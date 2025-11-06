Hải Phòng điều chỉnh phí tham quan danh thắng

Phí tham quan đảo Hòn Dấu (Đồ Sơn) được điều chỉnh tăng gấp đôi mức cũ, các di tích danh lam thắng cảnh khác giữ nguyên nhưng điều chỉnh tỷ lệ phân chia cho đơn vị thu phí…

Ngày 6/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đang đề xuất HĐND thành phố thực hiện điều chỉnh phí tham quan, thực hiện thu nộp phí tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Hải Phòng, trong đó, chỉ tăng phí tham quan danh lam thắng cảnh đảo Hòn Dấu.

Theo đề xuất từ UBND TP. Hải Phòng, mức phí tham quan đối với danh lam thắng cảnh đảo Hòn Dấu (phường Đồ Sơn) sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng 100% so với quy định cũ. Cụ thể, mức phí theo quy định hiện hành là 20.000 đồng/lượt/người lớn sẽ được điều chỉnh tăng lên thành 40.000 đồng/lượt. Mức phí đối với trẻ em là 10.000 đồng/lượt sẽ được điều chỉnh tăng lên thành 20.000 đồng/lượt. Toàn bộ khoản phí thu được để lại cho đơn vị tổ chức thu quản lý, sử dụng vào mục đích bảo tồn, tôn tạo di tích.

Mức phí tham quan tại Vườn Quốc gia Cát Bà, vịnh Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới trong quần thể Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà (trên địa bàn đặc khu Cát Hải) vẫn được giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên, khoản phí tham quan tại động Hoa Cương trước đây phải nộp 100% về ngân sách nhà nước. Đến nay, Hải Phòng đề nghị khoản phí này được để lại 21% cho đơn vị thu phí (Vườn quốc gia Cát Bà), 79% số thu phí còn lại được nộp về ngân sách nhà nước.

Các điểm thu phí còn lại, tỷ lệ trích để lại đơn vị tổ chức thu và nộp về ngân sách cũng không thay đổi. Trong đó, các khoản phí tham quan, lưu trú trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, đơn vị tổ chức thu được hưởng 21%, các khoản thu phí điểm tham quan trên địa bàn Vườn quốc gia Cát Bà, đơn vị thu phí được hưởng 100%.

Đối với Di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc, mức phí tham quan tại 4 di tích là các di tích Kiếp Bạc, danh lam thắng cảnh Côn Sơn, khu di tích Đền Cao, khu du lịch danh lam thắng cảnh Đảo Cò vẫn được đề xuất giữ nguyên mức phí như cũ.

Tuy nhiên, hiện nay, tại 2 khu di tích, danh lam thắng cảnh là di tích Kiếp Bạc, danh lam thắng cảnh Côn Sơn, phần phí thu được trước đây được phân chia giữa đơn vị tổ chức thu phí (Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc) và nộp ngân sách với tỷ lệ đơn vị tổ chức thu phí được hưởng 60%, ngân sách được hưởng 40%. Đến nay, UBND TP. Hải Phòng đề xuất sẽ để lại toàn bộ khoản phí thu được tại di tích Kiếp Bạc và danh lam thắng cảnh Côn Sơn cho đơn vị thu phí quản lý, sử dụng.

Ngoài ra, tại 3 khu di tích là di tích lịch sử Đền Sinh, Đền Hoá (phường Trần Hưng Đạo), di tích Chùa Giám (xã Cẩm Giàng), di tích Đình Đông (xã Nguyễn Lương Bằng) trước đây được HĐND tỉnh Hải Dương (trước đây) cho phép thu phí tham quan với mức thu phí 1.000 - 2.000 đồng/lượt. Đến nay, UBND TP. Hải Phòng đề xuất không thực hiện thu phí tham quan đối với các khu di tích này.

Trong đề xuất điều chỉnh thu phí, phân chia tỷ lệ sử dụng phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, UBND TP. Hải Phòng cũng đề xuất miễn, giảm phí tham quan cho những nhóm thuộc diện được miễn, giảm theo quy định chung như miễn, giảm phí tham quan cho trẻ em, các đoàn học sinh, sinh viên tham quan học hỏi cùng đối tượng hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc điều chỉnh tăng mức phí tham quan đối với Danh lam thắng cảnh đảo Hòn Dấu, tăng tỷ lệ để lại số thu cho đơn vị tổ chức thu phí là để tạo điều kiện cho những đơn vị này thực hiện tự chủ tài chính, chủ động thực hiện các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát triển giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh, đáp ứng nhu cầu phát triển, thu hút khách du lịch.