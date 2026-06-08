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Cấp xã được quyết định thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Phúc Minh

08/06/2026, 12:52

Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn về việc đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hướng dẫn trên cơ sở thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, tại Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, đã quy định điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã).

Đồng thời, quy định trách nhiệm của Bộ trưởng bộ quản lý ngành trong việc ban hành tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về vị trí việc làm, Bộ Nội vụ cho biết thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 304/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức 2025, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức.

Theo nội dung dự thảo Nghị định, Chính phủ ban hành 3 danh mục vị trí việc làm khung, bao gồm: danh mục vị trí việc làm viên chức quản lý; danh mục vị trí việc làm viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm viên chức hỗ trợ.

Danh mục vị trí việc làm này được áp dụng thống nhất trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở các ngành, lĩnh vực và đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Trong khi Nghị định chưa được ban hành, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, và Thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan, để xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương. Từ đó, làm cơ sở để tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bố trí, đánh giá viên chức theo yêu cầu tại từng vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực pháp luật, địa phương thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp.

Đối với số lượng người làm việc, Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó, có đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã (gồm cả đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực).

Sau khi biên chế năm 2026 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí như: Định mức biên chế, vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; xã hội hóa, tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập…, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình để lượng hóa chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho việc xác định, giao biên chế viên chức giai đoạn 2027- 2031.

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP), đã quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, tại Nghị định số 283/2025/NĐ-CP, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, bảo đảm theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực, và phù hợp với yêu cầu phát sinh trên địa bàn cấp xã.

Căn cứ hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

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