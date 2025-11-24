Huế thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân bằng chính sách mới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Nguyễn Thuấn
24/11/2025, 17:50
Thành phố Huế đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân thông qua một loạt các chính sách hỗ trợ mới. Với dự thảo nghị quyết mới, các doanh nghiệp thành lập tại Huế sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, từ hỗ trợ công nghệ đến giảm chi phí ban đầu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của khu vực.
Theo dự thảo, các doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực sẽ là đối tượng chính của các chính sách hỗ trợ này. Đặc biệt, các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ các chính sách này. Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là việc hỗ trợ sử dụng chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp trong năm đầu tiên, giúp họ dễ dàng thực hiện các giao dịch trực tuyến và kê khai thuế điện tử. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng hành chính mà còn thúc đẩy sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ chi phí hóa đơn điện tử cho lần đăng ký đầu tiên, giúp họ tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc quản lý tài chính. Đối với các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp, thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua máy tính tiền cho 5.000 hộ kinh doanh đầu tiên. Điều này không chỉ khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp mà còn giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh hiện đại.
Một điểm đáng chú ý khác là việc hỗ trợ chi phí thuê kế toán trong ba năm đầu cho các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng, chính sách này giúp giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới sớm ổn định hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật về kế toán – thuế.
Dự thảo nghị quyết cũng nêu rõ nguyên tắc hỗ trợ: nếu doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng nhiều mức hỗ trợ cho cùng một nội dung theo các chính sách khác nhau, doanh nghiệp được quyền chọn mức có lợi nhất. Điều này cho thấy sự linh hoạt và ưu tiên lợi ích tối đa cho doanh nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào khởi nghiệp và đổi mới mô hình kinh doanh tại Huế.
Chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, hứa hẹn sẽ tạo ra một làn sóng khởi nghiệp mới, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân và góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của thành phố Huế.
Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo động lực lớn, giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu và thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước thành viên...
Các chuyên gia nêu ý kiến về việc các doanh nghiệp Việt cần tích hợp yếu tố thương hiệu vào vận hành để tạo ưu thế trên thị trường và quốc tế…
Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe tải nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, các nhà sản xuất Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá với biên độ 19,59%...
Hành động thiết thực nhất để BSR chia sẻ với đồng bào cả nước là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025, qua đó góp phần bù đắp những thiệt hại mà đồng bào và đất nước đang phải đối mặt do mưa lũ gây ra tại các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, chủ động xây dựng các động lực tăng trưởng mới, từng bước hình thành mô hình phát triển bền vững cho năm 2026 và những năm tiếp theo.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: