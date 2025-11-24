Thứ Hai, 24/11/2025

Trang chủ Tài chính

Tỷ giá tự do tăng trở lại, áp sát đỉnh cũ

Tùng Thư

24/11/2025, 15:26

Sau vài phiên điều chỉnh nhẹ, tỷ giá USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh trong ngày 24/11, tiến sát ngưỡng 27.900 VND/USD – mức giá bán ra từng được thiết lập vào ngày 14/11 và cũng là đỉnh cao nhất kể từ đầu năm 2025…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ giá trung tâm áp dụng trong ngày 24/11 là 25.144 VND/USD, tăng 8 đồng so với mức niêm yết ngày 21/11. Với biên độ giao dịch +/-5% theo quy định, tỷ giá trần và sàn tương ứng lần lượt là 26.401 VND/USD và 23.887 VND/USD.

Trong ngày 24/11/2025, tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tiệm cận mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 26.151 – 26.401 VND/USD, cùng tăng 9 đồng so với ngày 21/11. Techcombank điều chỉnh nhẹ hơn ở chiều mua vào, tăng 1 đồng, trong khi giá bán vẫn tăng 9 đồng, lên mức 26.161 – 26.401 VND/USD. VietinBank cũng ghi nhận mức tăng 3 đồng ở chiều mua và 9 đồng ở chiều bán, với mức giá 26.158 – 26.401 VND/USD.

Ở chiều ngược lại, Eximbank giảm mạnh 20 đồng ở chiều mua vào xuống còn 26.140 VND/USD, trong khi vẫn tăng 9 đồng ở giá bán ra lên 26.401 VND/USD. Maritimebank điều chỉnh giảm 9 đồng ở chiều mua vào, chiều bán ra đi ngang, niêm yết tại 26.166 – 26.392 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do cũng tăng đáng kể, với giá mua vào ở mức 27.750 VND/USD và bán ra ở mức 27.870 VND/USD, tăng tương ứng 50 đồng và 70 đồng so với ngày 21/11. Mức chênh lệch giữa tỷ giá tự do và ngân hàng hiện đã lên tới gần 1.500 đồng/USD.

Chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng và tỷ giá
Chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng và tỷ giá "chợ đen" ngày càng nới rộng (Nguồn: WiGroup).

Trên thị trường toàn cầu, chỉ số USD (DXY) vẫn duy trì trên ngưỡng 100 điểm, phản ánh tâm lý chờ đợi từ giới đầu tư trước cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12 của Fed. Tuy nhiên, sự phân hóa quan điểm trong nội bộ Fed đang gây nhiều tranh cãi.

Chủ tịch Fed New York John Williams – người thường được coi là phát ngôn viên chính sách của Chủ tịch Fed, đã lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, viện dẫn rủi ro từ thị trường lao động đang suy yếu.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn im lặng kể từ sau cuộc họp ngày 29/10, chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về định hướng tiếp theo.

Các thành viên khác như Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết vẫn chưa quyết định lập trường cụ thể.

Việc Chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa trong tháng 10 đã trì hoãn việc công bố nhiều số liệu kinh tế, khiến quá trình ra quyết định của Fed trở nên phức tạp hơn. Hiện tại, thị trường định giá 45% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12, tăng mạnh so với mức 44% cách đây một tuần.

Cũng trong tuần này, một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ sẽ được công bố, bao gồm: doanh số bán lẻ tháng 9, dự kiến tăng 0,4% so với tháng trước (sau mức tăng 0,6% tháng 8); chỉ số giá sản xuất (PPI), đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Những báo cáo này sẽ là cơ sở để thị trường định hình kỳ vọng trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và sự kiện Black Friday - thời điểm mua sắm lớn nhất trong năm.

Từ khóa:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thị trường tài chính tỷ giá ngân hàng tỷ giá trung tâm tỷ giá tự do tỷ giá usd hôm nay

Lời giải cho bài toán minh bạch dòng tiền trong nền kinh tế

Lời giải cho bài toán minh bạch dòng tiền trong nền kinh tế

Các chuyên gia và cơ quan quản lý kỳ vọng việc nâng cấp từ QR chuyển tiền lên QR thanh toán sẽ giúp các giao dịch thương mại được ghi nhận đầy đủ theo chu trình “hàng hóa – tiền – hoá đơn”. Mọi công đoạn đều được kết nối trực tuyến, đảm bảo tính minh bạch và khép kín. Một hệ sinh thái như vậy sẽ thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

Cần thiết lập cơ chế cạnh tranh công bằng khi chuyển đổi QR thanh toán

Cần thiết lập cơ chế cạnh tranh công bằng khi chuyển đổi QR thanh toán

Theo các chuyên gia, dù mang lại nhiều tiện ích như nhanh chóng, không phí và dễ triển khai, việc sử dụng mã QR cá nhân để giao dịch tràn lan như hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro: từ thiếu cơ chế bảo vệ người tiêu dùng, khó tra soát, gây thất thu thuế, đến không thể kết nối thanh toán quốc tế...

Phát triển QR Payment: Kinh nghiệm từ Ấn Độ

Phát triển QR Payment: Kinh nghiệm từ Ấn Độ

Chuyên gia Ấn Độ cho rằng để đạt được thành công trong quá trình mở rộng điểm chấp nhận thanh toán QR Payment, Việt Nam cần kiên định với những nguyên tắc cốt lõi: chuẩn hóa hạ tầng thanh toán, đặc biệt là mã QR và hệ thống định tuyến trung tâm; bảo đảm tính mở và trung lập để tránh độc quyền nền tảng; thúc đẩy hợp tác đa bên trong hệ sinh thái tài chính và đặt người dùng, từ doanh nghiệp nhỏ đến người dân làm trung tâm trong thiết kế dịch vụ...

Giới chức Fed tiếp tục bất đồng quan điểm về giảm lãi suất vào tháng 12

Giới chức Fed tiếp tục bất đồng quan điểm về giảm lãi suất vào tháng 12

Những ngày gần đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục đưa ra quan điểm không đồng nhất về việc có nên giảm lãi suất vào tháng tới hay không...

Phòng hộ tỷ giá thoái trào, USD trên đà phục hồi

Phòng hộ tỷ giá thoái trào, USD trên đà phục hồi

Vài tháng sau khi kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump khiến giới đầu tư toàn cầu bán tháo đồng USD, đồng tiền này đang có sự phục hồi vững...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

