khác, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật vẫn ở mức cao nhằm đáp ứng hoạt động sản xuất trực tiếp.

Các vị trí có nhu cầu tuyển dụng lớn gồm nhân viên trợ lý văn phòng, nhân viên dịch vụ - bán hàng, thợ lắp ráp, vận hành máy móc thiết bị và lao động giản đơn. Tuy nhiên, điểm khác biệt là doanh nghiệp ngày càng ưu tiên những lao động có tay nghề, kinh nghiệm thực tế và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc.

Trong khi đó, nhóm nhân lực trình độ trung cấp và cao đẳng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn khi tỷ trọng tuyển dụng có xu hướng giảm. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang tập trung vào hai nhóm chính là lao động trình độ cao và lao động trực tiếp sản xuất có tay nghề.

THAY ĐỔI TRONG XU HƯỚNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Không chỉ phía doanh nghiệp thay đổi nhu cầu tuyển dụng, người lao động cũng đang có những chuyển biến tích cực trong định hướng nghề nghiệp và phát triển bản thân.

Doanh nghiệp trao đổi với người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động Hà Nội, nhu cầu tìm việc của nhóm lao động có trình độ từ trung cấp đến đại học tăng lên rõ rệt trong quý 1/2026. Ngược lại, tỷ trọng lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật không bằng cấp tham gia tìm việc có xu hướng giảm.

Xu hướng này cho thấy người lao động ngày càng nhận thức rõ vai trò của trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và bằng cấp trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động. Đồng thời, kỳ vọng về mức thu nhập cũng đang được cải thiện, với số lượng người lao động mong muốn mức lương từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng tăng đáng kể so với trước đây.

Các chuyên gia nhận định, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu, trong đó công nghệ, năng suất và chất lượng nguồn nhân lực sẽ đóng vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại trở thành yêu cầu cấp thiết đối với người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần tăng cường đầu tư cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng chính sách thu hút nhân tài phù hợp.

Về phía cơ quan quản lý, theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, thành phố rất khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động mới.

Bên cạnh đó, tại Kế hoạch số 155 về phát triển thị trường lao động giai đoạn 2026-2030 đã được thành phố ban hành, cũng nhấn mạnh nội dung tập trung đào tạo nghề, kỹ năng số, ngoại ngữ và AI cho người lao động; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp thích ứng với quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Còn với vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động. Qua đó, nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao khả năng tiếp cận việc làm, đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.