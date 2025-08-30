Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á cam kết cùng Đà Nẵng đào tạo nhân lực bán dẫn

Ngày 29/8, trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 (Da Nang Finance and Tech Week 2025), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tiếp và làm việc với bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA).

Tại buổi làm việc, bà Linda Tan giới thiệu về SEMI SEA, một tổ chức toàn cầu với mạng lưới rộng khắp. Bà cũng bày tỏ mong muốn Đà Nẵng sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu do SEMI SEA đang xây dựng.

Hiệp hội cũng liên kết chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), tạo ra nhiều cơ hội cho Đà Nẵng trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn và đóng gói sản phẩm công nghệ cao.

Bên cạnh đó, bà Linda Tan cam kết đồng hành cùng thành phố hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn - yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành tại địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch SEMI SEA vì đã dành thời gian tham dự Tuần lễ Tài chính và công nghệ Đà Nẵng, đồng thời đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, vi mạch bán dẫn là một trong những động lực kinh tế quan trọng mà thành phố đã xác định và ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Đà Nẵng chủ động triển khai nhiều chương trình, dự án trong nước và quốc tế nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn tại địa phương.

Đặc biệt, thành phố đã kiến nghị Chính phủ và Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Đà Nẵng.

HĐND thành phố đã thông qua nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư, chuyên gia và kỹ sư đến làm việc tại địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu vi mạch bán dẫn, phối hợp chặt chẽ với SEMI SEA nhằm cung cấp thông tin, chính sách và tổ chức các chuyến tham quan thực địa. Từ đó, giúp đối tác nắm rõ hơn về định hướng, tiềm năng và quyết tâm của thành phố trong lĩnh vực này.

Hiện nay, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng mô hình gắn kết ngành công nghiệp vi mạch với Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế cùng các ngành kinh tế số nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện.

Trong công tác đào tạo, các trường đại học tại thành phố đã bước đầu triển khai chương trình chuyên ngành vi mạch bán dẫn, tuyển sinh khoảng 1.500 sinh viên trong hai năm qua.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Đà Nẵng sẽ hợp tác chặt chẽ với SEMI SEA trong đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn. Đồng thời, mong muốn Hiệp hội sẽ giới thiệu, kết nối để thành phố tiếp cận sâu hơn với mạng lưới doanh nghiệp và nhà đầu tư trong ngành.

Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, với sự hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế như SEMI SEA, ngành vi mạch bán dẫn của Đà Nẵng sẽ phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.