Apple khuấy động thị trường phụ kiện thời trang cho điện thoại

Đầu tháng 9/2025, sự kiện Awe Dropping của Apple không chỉ làm bùng nổ cộng đồng fan công nghệ với sự ra mắt của iPhone 17, mà sau đó còn là sự xuất hiện liên tiếp của một loạt phụ kiện "xa xỉ" đi kèm…

Song song với việc trình làng iPhone 17, Apple cũng giới thiệu Crossbody Strap – sợi dây đeo chéo làm từ vải dệt cao cấp, tích hợp hai điểm gắn nam châm để kết nối với ốp lưng MagSafe. Nó có đến 10 màu sắc phối hợp với ốp iPhone, từ Neon Yellow rực rỡ đến Light Blue dịu dàng, và được quảng cáo là "nhẹ nhàng, dễ điều chỉnh, mang lại sự tự do cho đôi tay".

Trên Amazon, người tiêu dùng có thể tìm thấy những mẫu dây đeo tương tự chỉ với 7 USD cho hai cái, tương thích hiệu quả với iPhone. Dù Apple bảo rằng sợi dây của họ "được chế tác từ 100% vải dệt bền vững", nhưng thực tế, nó chỉ là một sợi dây có nam châm – không có chip theo dõi, không có sạc không dây, chỉ đơn thuần là để... đeo điện thoại.

Apple giới thiệu Crossbody Strap cùng với việc trình làng iPhone 17.

Tiếp theo là iPhone FineWoven Wallet with MagSafe – chiếc ví vải bám dính vào lưng iPhone nhờ công nghệ MagSafe, có thể đựng ID, thẻ tín dụng và vài tờ tiền lẻ. Apple mô tả nó là "sản phẩm kết hợp phong cách và chức năng", làm từ chất liệu FineWoven thân thiện với môi trường (thay thế da thật), với các màu như Fox Orange hay Black cổ điển.

Chiếc ví vải này còn tích hợp tính năng Find My, nên nếu ví lạc, bạn có thể theo dõi qua app, tiện lợi cho những ai hay quên ví. Chiếc ví này đựng được ba tấm thẻ, không có ngăn kéo riêng cho tiền mặt, và chất liệu FineWoven theo đánh giá từ người dùng dễ bám bẩn và dễ xước hơn da thật.

Mới đây, một phụ kiện xa xỉ khác cũng đã ra mắt. iPhone Pocket không chỉ gây chú ý bởi thiết kế độc đáo mà còn bởi mức giá chào bán lên tới 149,95 USD (3,95 triệu đồng) cho phiên bản dây đeo ngắn và 229,95 USD (6 triệu đồng) cho phiên bản dây đeo dài. Theo Apple, iPhone Pocket được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng về một túi đựng điện thoại tiện lợi, có thể cầm tay, buộc vào túi xách hoặc đeo trực tiếp trên người.

Apple đã chọn những màu sắc tươi sáng như vàng chanh, tím và hồng cho sản phẩm. Thiết kế 3D với cấu trúc hở gân của chiếc túi điện thoại này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, điều ngạc nhiên là iPhone Pocket đã nhanh chóng bán hết chỉ sau vài ngày ra mắt.

Theo Bloomberg, chiếc túi co giãn cho phép đựng thêm các vật dụng nhỏ như AirPods. Về cấu trúc, iPhone Pocket gợi nhớ đến một chiếc đai karate, có thể đeo chéo qua người, buộc vào túi xách hoặc cầm tay. Apple chỉ phân phối sản phẩm tại 10 địa điểm trên toàn cầu, trong đó SoHo là duy nhất tại Mỹ. Phiên bản online cũng “cháy hàng” từ ngày 14/11.

Có người lý giải, đó là nhờ sự hợp tác giữa Apple Design Studio và Miyake Design Studio - một công ty thiết kế nổi tiếng của Nhật Bản do nhà thiết kế Issey Miyake sáng lập. Chiếc túi được phát triển từ phương pháp dệt kim 3D, dựa trên triết lý “A Piece of Cloth” (A-POC) của Issey Miyake - sử dụng công nghệ dệt kim hiện đại để sản xuất một tấm vải liền mạch, ứng dụng cho những thiết kế không đường may (seamless).

