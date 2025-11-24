Huế thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân bằng chính sách mới

Thành phố Huế đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân thông qua một loạt các chính sách hỗ trợ mới. Với dự thảo nghị quyết mới, các doanh nghiệp thành lập tại Huế sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, từ hỗ trợ công nghệ đến giảm chi phí ban đầu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của khu vực.

Theo dự thảo, các doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực sẽ là đối tượng chính của các chính sách hỗ trợ này. Đặc biệt, các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ các chính sách này. Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là việc hỗ trợ sử dụng chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp trong năm đầu tiên, giúp họ dễ dàng thực hiện các giao dịch trực tuyến và kê khai thuế điện tử. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng hành chính mà còn thúc đẩy sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ chi phí hóa đơn điện tử cho lần đăng ký đầu tiên, giúp họ tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc quản lý tài chính. Đối với các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp, thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua máy tính tiền cho 5.000 hộ kinh doanh đầu tiên. Điều này không chỉ khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp mà còn giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh hiện đại.

Một điểm đáng chú ý khác là việc hỗ trợ chi phí thuê kế toán trong ba năm đầu cho các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng, chính sách này giúp giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới sớm ổn định hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật về kế toán – thuế.

Dự thảo nghị quyết cũng nêu rõ nguyên tắc hỗ trợ: nếu doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng nhiều mức hỗ trợ cho cùng một nội dung theo các chính sách khác nhau, doanh nghiệp được quyền chọn mức có lợi nhất. Điều này cho thấy sự linh hoạt và ưu tiên lợi ích tối đa cho doanh nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào khởi nghiệp và đổi mới mô hình kinh doanh tại Huế.

Chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, hứa hẹn sẽ tạo ra một làn sóng khởi nghiệp mới, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân và góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của thành phố Huế.