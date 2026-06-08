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Hà Nội thành lập Tổ công tác thông tin, tuyên truyền dự án Trục đại lộ sông Hồng

Thanh Xuân

08/06/2026, 12:53

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, Tổ công tác do ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, làm Tổ trưởng. Hai Tổ phó gồm ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Thành viên Tổ công tác gồm đại diện Văn phòng UBND Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Xây dựng; Công an Thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội. Cùng đại diện UBND các xã, phường có liên quan đến Dự án: Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Bát Tràng, Mê Linh, Thanh Trì, Nam Phù, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Hồng Vân, Ô Diên.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là chỉ đạo, điều hành, định hướng công tác truyền thông chính sách, thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về Dự án; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; báo cáo Thành ủy, UBND TP đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Tổ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thành ủy, UBND TP về việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo quy định của pháp luật. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của Tổ công tác. Sở có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác phê duyệt; tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác, để tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP.

Sở Văn hóa và Thể thao là đầu mối phối hợp với các thành viên Tổ công tác, sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan của Thành phố trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời là đầu mối phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh, thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền về Dự án. Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình, tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư….  

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc thống nhất nội dung tuyên truyền cung cấp cho cơ quan báo chí bảo đảm chính xác, khách quan; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân; kịp thời báo cáo Tổ trưởng, tham mưu xử lý những vấn đề dư luận quan tâm theo lĩnh vực được giao.

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Từ khóa:

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