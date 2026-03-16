Ấn Độ thúc đẩy đối thoại với Iran để mở lại eo biển Hormuz

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước
điều tàu chiến hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz, Ấn Độ cho rằng đàm phán trực tiếp
với Iran mới là cách hiệu quả nhất để nối lại hoạt động hàng hải qua tuyến vận
tải năng lượng then chốt này.
Ông Trump kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Anh và một số nước khác điều tàu chiến tới eo biển Hormuz, trong lúc nhiều chính phủ phải lựa chọn giữa giải pháp ngoại giao với Iran và nguy cơ can dự quân sự. Sức ép này gia tăng khi Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá năng lượng tăng vọt và làm tăng nguy cơ các nước liên quan bị cuốn sâu hơn vào xung đột ở Trung Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar cho biết việc hai
tàu chở khí treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz an toàn vào thứ Bảy (14/3) là nhờ
các cuộc trao đổi giữa New Delhi và Tehran và cho thấy ngoại giao vẫn có thể mang
lại kết quả thực tế.
“Hiện tôi vẫn đang trao đổi với phía Iran và các cuộc trao đổi
này đã đem lại một số kết quả. Tiến trình đó vẫn đang tiếp diễn và chừng nào
cách tiếp cận này còn phát huy hiệu quả, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi”, ông
Jaishankar nói trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Financial Times.
“Từ lập trường của Ấn Độ, chắc chắn việc đối thoại và phối hợp
để tìm ra giải pháp vẫn tốt hơn là không làm gì. Nếu cách tiếp cận này cũng
giúp các bên khác tham gia, tôi cho rằng thế giới sẽ có lợi hơn”, ông
Jaishankar nói thêm.
Tuần vừa rồi, giá dầu thế giới đóng cửa trên mức 100 USD/thùng lần
đầu kể từ tháng 8/2022. Giới phân tích cho rằng giá còn có thể tiếp tục tăng nếu
xung đột kéo dài sang mùa xuân. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông
Mojtaba Khamenei, tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển
Hormuz - tuyến vận tải trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt tiêu thụ
trên toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Pháp và Italy nằm trong số các nước châu
Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để nối
lại hoạt động vận chuyển năng lượng.
Vào thứ Hai (16/3), các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu
Âu (EU) dự kiến họp tại Brussels để thảo luận khả năng mở rộng phạm vi nhiệm vụ
của chiến dịch hải quân Aspides đang hoạt động ở Biển Đỏ sang cả eo biển
Hormuz. Hiện chiến dịch này có 3 tàu chiến của Pháp, Italy và Hy Lạp.
Khi được hỏi liệu các nước châu Âu có thể làm theo cách của Ấn
Độ trong vấn đề Iran hay không, ông Jaishankar nhận định mỗi mối quan hệ đều có
đặc thù riêng. Theo ông, vì nền tảng quan hệ và điều kiện của từng bên không giống
nhau, rất khó lấy cách tiếp cận của Ấn Độ để so sánh hoặc áp dụng cho các trường
hợp khác.
“Tôi sẵn sàng chia sẻ với các nước EU về những gì chúng tôi
đang làm. Tôi cũng biết nhiều nước trong số họ đã trao đổi riêng với Tehran”,
ông Jaishankar nói thêm.
Ông Jaishankar cho biết New Delhi không có một thỏa thuận áp
dụng chung với Iran cho toàn bộ tàu treo cờ Ấn Độ. Thay vào đó, mỗi chuyến tàu
qua eo biển Hormuz đều được xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Ông cũng bác bỏ
khả năng Tehran nhận được điều gì đó để đổi lại, đồng thời nhấn mạnh các cuộc
trao đổi hiện nay được xây dựng trên nền tảng quan hệ lâu nay giữa hai nước.
“Đây không phải là câu chuyện trao đổi điều kiện. Ấn Độ và
Iran vốn có quan hệ với nhau, và chúng tôi coi cuộc xung đột này là một diễn biến
rất đáng tiếc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi vẫn còn nhiều
tàu hoạt động trong khu vực, vì vậy dù đây là tín hiệu tích cực, các cuộc trao
đổi vẫn phải tiếp tục do vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, ông Jaishankar nói
thêm.