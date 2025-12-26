Du lịch trải đều bốn mùa trở thành mục tiêu của Thanh Hóa năm 2026

Năm 2025 ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng của du lịch Thanh Hóa, tạo nền tảng quan trọng để địa phương bước vào năm 2026 với chuỗi 100 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu, trải đều bốn mùa, hướng tới phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao...

Sáng 26/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026.

Theo thông tin công bố tại hội nghị, năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa ước đón 16,281 triệu lượt khách, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 852.300 lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 45.606 tỷ đồng, tăng 34,8% so với năm 2024. Riêng tổng thu từ khách du lịch quốc tế đạt khoảng 457.220.000 USD, tăng 21,9%, đạt 120,3% kế hoạch năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Những kết quả này được đánh giá là điểm tựa quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục đầu tư bài bản cho các hoạt động quảng bá, xúc tiến, tổ chức sự kiện du lịch trong năm 2026, qua đó kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Bước sang năm 2026, từ hơn 220 sự kiện do các địa phương và đơn vị đăng ký, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn 100 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu để công bố.

Trong đó có 63 sự kiện văn hóa, 18 sự kiện thể thao và 19 sự kiện du lịch, được tổ chức tại nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, phân bổ xuyên suốt các mùa trong năm. Các hoạt động này nhằm hiện thực hóa thông điệp “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa”.

Đại diện khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới trong năm 2026.

Mùa Xuân năm 2026 sẽ gắn với hệ thống lễ hội truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tiêu biểu như Lễ hội Trò Chiềng tại xã Yên Ninh, Lễ hội Chùa Mèo tại xã Linh Sơn, Lễ hội Nàng Han tại xã Vạn Xuân, Lễ hội Mường Khô tại xã Điền Lư, Lễ hội Khai Hạ tại xã Cẩm Tú, Lễ hội Đền Nưa – Am Tiên tại xã Tân Ninh, Lễ hội Mường Xia tại xã Sơn Thủy, Lễ hội Mường Ca Da tại xã Hồi Xuân. Song song với đó là các hoạt động tái hiện không gian chợ quê, Tết xưa, các trò chơi, trò diễn dân gian và chương trình văn hóa, văn nghệ truyền thống phục vụ du khách.

Mùa Hè tiếp tục là cao điểm du lịch biển với chuỗi sự kiện sôi động tại các khu du lịch ven biển. Nổi bật là Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; Lễ hội đồ uống tại Khu nghỉ dưỡng Vlasta Sầm Sơn; chương trình biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường biển Sầm Sơn; Lễ hội bánh chưng, bánh giày; Lễ hội âm nhạc tại Khu du lịch Flamingo Ibiza Hải Tiến; “Đêm hội ẩm thực biển” tại xã Hoằng Thanh... Các hoạt động này được kỳ vọng góp phần làm mới sản phẩm du lịch biển, thu hút mạnh mẽ dòng khách nội địa và quốc tế trong mùa cao điểm.

Mùa Thu – Đông sẽ tập trung vào các giải thể thao quốc gia và quốc tế, lễ hội ẩm thực, lễ hội truyền thống gắn với du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Tiêu biểu như Giải Marathon băng rừng Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông; Phiên chợ vùng cao và Ngày hội văn hóa các dân tộc tại xã Trung Lý; Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh; Lễ hội Chá Mùn tại xã Yên Thắng; Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch xã Thường Xuân; chương trình Gala tất niên và Countdown chào năm mới tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, có ý nghĩa quan trọng trong việc khởi động và tăng tốc phát triển du lịch Thanh Hóa theo hướng bền vững, chất lượng cao.

Mỗi sự kiện được tổ chức thành công không chỉ nhằm thu hút du khách mà còn góp phần khẳng định bản sắc, nâng tầm hình ảnh và vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt quan điểm coi việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch là công cụ phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh địa phương, chứ không đơn thuần là hoạt động phong trào.

Mỗi sự kiện cần có “câu chuyện riêng”, “nét riêng”, không sao chép, không trùng lặp, đồng thời phải đảm bảo đúng quy định chuyên ngành, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và con người xứ Thanh.