Doanh nghiệp

Huế thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân bằng chính sách mới

Nguyễn Thuấn

24/11/2025, 17:50

Thành phố Huế đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân thông qua một loạt các chính sách hỗ trợ mới. Với dự thảo nghị quyết mới, các doanh nghiệp thành lập tại Huế sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, từ hỗ trợ công nghệ đến giảm chi phí ban đầu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của khu vực.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo dự thảo, các doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực sẽ là đối tượng chính của các chính sách hỗ trợ này. Đặc biệt, các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ các chính sách này. Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là việc hỗ trợ sử dụng chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp trong năm đầu tiên, giúp họ dễ dàng thực hiện các giao dịch trực tuyến và kê khai thuế điện tử. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng hành chính mà còn thúc đẩy sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ chi phí hóa đơn điện tử cho lần đăng ký đầu tiên, giúp họ tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc quản lý tài chính. Đối với các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp, thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua máy tính tiền cho 5.000 hộ kinh doanh đầu tiên. Điều này không chỉ khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp mà còn giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh hiện đại.

Một điểm đáng chú ý khác là việc hỗ trợ chi phí thuê kế toán trong ba năm đầu cho các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng, chính sách này giúp giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới sớm ổn định hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật về kế toán – thuế.

Dự thảo nghị quyết cũng nêu rõ nguyên tắc hỗ trợ: nếu doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng nhiều mức hỗ trợ cho cùng một nội dung theo các chính sách khác nhau, doanh nghiệp được quyền chọn mức có lợi nhất. Điều này cho thấy sự linh hoạt và ưu tiên lợi ích tối đa cho doanh nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào khởi nghiệp và đổi mới mô hình kinh doanh tại Huế.

Chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, hứa hẹn sẽ tạo ra một làn sóng khởi nghiệp mới, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân và góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của thành phố Huế. 

Tăng cường hệ sinh thái số thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

19:25, 30/10/2025

Tăng cường hệ sinh thái số thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

SCB cho vay ưu đãi hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn

09:16, 16/04/2019

SCB cho vay ưu đãi hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Huế chữ ký số công cộng doanh nghiệp siêu nhỏ dự thảo nghị quyết doanh nghiệp hỗ trợ chi phí hóa đơn điện tử hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh hỗ trợ kế toán cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Huế ngày 1/1/2026 thành phố Huế

Đọc thêm

Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo động lực lớn, giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu và thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước thành viên...

Doanh nghiệp Việt cần đẩy mạnh thương hiệu để đáp ứng được các thị trường khó tính

Doanh nghiệp Việt cần đẩy mạnh thương hiệu để đáp ứng được các thị trường khó tính

Các chuyên gia nêu ý kiến về việc các doanh nghiệp Việt cần tích hợp yếu tố thương hiệu vào vận hành để tạo ưu thế trên thị trường và quốc tế…

EAEU khởi xướng điều tra chống bán phá giá với lốp xe tải Việt Nam

EAEU khởi xướng điều tra chống bán phá giá với lốp xe tải Việt Nam

Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe tải nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, các nhà sản xuất Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá với biên độ 19,59%...

BSR đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch 2025

BSR đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch 2025

Hành động thiết thực nhất để BSR chia sẻ với đồng bào cả nước là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025, qua đó góp phần bù đắp những thiệt hại mà đồng bào và đất nước đang phải đối mặt do mưa lũ gây ra tại các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, chủ động xây dựng các động lực tăng trưởng mới, từng bước hình thành mô hình phát triển bền vững cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Công bố 6 tiêu chí nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng cho phát triển, sản xuất chip

Công bố 6 tiêu chí nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng cho phát triển, sản xuất chip

Một trong những tiêu chí được nhập khẩu dây chuyền, thiết bị đã qua sử dụng phục vụ sản xuất chip và công nghệ số là công suất hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

