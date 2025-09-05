Hải Phòng phát triển theo ba trụ cột kinh tế

Hải Phòng đang trên đà phát triển mạnh mẽ với chiến lược kinh tế được định hướng theo ba trụ cột chính: công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - dịch vụ...
Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã liên tục tăng tỷ trọng đầu tư công trong tổng chi ngân sách, với tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 408.498 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2016. Đặc biệt, nguồn thu nội địa đã tăng đột biến, đạt hơn 120.698 tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn trước.
Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, Hải Phòng đã thực hiện nhiều dự án chỉnh trang đô thị và đầu tư vào hạ tầng nông thôn, với tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đạt hơn 40.396 tỷ đồng. Trong lĩnh vực giao thông, ngân sách thành phố đã chi tới 24.653 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng, gấp 3 lần so với giai đoạn trước, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế.
Giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng thu ngân sách vượt 100.000 tỷ đồng/năm, đưa tổng thu ngân sách lên hơn 543.600 tỷ đồng. Từ nguồn thu này, thành phố đã chi cho đầu tư phát triển lên tới 91.981 tỷ đồng, cao gấp 1,83 lần so với giai đoạn trước. Hải Phòng cũng đã đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng khu vực kinh tế nhà nước, tăng cường khu vực kinh tế ngoài nhà nước và FDI.
Với những nỗ lực này, Hải Phòng không chỉ khẳng định vị thế là cửa ngõ ra biển mà còn là trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng, hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút đầu tư và phát triển mạnh mẽ trong tương lai...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: