Thứ Tư, 29/10/2025

Thế giới

Bị Mỹ trừng phạt, hãng dầu lửa Nga bán tài sản ở nước ngoài

Điệp Vũ

29/10/2025, 14:02

Lukoil, công ty sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga, đầu tuần này công bố kế hoạch bán tài sản ở nước ngoài...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên lên Lukoil và công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft nhằm mục đích gây áp lực buộc Moscow chấm dứt chiến tranh với Ukraine.

Theo tờ báo Financial Times, Lukoil cho biết họ chào bán “các tài sản quốc tế" sau khi "một số quốc gia áp các biện pháp hạn chế đối với công ty và các công ty con". Lukoil cũng nói công ty đã bắt đầu xem xét các đề xuất mua từ những khách tiềm năng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã áp các biện pháp mà ông gọi là "lệnh trừng phạt khủng khiếp" lên Rosneft và Lukoil - hai biểu tượng của ngành công nghiệp dầu lửa Nga, nhằm "làm suy yếu" nguồn tài chính của Chính phủ Nga và củng cố nỗ lực của Washington trong việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Dù điện Kremlin chưa có thấy dấu hiệu nhượng bộ, tuyên bố bán tài sản của Lukoil cho thấy động thái của ông Trump đối với ngành năng lượng Nga đang có tác động nhanh chóng.

Không giống như Rosneft là một công ty thuộc sở hữu nhà nước, Lukoil là một công ty tư nhân, nhưng một số nhà phân tích cho rằng công ty này có xu hướng đồng hành với lợi ích của điện Kremlin. Lukoil sở hữu các tài sản đáng kể tại châu Âu, cũng như Azerbaijan, Kazakhstan, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập và Nigeria.

Các tài sản của Lukoil tại châu Âu bao gồm các nhà máy lọc dầu - trong đó có hai nhà máy hoàn toàn thuộc sở hữu của Lukoil tại Bulgaria và Romania, và cổ phần 45% trong một nhà máy thứ ba tại Hà Lan - cũng như các cơ sở lưu trữ năng lượng và mạng lưới trạm xăng tại Bulgaria, Romania, Croatia, Serbia, Montenegro và Bắc Macedonia.

Bán nhà máy lọc dầu tại Bulgaria sẽ là một việc phức tạp đối với Lukoil do các hạn chế mới được nước này đưa ra sau các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bất kỳ giao dịch tiềm năng nào liên quan đến tài sản của Lukoil tại quốc gia này - đặc biệt là nhà máy lọc dầu có công suất 190.000 thùng mỗi ngày tại thành phố ven biển Burgas, cơ sở lọc dầu duy nhất của Bulgaria - đều cần đến sự chấp thuận của nhà nước.

Công ty môi giới BCS có trụ sở tại Moscow ước tính các tài sản của Lukoil tại châu Âu hiện chiếm khoảng 5% thu nhập trước thuế của công ty, giảm từ mức 11% trước chiến tranh Nga - Ukraine.

Lukoil cho biết việc bán các tài sản quốc tế của công ty đang được thực hiện theo giấy phép do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ cấp để giảm dần các giao dịch của cơ quan này với công ty.

Về lý thuyết, Lukoil phải bán tài sản quốc tế trước ngày 21/11, thời điểm Bộ Tài chính Mỹ sẽ bắt đầu coi bất kỳ giao dịch nào với công ty này là vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington. Lukoil cho biết, nếu cần thiết, họ dự định xin gia hạn giấy phép của (OFAC) để đảm bảo tiến trình bán tài sản không bị gián đoạn.

Từ khóa:

Lukoil Nga thế giới

