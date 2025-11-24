Tỷ giá tự do tăng trở lại, áp sát đỉnh cũ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Tùng Thư
24/11/2025, 15:26
Sau vài phiên điều chỉnh nhẹ, tỷ giá USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh trong ngày 24/11, tiến sát ngưỡng 27.900 VND/USD – mức giá bán ra từng được thiết lập vào ngày 14/11 và cũng là đỉnh cao nhất kể từ đầu năm 2025…
Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ giá trung tâm áp dụng trong ngày 24/11 là 25.144 VND/USD, tăng 8 đồng so với mức niêm yết ngày 21/11. Với biên độ giao dịch +/-5% theo quy định, tỷ giá trần và sàn tương ứng lần lượt là 26.401 VND/USD và 23.887 VND/USD.
Trong ngày 24/11/2025, tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tiệm cận mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 26.151 – 26.401 VND/USD, cùng tăng 9 đồng so với ngày 21/11. Techcombank điều chỉnh nhẹ hơn ở chiều mua vào, tăng 1 đồng, trong khi giá bán vẫn tăng 9 đồng, lên mức 26.161 – 26.401 VND/USD. VietinBank cũng ghi nhận mức tăng 3 đồng ở chiều mua và 9 đồng ở chiều bán, với mức giá 26.158 – 26.401 VND/USD.
Ở chiều ngược lại, Eximbank giảm mạnh 20 đồng ở chiều mua vào xuống còn 26.140 VND/USD, trong khi vẫn tăng 9 đồng ở giá bán ra lên 26.401 VND/USD. Maritimebank điều chỉnh giảm 9 đồng ở chiều mua vào, chiều bán ra đi ngang, niêm yết tại 26.166 – 26.392 VND/USD.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do cũng tăng đáng kể, với giá mua vào ở mức 27.750 VND/USD và bán ra ở mức 27.870 VND/USD, tăng tương ứng 50 đồng và 70 đồng so với ngày 21/11. Mức chênh lệch giữa tỷ giá tự do và ngân hàng hiện đã lên tới gần 1.500 đồng/USD.
Trên thị trường toàn cầu, chỉ số USD (DXY) vẫn duy trì trên ngưỡng 100 điểm, phản ánh tâm lý chờ đợi từ giới đầu tư trước cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12 của Fed. Tuy nhiên, sự phân hóa quan điểm trong nội bộ Fed đang gây nhiều tranh cãi.
Chủ tịch Fed New York John Williams – người thường được coi là phát ngôn viên chính sách của Chủ tịch Fed, đã lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, viện dẫn rủi ro từ thị trường lao động đang suy yếu.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn im lặng kể từ sau cuộc họp ngày 29/10, chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về định hướng tiếp theo.
Các thành viên khác như Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết vẫn chưa quyết định lập trường cụ thể.
Việc Chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa trong tháng 10 đã trì hoãn việc công bố nhiều số liệu kinh tế, khiến quá trình ra quyết định của Fed trở nên phức tạp hơn. Hiện tại, thị trường định giá 45% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12, tăng mạnh so với mức 44% cách đây một tuần.
Cũng trong tuần này, một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ sẽ được công bố, bao gồm: doanh số bán lẻ tháng 9, dự kiến tăng 0,4% so với tháng trước (sau mức tăng 0,6% tháng 8); chỉ số giá sản xuất (PPI), đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.
Những báo cáo này sẽ là cơ sở để thị trường định hình kỳ vọng trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và sự kiện Black Friday - thời điểm mua sắm lớn nhất trong năm.
