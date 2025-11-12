Hãng dầu lửa Nga "mắc kẹt" tài sản ở nước ngoài vì bị Mỹ trừng phạt

Lukoil đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc xử lý tài sản ở nước ngoài do các biện pháp trừng phạt mà Mỹ gần đây áp lên Rosneft và Lukoil - hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga...

Theo hãng tin CNN, tuần này, Chính phủ Iraq tuyên bố không thể tiếp tục hợp tác với Lukoil, công ty đang nắm giữ cổ phần lớn tại các mỏ dầu của nước này, do các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp lên Lukoil.

Sở hữu cổ phần 75% tại mỏ dầu khổng lồ West Qurna-2 ở miền nam Iraq, Lukoil đang gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng vì lý do bất khả kháng - phát ngôn viên Bộ Dầu mỏ Iraq, ông Abdul Sahib Bazoun al-Hasnawi, cho hay.

Mỏ dầu West Qurna-2, sản xuất hơn 400.000 thùng dầu thô mỗi ngày, là một trong những tài sản quan trọng của Lukoil, công ty sở hữu tổng giá trị tài sản ở nước ngoài ước tính hơn 20 tỷ USD.

Lukoil đã không thể trả lương cho hàng trăm nhân viên, phần lớn là người Iraq, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Rosneft và Lukoil vào ngày 22/10. Các biện pháp này là một phần trong nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt cuộc chiến tranh với Ukraine.

Công ty dầu khí nhà nước Iraq SOMO đã tạm ngừng các khoản thanh toán dầu thô cho Lukoil trong tháng 11, với số lượng ước tính khoảng 4 triệu thùng, cho đến khi thiết lập được một cơ chế thanh toán tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Lukoil đã tìm cách bán lại tài sản ở nước ngoài cho Gunvor, một công ty thương mại dầu mỏ có trụ sở tại Thụy Sĩ, nhưng đã rút lại ý định này sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ không bao giờ cấp phép cho Gunvor vận hành các tài sản mua từ Lukoil.

Hôm 30/10, Lukoil cho biết đã chấp nhận lời chào mua từ Gunvor khi công ty Thụy Sỹ muốn mua công ty con Lukoil International GmbH, đơn vị sở hữu các tài sản ở nước ngoài của Lukoil Group. Nhưng vào hôm thứ Năm tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ có một bài đăng trên mạng xã hội X nói rằng chừng nào chiến tranh Nga - Ukraine còn tiếp diễn, Gunvor “sẽ không bao giờ được cấp phép” để sử dụng các tài sản mà Lukoil bán lại.

Lukoil International sở hữu cổ phần 5% trong dự án phát triển dầu Tengiz do tập đoàn Mỹ Chevron điều hành tại Kazakhstan, cùng với các nhà máy lọc dầu ở Romania và Bulgaria, và một bộ phận thương mại toàn cầu do một công ty con có trụ sở tại Thụy Sĩ kiểm soát.

Tại Bulgaria, nhà chức trách đã tăng cường an ninh xung quanh nhà máy lọc dầu Lukoil ở Burgas, trong khi Chính phủ nước này đang soạn thảo luật nhằm cho phép Chính phủ giành quyền kiểm soát và bán nhà máy này cho một chủ sở hữu mới để bảo vệ nhà máy khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tại Phần Lan, chuỗi trạm dịch vụ Teboil, cũng thuộc sở hữu của Lukoil, đã cạn kiệt nhiên liệu do các biện pháp trừng phạt đối với công ty mẹ. Công ty năng lượng Phần Lan Neste đã ngừng cung cấp nhiên liệu cho Teboil sau các biện pháp của Mỹ đối với Lukoil.

Tại Iraq, SOMO đã nhấn mạnh rằng “tất cả các khoản thanh toán cho dầu xuất khẩu và các sản phẩm dầu mỏ đều được xử lý thông qua hệ thống giao dịch quốc tế SWIFT, và hệ thống này cấm sự tham gia của các thực thể bị trừng phạt hoặc có rủi ro cao” như Lukoil.