Mặc dù chất lượng vật liệu của sản phẩm không thể phủ nhận, nhưng nhiều người cho rằng giá trị thực sự nằm ở thương hiệu và sự phù phiếm đi kèm. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng chững sản phẩm của Apple và Issey Miyake trước nay chưa hề rẻ, huống hồ là màn kết hợp giữa cả hai. Bên cạnh đó, sự giao thoa giữa hai thương hiệu đã thu hút những tệp khách hàng có chung tinh thần “think differently”, coi trọng những sản phẩm đột phá và sẵn sàng chi trả cho chúng.

Giống như iPhone Pocket, vốn được phát triển dựa trên sự hợp tác với một nhà thiết kế nổi tiếng, phụ kiện MagSafe mới của Apple được tạo ra nhờ sự hợp tác với nhà thiết kế Bailey Hikawa. Bailey Hikawa cho biết: “Giá đỡ iPhone & Grip Stand Hikawa được thiết kế thông qua một quá trình phỏng vấn mở rộng nhằm hỗ trợ nhiều cách cầm iPhone khác nhau, đồng thời giảm bớt nỗ lực cần thiết để giữ cho iPhone ổn định”.

Theo Apple, chân đế MagSafe được phát triển dựa trên ý kiến đóng góp trực tiếp từ những người khuyết tật, những người gặp khó khăn về sức mạnh cơ bắp, sự khéo léo và khả năng điều khiển tay. Phụ kiện Hikawa sử dụng nam châm để gắn chặt thiết bị vào bất kỳ iPhone nào có MagSafe, đồng thời cho phép người dùng tháo lắp dễ dàng. Sản phẩm cũng có thể được sử dụng như một giá đỡ ở cả chế độ dọc và ngang.

Phụ kiện MagSafe mới của Apple được tạo ra nhờ sự hợp tác với nhà thiết kế Bailey Hikawa.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc hiện đại, Apple cho biết mỗi sản phẩm của Hikawa đều là một “tác phẩm nghệ thuật riêng biệt”. Phụ kiện phiên bản giới hạn này có hai màu sắc nổi bật: màu Chartreuse và màu Crater tái chế, được bán độc quyền tại cửa hàng trực tuyến của Apple với giá 69,95 USD (khoảng 1,84 triệu đồng). Ngoài ra, trang web của cung cấp thêm nhiều màu, gồm Cobalt Blue và Blurple Swirl.

Đặc biệt, khi mỗi sản phẩm trên ra mắt, những tranh cãi xung quanh đã trở thành công cụ truyền thông miễn phí cho Apple. Chẳng hạn, theo thống kê của Google, hiện có khoảng 22.300.000 triệu video ngắn về sản phẩm iPhone Pocket trên mọi nền tảng mạng xã hội, giúp chiếc túi phủ sóng dày đặc hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo trả phí nào.

Có thể coi đây là một “nước cờ” cũ nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả trong phân khúc xa xỉ: chỉ với dòng chữ nhỏ Special Edition đặt phía trên tên sản phẩm, Apple đã chạm đúng tâm lý “sợ bỏ lỡ” (FOMO) của khách hàng.

Dĩ nhiên, cảm giác khan hiếm không chỉ đến từ hai từ Special Edition. Trên thực tế, Apple rất hiếm khi hợp tác với các nhà mốt thời trang. Khi đưa tin về iPhone Pocket, tạp chí Vogue đã gọi đây là “cuộc hội ngộ đầu tiên của Apple với thời trang kể từ lần bắt tay với Hermès năm 2015” - đủ để thấy độ hiếm của màn kết hợp này.

Thị trường phụ kiện di động cũng đang trên đà bùng nổ.

Không chỉ vậy, trong số ít lần kết hợp, Apple luôn “chọn mặt gửi vàng” vào những cái tên thuộc hàng xa xỉ, biểu tượng của làng mốt, từ đó củng cố hình ảnh khan hiếm của sản phẩm.

Trong khi trên thực tế, thị trường phụ kiện di động cũng đang trên đà bùng nổ, từ pin dự phòng, sạc nhanh đến ốp lưng và kính cường lực, phản ánh xu hướng người dùng sẵn sàng chi thêm để bảo vệ thiết bị và thể hiện phong cách cá nhân.

Theo IMARC Group, thị trường phụ kiện điện thoại (mobile phone accessories) toàn cầu được định giá khoảng USD 94,4 tỉ vào năm 2024 và dự kiến đạt USD 142,3 tỉ vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 4,63% từ 2025 - 2033.