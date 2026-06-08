Đầu tư thông minh trong chu kỳ tiền khó - Tài sản nào thực sự tạo ra dòng tiền?

Lãi suất neo cao, chi phí vốn tích lũy từng tháng, dòng vốn bị kiểm soát buộc nhà đầu tư phải nhìn xa hơn trong câu chuyện tăng giá tài sản. “Tài sản nào đang thực sự tạo ra dòng tiền?”.

Ngày 13/6 tới, một diễn đàn đầu tư với dữ liệu thực tế và góc nhìn tài chính độc lập sẽ trả lời cho câu hỏi đó cùng dự án The Legend Danang.

CHU KỲ TIỀN KHÓ ĐANG ĐỊNH NGHĨA LẠI TÀI SẢN TỐT

Trong gần một thập kỷ sau 2010, chiến lược "mua - giữ - bán lại" gần như là công thức hiển nhiên với nhà đầu tư bất động sản Việt Nam. Thanh khoản dồi dào, lãi suất thấp, tốc độ tăng giá nhanh - thị trường hào phóng đủ để che khuất mọi điểm yếu vận hành. Nhưng chu kỳ đó đã thay đổi.

Khi lãi suất cho vay vẫn neo cao và chi phí vốn tiếp tục tích lũy, mỗi tháng tài sản không phát sinh thu nhập là mỗi tháng lợi nhuận kỳ vọng bị bào mòn. Nhà đầu tư không còn có thể "chờ thị trường", họ cần tài sản tự vận hành và tự trả chi phí.

Nghịch lý đáng chú ý ở đây: trong khi chi phí nắm giữ tăng lên, thị trường lưu trú cao cấp lại đang ghi nhận những chỉ số tăng trưởng vượt trội về cả nguồn cầu lẫn hiệu quả khai thác.

Dữ liệu từ Hội Khách Sạn Đà Nẵng ghi nhận hiệu suất thị trường lưu trú ấn tượng với: Tỷ lệ lấp đầy phòng (Occupancy) chạm mức 72.4%, kéo theo doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) tăng trưởng bứt phá 12.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, dòng khách quốc tế chiếm vị thế thượng phong với 58.2% tổng lượng lưu trú, trực tiếp thúc đẩy giá phòng bình quân (ADR) đạt ngưỡng 2.45 triệu đồng/đêm. Đây là những con số biết nói, bảo chứng cho một thị trường đang tăng trưởng bằng tiêu dùng thực.

Báo cáo thị trường quý 1/2026 của Avison Young cũng chỉ ra xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường Đà Nẵng từ nghỉ dưỡng đại trà sang các mô hình lưu trú cao cấp và xa xỉ tại lõi đô thị để bắt kịp cấu trúc nguồn cầu mới.

Xu hướng nâng cấp trải nghiệm lưu trú đang tạo dư địa tăng trưởng cho bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng. Ảnh: ROX Signature.

Những con số tăng trưởng đó không tự động chảy vào túi mọi nhà đầu tư. Chuyên gia tài chính bất động sản Michael Piro đã chỉ rõ: Chi phí vận hành, lãi suất và áp lực huy động vốn vẫn là rào cản lớn, đặc biệt với nhà đầu tư nhỏ. RevPAR tăng chỉ là điểm khởi đầu.

Giá trị thực nằm ở năng lực vận hành giúp chuyển công suất phòng thành dòng tiền bền vững. Một tài sản được khai thác hiệu quả không chỉ tạo doanh thu tốt mà còn tối ưu chi phí trên từng mét vuông, từ đó gia tăng lợi nhuận ròng thực nhận cho nhà đầu tư sau khi trừ các chi phí vận hành và quản lý. Và ở chiều ngược lại, tài sản thiếu vận hành dù nằm ở vị trí tốt thì cũng sẽ trở thành tài sản khấu hao khi do chi phí cơ hội tăng, và bỏ lỡ lãi suất tích lũy theo từng tháng.

KHI TÀI SẢN “DÒNG TIỀN” NẰM TRONG CHÍNH DÒNG CHẢY CỦA THÀNH PHỐ

Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đang thay đổi cách đánh giá bất động sản. Thay vì tập trung vào kỳ vọng tăng giá, họ ưu tiên khả năng tạo dòng tiền hiện hữu.

Giá trị tài sản không chỉ nằm ở giá mua mà được đo bằng tỷ suất khai thác thực tế (yield), tỷ lệ lấp đầy trung bình và dòng thu nhập ròng hàng tháng. Đây là sự dịch chuyển mang tính cấu trúc của thị trường, không phải xu hướng ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, bất động sản lưu trú lõi đô thị, vận hành theo chuẩn 4-5 sao, nằm trong vùng đón dòng khách thực, đang nổi lên như nhóm tài sản đáp ứng được tiêu chí sàng lọc khắt khe này. Lợi thế của phân khúc này không nằm ở câu chuyện tăng giá trong tương lai mà ở khả năng tạo doanh thu ngay khi đưa vào khai thác, nguồn khách đa dạng và khả năng thích ứng với nhiều chu kỳ thị trường.

The Legend Danang được định vị là tài sản khai thác lưu trú tại trung tâm thành phố, hướng tới tối ưu công suất vận hành và hiệu quả đầu tư. Ảnh: ROX Signature.

The Legend Danang - dự án lõi đô thị tại trung tâm Đà Nẵng, được ROX Signature tư vấn và phát triển theo chuẩn vận hành 5 sao - được định vị theo hướng đó. Dự án nằm trong dòng chảy du lịch của thành phố, có hệ thống vận hành chuyên nghiệp để tối ưu công suất khai thác và hiệu quả dòng tiền.

Khi lượng khách gia tăng theo mùa, lợi thế vị trí và năng lực vận hành trở thành nền tảng để tối đa hóa hiệu quả khai thác. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đón mùa cao điểm du lịch, bất động sản nằm trong khu vực có dòng người và hệ thống vận hành chuyên nghiệp sẽ "hưởng lợi", tạo ra dòng tiền liên tục đến từ đa dạng nguồn khách.

Vị trí lõi đô thị cùng tiêu chuẩn vận hành 5 sao là những yếu tố tạo nên lợi thế khai thác của The Legend Danang. Ảnh: ROX Signature.

Ngày 13/6/2026, diễn đàn đầu tư tại The Legend Danang với chủ đề "Đầu tư trong chu kỳ tiền khó với bất động sản dòng tiền tại lõi đô thị Đà Nẵng" sẽ quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn phát triển nhà ở và vận hành để cùng phân tích các vấn đề được nhà đầu tư quan tâm: Yếu tố nào cần quan tâm trước khi “xuống tiền” một dự án bất động sản? Mô hình vận hành chuẩn 4–5 sao tạo ra sự khác biệt gì về tỉ suất khai thác thực tế? Và tại sao bất động sản lõi đô thị lại trở thành "tài sản phòng thủ chủ động" trong chu kỳ tiền khó?

Diễn đàn mang đến cơ hội đối chiếu dữ liệu thị trường với góc nhìn vận hành và tài chính thực tế, giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng dòng tiền của một tài sản trước khi ra quyết định.