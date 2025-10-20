Tháo gỡ vướng mắc trong sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.5/2025/NQ-CP nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm trước để bổ sung cho dự phòng ngân sách năm sau. Đây là bước hoàn thiện cơ chế tài chính, giúp điều hành ngân sách chủ động và hiệu quả hơn…

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.5/2025/NQ-CP liên quan đến việc tháo gỡ và xử lý các vướng mắc trong quá trình sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương của năm trước để bổ sung cho dự phòng ngân sách trung ương của năm sau.

Theo nội dung Nghị quyết, việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm trước để bổ sung cho dự phòng ngân sách trung ương năm sau được thực hiện nhằm bảo đảm tính chủ động, kịp thời trong bố trí nguồn lực, phục vụ xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh cũng như triển khai các nghị quyết của Đảng.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm trước cho mục đích bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm sau.

Theo Khoản 1 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước quy định về dự phòng ngân sách nhà nước, mức bố trí dự phòng từ 2% đến 5% tổng chi ngân sách mỗi cấp. Trong đó chi của ngân sách cấp trên không bao gồm chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới, chi của ngân sách cấp dưới không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên (nếu có). (Khoản 1 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước)

Nghị quyết nêu rõ, nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm trước được sử dụng bổ sung tăng dự phòng ngân sách trung ương năm sau trong phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quyết định việc sử dụng phần tăng thu ngân sách trung ương năm trước để bổ sung cho dự phòng ngân sách trung ương năm sau, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách.

Cùng với đó, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Trước đó, tại Phiên họp thứ 50, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết căn cứ Nghị quyết số 112/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho Bộ Công an và Bộ Xây dựng để các đơn vị phân bổ chi tiết cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm.

Đối với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023, căn cứ Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024, Chính phủ tiếp tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ vốn cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng và tỉnh Tuyên Quang để thực hiện các dự án đáp ứng đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn hàng năm...

Tại Phiên họp, Thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính thống nhất với đề xuất của Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của số liệu, danh mục dự án và bố trí vốn cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật.

Đối với số vốn còn lại của nguồn tăng thu năm 2022-2023, Ủy ban đề nghị Chính phủ rà soát, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả, giao Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung này.