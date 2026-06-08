“Cỗ máy tăng trưởng” nào đang kích hoạt cực Nam Hà Nội?

Sau phía Tây, phía Đông và phía Bắc, bản đồ tăng trưởng Hà Nội đang xuất hiện một cực phát triển mới với quy mô đầu tư chưa từng có ở phía Nam. Toàn bộ hệ hạ tầng và đại quy hoạch hàng trăm nghìn tỷ đang từng bước tạo nên “bộ khung” cho một trung tâm đô thị mới của Thủ đô.

Bất kỳ một chu kỳ tăng trưởng bất động sản bền vững nào cũng đều bắt đầu từ câu chuyện hạ tầng và quy hoạch. Đối với cực Nam Hà Nội, cỗ máy tăng trưởng vĩ mô này đang được kích hoạt mà tâm điểm chính là khu vực Ngọc Hồi – nơi tập trung những siêu dự án mang tầm quốc tế và quốc gia.

Động lực trực diện nhất mở màn cho kỷ nguyên này là sự kiện khởi công nâng cấp Quốc lộ 1A kéo dài từ nút giao hầm Kim Liên (đường Vành đai 1) đến Phú Xuyên vào ngày 19/5. Với nguồn vốn đầu tư hơn 162.000 tỷ đồng, trục huyết mạch này sẽ được mở rộng lên tới 16 làn xe, xóa bỏ hoàn toàn nút thắt cổ chai kinh niên để kết nối thẳng cửa ngõ phía Nam vào lõi di sản của Thủ đô.

HẠT NHÂN VĨ MÔ KÍCH HOẠT KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN NAM HÀ NỘI

Nhìn rộng ra quốc tế, việc mở rộng trục xương sống đô thị luôn là bệ phóng kinh điển cho các siêu đô thị, tương tự như mô hình Đại lộ Thiên Phủ tại Thành Đô (Trung Quốc). Từ một tuyến giao thông đơn thuần, việc nâng cấp quy mô lớn đã biến Thiên Phủ thành dải hành lang kinh tế, tài chính sầm uất, kéo giá trị bất động sản xung quanh tăng trưởng phi mã. Tại Nam Hà Nội, trục Quốc lộ 1A mở rộng lên tới 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn đường song hành hai bên cũng mang sứ mệnh tương tự nhằm định hình một đại lộ thương mại - dịch vụ sầm uất và tái cấu trúc toàn bộ không gian kinh tế khu vực.

Quy mô mặt cắt ngang tuyến Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500.

Tổng quan hướng tuyến Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500.

Tầm vóc của Ngọc Hồi không dừng lại ở một tuyến đường bộ, mà nằm ở sự hội tụ của mạng lưới siêu giao thông liên kết chặt chẽ theo mô hình T.O.D (Đô thị gắn liền với giao thông công cộng) quy mô lớn bậc nhất Việt Nam. Nơi đây sở hữu tổ hợp ga Ngọc Hồi là đầu mối đường sắt lớn nhất miền Bắc và là điểm khởi đầu của tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam trị giá 67 tỷ USD.

Cộng hưởng vào đó là tuyến Metro số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên) với tổng vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng, cùng quy hoạch tương lai của cầu Ngọc Hồi và đường vành đai 3.5 kết nối bờ Đông sang bờ Tây, sân bay thứ 2 vùng Thủ đô và Đại đô thị Olympic. Sự giao thoa của hệ thống hạ tầng logistics và giao thông khủng này đang thúc đẩy toàn bộ thị trường bất động sản khu Nam bước vào giai đoạn tái định giá toàn diện, lặp lại kịch bản bứt phá của phía Tây cách đây một thập kỷ hay phía Đông những năm gần đây, nhưng với một tốc độ và quy mô mạnh mẽ hơn.

GIẢI "CƠN KHÁT" SỐNG SANG VÀ BÀI TOÁN ĐIỂM RƠI HẠ TẦNG HOÀN HẢO

Nằm tại lõi trục chiến lược Ngọc Hồi, dự án Greenera Southmark đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ vị thế tiên phong nắm giữ những át chủ bài quyết định dòng tiền của các nhà đầu tư sành sỏi. Nhiều năm qua, nguồn cung bất động sản tại khu Nam chủ yếu mang tính nhỏ lẻ hoặc thiếu hụt hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Sự xuất hiện của Greenera Southmark tại số 486 Ngọc Hồi đã hoàn toàn phá vỡ vùng trũng đó, đáp ứng cơn khát ở sang, sống thực của giới trung lưu khu vực.

Đặc biệt, điểm đắt giá nhất tạo nên lợi thế độc quyền cho Greenera Southmark chính là tính thời điểm – bài toán "điểm rơi hạ tầng" hoàn hảo. Vị trí mặt tiền của Greenera Southmark giúp cư dân sở hữu khoảng cách tiếp cận lý tưởng (chỉ từ 3–5 phút) đến mạng lưới siêu kết nối: đường Vành đai 3.5, Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi tương lai và đặc biệt là tổ hợp ga đầu mối Ngọc Hồi lớn nhất miền Bắc.

Greenera Southmark đón lợi thế trực tiếp từ trung tâm tăng trưởng mới của Nam Hà Nội.

Đáng chú ý, nút thắt tâm lý lớn nhất của bất động sản trục Ngọc Hồi trước đây – tuyến đường sắt – nay đã tìm thấy lời giải vĩ mô. Theo quy hoạch, toàn bộ hệ thống đường sắt sẽ được hạ ngầm hoặc đi trên cao, tích hợp đồng bộ vào chính giữa làn đường của đại lộ Quốc lộ 1A mở rộng theo mô hình giao thông hiện đại của các siêu đô thị quốc tế. Sự thay đổi mang tính lịch sử này không chỉ triệt tiêu hoàn toàn nỗi lo về tiếng ồn hay khói bụi, mà còn biến trục đường sắt trở thành lõi cảnh quan, kết nối trực tiếp cư dân vào tuyến Metro số 1.

Đây chính là "ngòi nổ" kích hoạt làn sóng tăng giá mạnh mẽ cho các bất động sản khu vực – những tọa độ vốn đang bị định giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực do rào cản đường tàu lịch sử. Sở hữu căn hộ tại Greenera Southmark vào cuối năm 2026 đồng nghĩa với việc đón trọn vẹn điểm rơi của chu kỳ tái định giá toàn vùng: Đường mở tới đâu, giá trị bất động sản bứt phá phi mã tới đó, mang lại biên độ sinh lời vượt trội cho những nhà đầu tư đi trước đón đầu.