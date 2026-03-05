Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Tài chính

Hải quan thu giữ khoảng 165 kg ma túy trong hai tháng đầu năm 2026

Hoàng Sơn

05/03/2026, 15:41

Trong vòng 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng Hải quan cùng các đơn vị chức năng đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới và đường hàng không với nhiều thủ đoạn tinh vi, thu giữ tổng cộng 165 kg ma túy các loại...

Trong 2 tháng đầu năm, Hải quan phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma tuý - Ảnh: Cục Hải quan
Trong 2 tháng đầu năm, Hải quan phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma tuý - Ảnh: Cục Hải quan

Theo Cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2026 (tính từ 15/12/2025 đến 14/02/2026), công tác phòng, chống ma túy trên các tuyến biên giới và cửa khẩu tiếp tục được siết chặt. 

Theo số liệu thống kê, lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện 35 vụ việc liên quan đến ma túy, bắt giữ 42 đối tượng. Riêng cơ quan Hải quan trực tiếp chủ trì 9 vụ. Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Trong hai tháng đầu năm 2026, khối lượng ma túy thu giữ lên tới khoảng 165 kg, gồm 14,18 kg cần sa; 14,2 kg heroin; 4,94 kg cocain; 5,96 kg ketamine; 126 kg ma túy tổng hợp cùng 372,25 gam các loại khác.

(Báo cáo từ Cục Hải quan)

Cụ thể, vào 12 giờ 20 phút ngày 25/02/2026, thông qua công tác phân tích và đánh giá rủi ro đối với hành khách trên các tuyến bay trọng điểm, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 1 (Đội 5) – Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra 01 hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh từ Qatar.

Quá trình kiểm tra hành lý cho thấy đối tượng cất giấu khoảng 3,6 kg chất bột màu trắng (tính cả bao bì), được ngụy trang kỹ trong đồ dùng cá nhân nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Kết quả giám định nhanh xác định mẫu vật dương tính với cocaine.

Song song với tuyến hàng không, tại địa bàn miền núi phía Bắc Chi cục Hải quan khu vực X cũng liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán ma túy trái phép.

Điển hình, ngày 27/02/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an tỉnh Sơn La đã triệt phá thành công Chuyên án 0726D, bắt giữ 3 đối tượng trú tại tỉnh Sơn La đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới vào nội địa.

Báo cáo Hải quan nêu rõ, tang vật thu giữ gần 35 kg ma túy, bao gồm 34 kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể và 2 bánh heroin. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng quân dụng, hai hộp tiếp đạn và 11 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng.

Tang vật thu giữ - Ảnh: Cục Hải quan

Trước đó, ngày 01/02/2026, tại bản Ten Pạnh, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ gồm 103 viên hồng phiến.

Tại khu vực cột mốc biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Nhi Sơn, Thanh Hóa, ngày 30/01/2026, lực lượng Hải quan tiếp tục phối hợp với Phòng PC04 – Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 01 đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép hơn 52,841 gam ma túy các loại qua biên giới.

Hiện Cục Hải quan cho biết các vụ việc nêu trên đều đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực tế cho thấy hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng đặc điểm lưu chuyển nhanh, khó kiểm soát của các tuyến bay quốc tế, sử dụng vỏ bọc hành khách nhập cảnh hoặc quá cảnh để trung chuyển ma túy xuyên quốc gia. Trên tuyến đường bộ, các đường mòn, lối mở khu vực biên giới tiếp tục bị lợi dụng làm điểm trung chuyển.

Đáng chú ý, phương thức cất giấu ma túy ngày càng tinh vi, đa dạng, từ ngụy trang trong hành lý cá nhân đến sử dụng vũ khí nóng gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phân tích thông tin, quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại và siết chặt phối hợp liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

