FPT cùng doanh nghiệp làm chủ lộ trình triển khai hợp đồng lao động điện tử

Khi nguồn nhân lực ngày càng trở thành tài sản chiến lược của doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI, bài toán quản lý, khai thác và bảo vệ dữ liệu nhân sự đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về pháp lý, công nghệ và quản trị. Đặc biệt, việc Nghị định 337/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tiên phong trong việc số hóa hợp đồng lao động và chuẩn hóa quy trình quản trị lao động trên môi trường số.

Tại Diễn đàn Lao động Việt Nam 2026 với chủ đề “Quản lý dữ liệu lao động trong bối cảnh AI” diễn ra vừa qua, chuyên gia cấp cao FPT đã tham gia phiên thảo luận chuyên sâu về hợp đồng lao động điện tử và giới thiệu giải pháp hợp đồng điện tử FPT.eContract thế hệ mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự, pháp lý và công nghệ.

Từ những phân tích về yêu cầu pháp lý theo Nghị định 337/2025/NĐ-CP đến kinh nghiệm triển khai thực tiễn, FPT mang đến góc nhìn toàn diện và giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp sẵn sàng cho xu hướng số hóa quan hệ lao động và quản trị dữ liệu nhân sự trong giai đoạn mới.

FPT tham gia Diễn đàn Lao động Việt Nam 2026 cùng thảo luận về hợp đồng lao động điện tử và giới thiệu giải pháp hợp đồng điện tử. Ảnh: FPT.

Trong đó, việc triển khai hợp đồng lao động điện tử theo các quy định mới nhận được sự quan tâm lớn từ doanh nghiệp khi vừa liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp lý, vừa tác động trực tiếp đến hiệu quả quản trị và trải nghiệm người lao động.

Diễn đàn Lao động Việt Nam 2026 do VNHR - cộng đồng Nhân sự Việt Nam quy tụ 1.200+ hội viên từ 600+ doanh nghiệp, tổ chức tại TP.HCM, quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự, pháp lý và công nghệ trên cả nước. Với chủ đề “Quản lý dữ liệu lao động trong bối cảnh AI”.

Sự kiện tập trung vào các vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm như cập nhật chính sách pháp luật lao động, ứng dụng AI trong quản trị nhân sự, bảo mật dữ liệu lao động và chuyển đổi số hoạt động quản trị nguồn nhân lực.

Tại phiên thảo luận chuyên sâu “Hợp đồng lao động điện tử: Tối ưu hay Rủi ro?”, các chuyên gia công nghệ, pháp lý và lãnh đạo nhân sự đã cùng trao đổi về những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm khi triển khai hợp đồng lao động điện tử, từ giá trị pháp lý của giao kết trên môi trường số đến xác thực danh tính, bảo mật dữ liệu và quản lý chứng cứ điện tử.

Theo các chuyên gia, Nghị định 337/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho việc triển khai hợp đồng lao động điện tử. Bên cạnh việc công nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, nghị định cũng đặt ra các yêu cầu về định danh, xác thực, lưu trữ và bảo mật dữ liệu lao động. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp vừa đáp ứng yêu cầu tuân thủ, vừa bảo đảm hiệu quả vận hành và trải nghiệm người lao động.

Phiên thảo luận tập trung làm rõ các quy định mới liên quan đến hợp đồng lao động điện tử. Ảnh: FPT.

Ông Nguyễn Tá Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp số Doanh nghiệp, FPT IS, Tập đoàn FPT cho rằng hợp đồng lao động điện tử không chỉ là công cụ giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý mới mà còn trực tiếp kiến tạo nền tảng cho quản trị doanh nghiệp số. Việc số hóa toàn bộ quy trình từ tạo lập, ký kết, lưu trữ đến tra cứu hợp đồng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, đồng thời gia tăng khả năng quản trị và khai thác dữ liệu nhân sự.

Từ kinh nghiệm triển khai thực tế cho nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, logistics, dịch vụ, tài chính,.. FPT ghi nhận các tổ chức có quy mô lao động lớn đang ngày càng quan tâm đến việc chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang quản trị lao động trên môi trường số nhằm tối ưu chi phí, nâng cao trải nghiệm người lao động và tăng tính minh bạch trong vận hành.

Ông Nguyễn Tá Anh - FPT chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế hợp đồng lao động điện tử tại doanh nghiệp hiện nay. Ảnh: FPT.

Bên cạnh những cơ hội mà hợp đồng lao động điện tử mang lại, các diễn giả cũng chỉ ra nhiều băn khoăn của doanh nghiệp khi triển khai theo Nghị định 337/2025/NĐ-CP và thống nhất rằng doanh nghiệp cần có lộ trình chuyển đổi phù hợp với đặc thù vận hành và lực lượng lao động của mình, đồng thời lựa chọn giải pháp đáp ứng yêu cầu tuân thủ, dễ triển khai và có khả năng tích hợp với các hệ thống hiện hữu.

Trước băn khoăn về khả năng tiếp cận công nghệ của lực lượng lao động phổ thông tại các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ và dịch vụ, ông Nguyễn Tá Anh, FPT cũng cho biết các giải pháp ký kết điện tử hiện nay đã được đơn giản hóa đáng kể về thao tác sử dụng.

Tại khu vực triển lãm FPT cũng trình diễn và giới thiệu giải pháp hợp đồng điện tử FPT.eContract trong hệ sinh thái giải pháp nhân sự số FPT với thông điệp “Nền tảng hợp đồng lao động điện tử thế hệ mới – Chuẩn Nghị định 337/2025/NĐ-CP”. Khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm quy trình giao kết hợp đồng lao động điện tử toàn trình trên môi trường số.

FPT giới thiệu FPT.eContract tại gian hàng triển lãm “Nền tảng hợp đồng lao động điện tử thế hệ mới – Chuẩn Nghị định 337/2025/NĐ-CP”.

Thông qua FPT.eContract, doanh nghiệp có thể tạo lập và ký kết hợp đồng lao động điện tử hàng loạt từ dữ liệu nhân sự, theo dõi trạng thái xử lý theo thời gian thực và quản lý tập trung hồ sơ lao động trên một nền tảng thống nhất. Người lao động có thể nhận, xem và ký hợp đồng từ xa trên thiết bị di động mà không cần gặp mặt trực tiếp.

Giải pháp tích hợp quy trình định danh điện tử eKYC, xác thực sinh trắc học và cấp phát chữ ký số trong một quy trình khép kín, giúp bảo đảm tính pháp lý và an toàn dữ liệu. Toàn bộ quá trình ký kết được đơn giản hóa, không yêu cầu cài đặt ứng dụng bổ sung, đồng thời có khả năng tích hợp với các hệ thống HRM, ERP hoặc SAP để đồng bộ dữ liệu nhân sự.

Được phát triển theo các yêu cầu của Nghị định 337/2025/NĐ-CP, FPT.eContract đáp ứng các tiêu chuẩn về định danh, xác thực, ký số, lưu trữ và bảo mật dữ liệu. Giải pháp cũng sẵn sàng kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo định hướng của cơ quan quản lý nhà nước, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang quản trị lao động trên môi trường số.

Với hệ sinh thái giải pháp nhân sự số toàn diện cùng năng lực làm chủ công nghệ lõi, FPT sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình xây dựng mô hình quản trị nhân sự hiện đại, khai thác hiệu quả dữ liệu lao động và thích ứng với những thay đổi về công nghệ, pháp lý trong kỷ nguyên AI.