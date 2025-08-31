Hàng loạt hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn được ký tại Đà Nẵng
Nam Anh
31/08/2025, 10:01
Rất nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và phát triển hệ sinh thái bán dẫn đã được ký kết tại Đà Nẵng chiều 30/8 trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 - Da Nang Finance and Tech Week 2025…
Cụ thể, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Corial, Plasma - Therm và Trung tâm Aka Vers, Công ty TNHH FPT IS, Tập đoàn FPT hợp tác về triển khai giải pháp đào tạo thực tế ảo (VR Training) trong lĩnh vực bán dẫn .
Trung tâm Nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Corial, Plasma - Therm và Trung tâm Aka Vers, Công ty TNHH FPT IS, Tập đoàn FPT trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai các giải pháp đào tạo thực tế ảo (VR Training) trong lĩnh vực bán dẫn.
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo (DSAC) và Liên minh phát triển nguồn lực công nghiệp bán dẫn Việt Nam (SEVINA).
Nội dung hợp tác tập trung vào hai lĩnh vực chính là đào tạo kỹ sư thiết kế RTL - FPGA theo chương trình Intel Altera và phối hợp nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm Chiplet trên nền tảng chuẩn giao tiếp UCIe.
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng và Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) về đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực vi mạch và trí tuệ nhân tạo cho giảng viên, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm DSAC và Công ty CP YS Talent, Công ty TNHH YS Flora Lotus về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ tuyển dụng và kết nối việc làm, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời làm cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nghiên cứu, đào tạo và sản xuất liên quan đến vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty CP Dev Plus và Liên minh phát triển nguồn lực công nghiệp bán dẫn Việt Nam (SEVINA).
Nội dung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, đồng thời xây dựng hệ sinh thái đào tạo vi mạch bán dẫn tại thành phố Đà Nẵng, nâng cao năng lực của các thành phần trong hệ sinh thái; hợp tác ươm tạo các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nhà đầu tư.
Trước đó, chia sẻ tại hội thảo chủ đề “Các công nghệ nền tảng cho xã hội tương lai: Sự giao thoa giữa điện tử và quang tử” trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, cho biết Đảng và Nhà nước đã xác định rõ, để trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030, nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng quan trọng.
Trong đó, công nghệ chip bán dẫn được xác định là 1 trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược của Việt Nam, tập trung vào các sản phẩm công nghệ chiến lược gồm chip chuyên dụng, chip AI và chip IoT.
Đối với Đà Nẵng, thành phố đã ban hành Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21/01/2025, xác định mục tiêu đến năm 2030, đưa Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hình thành mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
Trong đó, tập trung phát triển ít nhất 5.000 nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn; hình thành ít nhất 30 doanh nghiệp thiết kế, 2 doanh nghiệp đóng gói, và ít nhất 5 startup trong lĩnh vực bán dẫn.
