Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao 1 năm

Trong phiên sáng 8/6, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC chủ yếu vẫn ở ngưỡng cao là 4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này cho thấy rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua...

Xu hướng giảm giá trên thị trường vàng miếng SJC vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong phiên sáng nay (8/6). Kể từ đầu tháng 6/2026 tới nay, giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh liên tục trượt dốc, với tổng mức giảm lên tới 11 triệu đồng/lượng.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá giao dịch vàng miếng ở cửa phiên sáng giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ, giá vàng miếng tại Công ty SJC giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (6/6). Doanh nghiệp niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 144,5 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là mức giá niêm yết đồng loạt tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý sau hơn 1 tiếng đầu mở cửa. Với 4 nhịp giảm liên tiếp chỉ trong hơn 1 tiếng đầu mở cửa, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên đều giảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng tại các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt niêm yết thấp hơn so với các doanh nghiệp phía Bắc tới 2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ, Mi Hồng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 146,5 triệu đồng/lượng và giá mua là 144,5 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 2,5 triệu đồng/lượng trong khi giá mua giảm 2 triêu đồng/lượng.

Ngược lại, sau khi sụt 9 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong hai phiên liên tiếp (5-6/6), giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm duy trì xu hướng đi ngang trong phiên sáng nay. Thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng tại 143 triệu – 147 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn tại Công ty SJC từ năm 2025-2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, đà giảm mạnh tiếp tục bao trùm lên thị trường ngay trong phiên sáng. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh giảm dồn dập tới 4 nhịp liên tiếp với tổng biên độ dao động từ 1,7 triệu tới 3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 8/6, khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC vẫn neo ở ngưỡng cao. Các hệ thống kinh doanh lớn phổ biến ghi nhận chênh lệch giá mua, bán vàng miếng ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, vùng cao nhất trong vòng 1 năm qua. Đối với vàng nhẫn, chênh lệch cũng ở ngưỡng phổ biến 4 triệu đồng.

Mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC niêm yết ở ngưỡng 145,7 triệu – 159,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau 1 tiếng đầu mở cửa, doanh nghiệp này tiếp tục giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Tính đến 10 giờ, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 144,3 triệu – 148,3 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm mở cửa phiên sáng nay điều chỉnh giảm mạnh nhất, kéo theo giá giao dịch thấp nhất thị trường.

Tính đến 10 giờ, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 136 triệu – 140 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 3 triệu đồng/lượng và 2,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này nới rộng lên ngưỡng phổ biến là 4 triệu đồng.

So với giá vàng nhẫn niêm yết tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn đơn vị này tới 8,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, hầu hết doanh nghiệp phía Bắc còn lại niêm yết cao hơn từ 200 nghìn đồng/lượng.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 8/6 so với 6/6. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay thuộc về DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu.

Sau 4 nhịp giảm liên tiếp với tổng mức giảm là 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cùng đặt ở ngưỡng 144,5 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tính đến 10 giờ, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại 144,5 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo giảm lần lượt 1,7 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 10 giờ, doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại 144,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 144,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý đối với giá vàng nhẫn tròn 9999. So với giá chốt phiên 6/6, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm 1,7 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng với chiều bán.