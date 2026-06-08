Hà Nội thành lập Tổ công tác thông tin, tuyên truyền dự án Trục đại lộ sông Hồng

Theo Quyết định, Tổ công tác do ông Trương Việt
Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà
Nội, làm Tổ trưởng. Hai Tổ phó gồm ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo
và Dân vận Thành ủy và bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể
thao.
Thành viên Tổ công tác gồm đại diện
Văn phòng UBND Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Sở Tài chính; Sở
Nông nghiệp và Môi trường; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Xây dựng; Công an Thành
phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Cơ quan Báo và Phát
thanh, truyền hình Hà Nội. Cùng đại diện UBND các xã, phường có liên quan đến Dự
án: Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Bát
Tràng, Mê Linh, Thanh Trì, Nam Phù, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Hồng Vân,
Ô Diên.
Nhiệm vụ của Tổ công tác là chỉ đạo,
điều hành, định hướng công tác truyền thông chính sách, thông tin, tuyên truyền
Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; tổ chức triển khai thực
hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về Dự án; xử lý các vấn đề phát
sinh trong quá trình triển khai thực hiện; báo cáo Thành ủy, UBND TP đối với nội
dung vượt thẩm quyền.
Tổ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm,
chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thành ủy, UBND TP về việc thực hiện nhiệm
vụ của Tổ công tác; được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để triển khai thực
hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo quy định của pháp luật. Tổ công tác tự giải
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa
và Thể thao là cơ quan thường trực của Tổ công tác. Sở có trách nhiệm chủ trì,
phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền
chuyên đề về Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, báo cáo Tổ
trưởng Tổ công tác phê duyệt; tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ
cho các thành viên Tổ công tác, để tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của
Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP.
Sở Văn hóa và Thể thao là đầu mối
phối hợp với các thành viên Tổ công tác, sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan của
Thành phố trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời
là đầu mối phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh, thành phố trong
công tác thông tin, tuyên truyền về Dự án. Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tiến độ
triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo,
xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Thành viên Tổ công tác chịu trách
nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền
theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện
trạng đầu tư, quy trình, tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt
bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư….
Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Văn
hóa và Thể thao trong việc thống nhất nội dung tuyên truyền cung cấp cho cơ
quan báo chí bảo đảm chính xác, khách quan; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng,
dư luận nhân dân; kịp thời báo cáo Tổ trưởng, tham mưu xử lý những vấn đề dư luận
quan tâm theo lĩnh vực được giao.