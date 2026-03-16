Thanh khoản sụt giảm mạnh, cá nhân bán ròng tuần qua
Thu Minh
16/03/2026, 13:56
Nhà đầu tư cá nhân tuần qua bán ròng 1270.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1489.8 tỷ đồng qua khớp lệnh.
VN-Index kết thúc tuần 11/2026 tại 1.696,24 điểm, giảm -71,60 điểm (-4,05%), cho thấy đà điều chỉnh tiếp diễn sau nhịp giảm mạnh của tuần trước và kéo chỉ số rời xa vùng đỉnh ngắn hạn thiết lập trong tháng 2. Dù mức giảm thu hẹp so với tuần 10 (-5,98%), diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế khi áp lực bán duy trì ở nhiều nhóm cổ phiếu.
Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 30.389 tỷ đồng/phiên, giảm -21,29% so với tuần trước, song vẫn cao hơn +6,37% so với trung bình 5 tuần, cho thấy thanh khoản hạ nhiệt sau tuần giao dịch đột biến nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối cao.
Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 37.193 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 33.908 tỷ đồng, giảm lần lượt -21,82% so với tuần trước và +4,72% so với trung bình 5 tuần. Diễn biến này cho thấy thanh khoản có sự điều chỉnh sau giai đoạn tăng vọt trước đó, song mức giao dịch vẫn cao hơn mặt bằng trung bình gần đây, phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục và dòng tiền vẫn đang tìm kiếm điểm cân bằng mới sau nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1214.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 880.1 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, VNM, HPG, ACB, MSN, DCM, TCH, KDH, GMD, PVT.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VHM, VIC, BID, PLX, VCB, POW, GEX, TCX.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1270.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1489.8 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VHM, STB, VIC, PLX, DGC, TPB, VPB, SHB, DIG.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: VNM, HPG, HDB, PNJ, MWG, MBB, TCH, GEL, DCM.
Tự doanh mua ròng 70.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 380.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm VIB, VCB, ACB, KDH, VIX, TCH, SSI, GEL, HDB, HPG.
Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm E1VFVN30, STB, FPT, MSN, FUEVFVND, MWG, MBB, DCM, SAB, BSR.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 13.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 229.4 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ Top bán ròng có MWG, FPT, ACB, VNM, VIB, HPG, VCG, MSN, DGC, DIG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, MBB, SSI, VIC, BID, VHM, HDB, BSR, VCB, PLX.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền hồi phục từ đáy 10 tuần ở Ngân hàng, Bất động sản, Hàng không; tăng lên ở Hóa chất, Thép, Sản xuất Dầu khí, Xây dựng, Bán lẻ; giảm ở Chứng khoán, Thiết bị Dầu khí, Dệt may, Hàng cá nhân.
Trong tuần 11/2026, sức mạnh dòng tiền suy yếu rõ rệt sau tuần giao dịch biến động mạnh trước đó, khi thanh khoản giảm trên diện rộng ở cả ba nhóm vốn hóa trong bối cảnh thị trường tiếp tục điều chỉnh.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào VN30 tăng nhẹ lên 57,4% (từ 53,1% tuần 10), trong khi VNMID giảm xuống 34,7% và VNSML giảm còn 5,2%, cho thấy dòng tiền có xu hướng quay trở lại nhóm vốn hóa lớn sau nhịp dịch chuyển sang midcap và smallcap trong tuần trước, dù mức độ lan tỏa của dòng tiền trên thị trường vẫn khá hạn chế.
Xét về quy mô giao dịch, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm mạnh ở cả ba nhóm vốn hóa. Cụ thể, VN30 giảm -14,9% (tương ứng -3.053,8 tỷ đồng), VNMID giảm -26,7% (-3.843,6 tỷ đồng) và VNSML giảm -37,2% (-936,2 tỷ đồng). Diễn biến này phản ánh sự hạ nhiệt của thanh khoản sau tuần tăng đột biến trước đó, khi hoạt động giao dịch mang tính phòng thủ hơn trong bối cảnh thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.
Đáng chú ý, mức giảm thanh khoản mạnh hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy dòng tiền đầu cơ rút lui nhanh hơn so với nhóm cổ phiếu trụ. Trong khi đó, mức giảm của các chỉ số cũng diễn ra trên diện rộng với VN30 giảm -2,66%, VNMID (-1,80%) và VNSML (-3,51%).
