Mốc 4.000 USD/oz của giá vàng đang trở nên bấp bênh vì triển vọng lãi suất Fed

Diễn biến tuần vừa rồi cho thấy giá vàng vẫn duy trì tốt ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/oz, nhưng giới phân tích cho rằng rủi ro giảm đang tăng lên vì giá kim loại quý này dường như gặp khó khăn trong việc chinh phục ngưỡng cản 4.100 USD/oz...

Tuần này, các số liệu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục chi phối triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), từ đó tác động tới giá vàng.

Tính cả tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm khoảng 0,4%. Nguồn áp lực giảm chính đối với giá vàng trong tuần là việc nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Mức đặt cược vào một động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng tới của Fed có lúc giảm còn 25% trong tuần vừa rồi, trước khi tăng về gần mức 70% vào cuối tuần.

Giá vàng đã tăng hơn 55% trong năm nay, nhưng gần đây, giá vàng chững lại trong vùng 4.000-4.100 USD/oz, khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn duy trì nhưng áp lực giảm trong ngắn hạn đã xuất hiện do đồng USD hồi phục và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao. Theo nhiều chuyên gia, giá vàng có thể khó bứt phá trong thời gian từ nay đến cuộc họp tới của Fed, dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12, bởi triển vọng lãi suất đang rất bấp bênh do thiếu sự đồng thuận giữa các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này.

Dù đặt cược của thị trường về khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tới đang xấp xỉ 70%, các nhà kinh tế cho rằng khả năng là 50-50. Trong bối cảnh như vậy, các số liệu kinh tế Mỹ sẽ giữ vai trò lớn đối với đường đi của giá vàng trong 2 tuần tới.

Trả lời phỏng vấn trang Kitco News, giám đốc Kathy Lien của công ty Proptraderedge.com nhận định nhiều tin xấu đã được phản ánh hết vào đánh giá của thị trường về nền kinh tế Mỹ, nên bất kỳ số liệu nào tốt hơn dự báo sắp tới đều có thể gây áp lực mất giá lên vàng. “Trong khoảng 3 tháng tới, vàng sẽ bị coi là một giao dịch đã đông đúc. Bất kỳ tin tốt nào trong tuần này cũng sẽ gây ra rủi ro giảm giá đối với vàng”, bà Lien nhận xét.

Vị chuyên gia này cho biết bà sẽ đặc biệt quan tâm tới số liệu doanh thu bán lẻ trong kỳ nghỉ Tạ ơn trong tuần này. Nếu đây là một dữ liệu khả quan, cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn chi tiêu mạnh mẽ, Fed sẽ càng có ít lý do để điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Nhà phân tích Barbara Lambrecht của ngân hàng Commerzbank giữ quan điểm trung lập về triển vọng giá vàng trong tuần này, cho rằng thị trường sẽ phụ thuộc vào các tín hiệu lãi suất từ Fed. “Nếu kỳ vọng Fed hạ lãi suất tăng lên, giá vàng sẽ nhận được một cú huých. Từ nay đến cuộc họp Fed, vẫn còn 1-2 điểm dữ liệu quan trọng nữa được công bố. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng lãi suất giảm không được cải thiện, giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục trì trệ”, bà nói.

Một báo cáo của công ty TD Securities nhận xét nhu cầu đầu tư vàng sẽ còn ở mức yếu cho tới khi Fed đưa ra một hướng đi cụ thể cho lãi suất. “Giá vàng đã trải qua một giai đoạn tích lũy nhưng chưa thể bứt phá. Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, dù đang chậm lại, vẫn là một mỏ neo quan trọng. Dù vậy, nhu cầu này khó có thể tạo ra được những bước tăng bùng nổ như đã có trong mấy tháng vừa rồi. Các nhà đầu tư cá nhân thì luôn nhạy cảm với triển vọng lãi suất Fed. Liệu một sự trì hoãn giảm lãi suất kéo dài của Fed có phải là chất xúc tác để dẫn tới một sự thoái lui lớn khỏi thị trường vàng?” báo cáo viết.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM dự báo giá vàng mắc kẹt trong phạm vi hẹp trong tuần này. “Báo cáo doanh thu bán lẻ và lạm phát bán buôn, cùng với các dữ liệu khác trong tuần này, có thể mang tới cái nhìn rõ nét hơn về sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Nếu các số liệu gây thất vọng, triển vọng Fed hạ lãi suất sẽ tăng lên, có khả năng đưa giá vàng vượt mốc 4.100 USD/oz. Nhưng ngược lại, số liệu tốt hơn dự báo sẽ làm suy giảm khả năng hạ lãi suất và giá vàng có thể tụt dưới mốc hỗ trợ chủ chốt 4.000 USD/oz, thậm chí có thể lùi về vùng 3.970-3.930 USD/oz”, ông Otunuga nhận xét.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một số chuyên gia cho rằng sự sụt giảm của thị trường tiền ảo gần đây có thể mang tới động lực tăng giá mới cho vàng. Tuần vừa rồi, giá bitcoin giảm hơn 10%, đe dọa xuyên thủng mốc hỗ trợ 80.000 USD/oz. Kể từ mức cao nhất mọi thời đại hơn 126.000 USD thiết lập trong năm nay, giá bitcoin hiện đã giảm hơn 30%.

Theo giám đốc chiến lược Chris Louney của công ty RBC Capital Markets, dù triển vọng ngắn hạn bấp bênh, việc giá vàng giữ được ngưỡng hỗ trợ chủ chốt 4.000 USD/oz nên được xem là một tín hiệu khả quan.

“Tôi xem việc mốc 4.000 USD/oz được giữ vững là dấu hiệu tốt, nhất là sau khi Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại và việc công bố các số liệu kinh tế được nối lại. Điều này cho thấy mối quan tâm dài hạn đối với vàng”, ông nói.

Các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng dự kiến công bố tuần này có chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) và doanh thu bán lẻ vào ngày thứ Ba; số đơn hàng đặt mua hàng hóa lâu bền, dữ liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) sơ bộ của quý 3, và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Tư. Ngày thứ Năm, thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Lúc 6h25 sáng nay (24/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 8 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường Mỹ, tương đương tăng 0,2%, giao dịch ở mức 4.074,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.142 đồng (mua vào) và 26.392 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức chốt của tuần vừa rồi.