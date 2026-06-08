Lao động có kỹ năng ngày càng được săn đón

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng dịch chuyển rõ nét từ lao động phổ thông sang lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới…
Trong bối cảnh kinh tế Thủ đô tiếp
tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thị trường lao động Hà Nội đang ghi nhận những chuyển biến quan trọng
về cơ cấu tuyển dụng và chất lượng nguồn nhân lực.
DOANH NGHIỆP TĂNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÓ
KỸ NĂNG
Quý 1/2026, kinh tế Hà Nội tiếp tục phục hồi
mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,87% so với cùng kỳ năm trước. Sự phát
triển tích cực của nền kinh tế đã tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh phục hồi và mở rộng. Trong
quý 1/2026, Hà Nội
có khoảng 9.000 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 5.100 doanh nghiệp quay trở lại
hoạt động. Đây là những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lao động
trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên, cùng với sự phục hồi của
doanh nghiệp là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực. Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ
việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội
vụ), nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn đang có xu hướng dịch chuyển
rõ nét.
Thị trường lao
động không còn chỉ tập trung vào việc đáp ứng số lượng lao động, mà đang chuyển sang ưu tiên
lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng làm việc ngay
sau tuyển dụng.
Một trong những điểm nổi bật của
thị trường lao động Hà Nội là sự gia tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng lao động có
trình độ đại học trở lên. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong quý 1/2026, nhóm
lao động có trình độ đại học chiếm tới 24,31% tổng nhu cầu tuyển dụng của doanh
nghiệp, tăng đáng kể so với các quý trước.
Xu hướng này phản ánh nhu cầu
ngày càng lớn của doanh nghiệp đối với đội ngũ nhân sự có khả năng hoạch định
chiến lược, quản trị hoạt động sản xuất - kinh doanh, ứng dụng công nghệ và giải
quyết các vấn đề phức tạp trong quá trình phát triển.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp mới
thành lập và doanh nghiệp phục hồi hoạt động đang tập trung đầu tư vào chuyển đổi
số, đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất lao động. Điều này kéo theo nhu cầu
tuyển dụng nhân lực có kỹ năng số, kỹ năng quản lý và chuyên môn kỹ thuật ngày
càng gia tăng.
Theo đánh giá, nhu cầu về kỹ năng số tại các doanh
nghiệp mới thành lập đã tăng khoảng 40% so với trước đây. Đồng thời, mức lương
khởi điểm dành cho các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cũng được dự báo
tăng khoảng 20% so với mặt bằng chung trước đó.
Bức tranh tuyển dụng quý 1/2026 cho thấy sự tái cấu
trúc rõ rệt của thị trường lao động Hà Nội. Một mặt, doanh nghiệp gia tăng tuyển
dụng nhân sự chất lượng cao để phục vụ công tác quản trị, điều hành và phát triển
các dự án mới. Mặt khác, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông và công nhân kỹ
thuật vẫn ở mức cao nhằm đáp ứng hoạt động sản xuất trực tiếp.
Các vị trí có nhu cầu tuyển dụng
lớn gồm nhân viên trợ lý văn phòng, nhân viên dịch vụ - bán hàng, thợ lắp ráp,
vận hành máy móc thiết bị và lao động giản đơn. Tuy nhiên, điểm khác biệt là
doanh nghiệp ngày càng ưu tiên những lao động có tay nghề, kinh nghiệm thực tế
và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc.
Trong khi đó, nhóm nhân lực trình
độ trung cấp và cao đẳng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn khi tỷ
trọng tuyển dụng có xu hướng giảm. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang tập
trung vào hai nhóm chính là lao động trình độ cao và lao động trực tiếp sản xuất
có tay nghề.
THAY ĐỔI TRONG XU HƯỚNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Không chỉ phía doanh nghiệp thay
đổi nhu cầu tuyển dụng, người lao động cũng đang có những chuyển biến tích cực
trong định hướng nghề nghiệp và phát triển bản thân.
Theo Bản tin cập nhật thị
trường lao động Hà Nội, nhu cầu tìm việc của nhóm lao động có trình độ từ trung
cấp đến đại học tăng lên rõ rệt trong quý 1/2026. Ngược lại, tỷ trọng lao động phổ thông và công nhân kỹ
thuật không bằng cấp tham gia tìm việc có xu hướng giảm.
Xu hướng này cho thấy người lao động
ngày càng nhận thức rõ vai trò của trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và
bằng cấp trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động. Đồng
thời, kỳ vọng về mức thu nhập cũng đang được cải thiện, với số lượng người lao
động mong muốn mức lương từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng tăng đáng kể so với trước
đây.
Các chuyên gia nhận định, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu, trong đó
công nghệ, năng suất và chất lượng nguồn nhân lực sẽ đóng vai trò quyết định đối
với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Trong bối cảnh đó, việc nâng cao
trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và khả năng thích ứng với
môi trường làm việc hiện đại trở thành yêu cầu cấp thiết đối với người lao động.
Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần tăng cường đầu tư cho đào tạo, phát triển nguồn
nhân lực và xây dựng chính sách thu hút nhân tài phù hợp.
Về phía cơ quan quản lý, theo Phó Giám đốc Sở Nội
vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, thành phố rất khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đào
tạo, đào tạo lại; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo kỹ
năng nghề, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, quản trị
nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động mới.
Bên cạnh đó, tại Kế hoạch số 155 về phát triển
thị trường lao động giai đoạn 2026-2030 đã được thành phố ban hành, cũng nhấn mạnh
nội dung tập trung đào tạo nghề, kỹ năng số, ngoại ngữ và AI cho người lao động;
hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp thích ứng với quá trình chuyển đổi số,
chuyển đổi xanh.
Còn với vai trò là cầu nối giữa người
lao động và doanh nghiệp, đại
diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt
động tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc
làm và cung cấp thông tin thị trường lao động. Qua đó, nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao khả năng tiếp cận
việc làm, đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng,
đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
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