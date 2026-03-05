Hải quan thu giữ khoảng 165 kg ma túy trong hai tháng đầu năm 2026
Hoàng Sơn
05/03/2026, 15:41
Trong vòng 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng Hải quan cùng các đơn vị chức năng đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới và đường hàng không với nhiều thủ đoạn tinh vi, thu giữ tổng cộng 165 kg ma túy các loại...
Theo Cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2026 (tính từ 15/12/2025 đến 14/02/2026), công tác
phòng, chống ma túy trên các tuyến biên giới và cửa khẩu tiếp tục được siết
chặt.
Theo số liệu
thống kê, lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp với Công an, Bộ đội Biên
phòng phát hiện 35 vụ việc liên quan đến ma túy, bắt giữ 42 đối tượng. Riêng cơ
quan Hải quan trực tiếp chủ trì 9 vụ. Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra tại Sân bay quốc tế Nội Bài.
Trong hai tháng đầu năm 2026, khối lượng ma túy thu giữ lên tới khoảng 165 kg, gồm 14,18 kg cần sa; 14,2 kg heroin; 4,94 kg cocain; 5,96 kg ketamine; 126 kg ma túy tổng hợp cùng 372,25 gam các loại khác.
(Báo cáo từ Cục Hải quan)
Cụ thể, vào 12 giờ 20 phút
ngày 25/02/2026, thông qua công tác phân tích và đánh giá rủi ro đối với hành
khách trên các tuyến bay trọng điểm, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 1
(Đội 5) – Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân
bay quốc tế Nội Bài và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra 01 hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh từ Qatar.
Quá trình kiểm tra hành lý cho thấy đối tượng cất giấu khoảng 3,6 kg chất
bột màu trắng (tính cả bao bì), được ngụy trang kỹ trong đồ dùng cá nhân nhằm
tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Kết quả giám định nhanh xác định mẫu
vật dương tính với cocaine.
Song song với tuyến hàng không, tại địa bàn miền núi phía Bắc Chi
cục Hải quan khu vực X cũng liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua
bán ma túy trái phép.
Điển hình,
ngày 27/02/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an
tỉnh Sơn La đã triệt phá thành công Chuyên án 0726D, bắt giữ 3 đối tượng trú tại tỉnh Sơn La đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
vào nội địa.
Báo cáo
Hải quan nêu rõ, tang
vật thu giữ gần 35 kg ma túy, bao gồm 34 kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể và 2
bánh heroin. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng quân dụng,
hai hộp tiếp đạn và 11 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng.
Trước đó,
ngày 01/02/2026, tại bản Ten Pạnh, Chi cục
Hải quan khu vực X phối
hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương phát
hiện, bắt giữ 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ gồm 103 viên hồng phiến.
Tại khu vực cột mốc biên giới Việt Nam – Lào
thuộc xã Nhi Sơn, Thanh Hóa, ngày
30/01/2026, lực lượng Hải quan tiếp tục phối hợp với Phòng PC04 – Công
an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 01 đối tượng quốc tịch Lào đang vận
chuyển trái phép hơn 52,841 gam ma túy các loại qua
biên giới.
Hiện Cục Hải quan cho biết các vụ việc nêu trên đều đang được mở rộng
điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực tế cho thấy hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các
đối tượng thường lợi dụng đặc điểm lưu chuyển nhanh, khó kiểm soát của các
tuyến bay quốc tế, sử dụng vỏ bọc hành khách nhập cảnh hoặc quá cảnh để trung
chuyển ma túy xuyên quốc gia. Trên tuyến đường bộ, các đường mòn, lối mở khu
vực biên giới tiếp tục bị lợi dụng làm điểm trung chuyển.
Đáng chú ý, phương thức cất giấu ma túy ngày càng tinh vi, đa dạng, từ ngụy
trang trong hành lý cá nhân đến sử dụng vũ khí nóng gây nhiều khó khăn cho công
tác kiểm soát của các lực lượng chức năng.
Trong thời gian tới, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phân tích
thông tin, quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại và siết
chặt phối hợp liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán,
vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh trật
tự và an toàn xã hội.
