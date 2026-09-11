Hàng triệu dữ liệu khoa học, công nghệ quốc gia được chia sẻ chung trên một nền tảng

Hệ thống bước đầu hội tụ khối lượng lớn dữ liệu, gồm thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ, nhân lực khoa học và công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ; cùng hàng triệu dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ các hệ thống nghiệp vụ của Bộ như sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng...

Toàn cảnh Lễ ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngày 11/9, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính thức đưa vào vận hành một hạ tầng thông tin, dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống được truy cập tại địa chỉ https://sti.gov.vn, là một trong các nền tảng số dùng chung quốc gia theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống giúp kết nối, tích hợp, quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin, dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; công nghệ và công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp đối mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ...

Hệ thống cũng cung cấp nền tảng dữ liệu thống kê với 137 chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và 17 chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước hình thành nguồn dữ liệu thống nhất, tập trung có khả năng hỗ trợ theo dõi, phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu.

Một trong những điểm nổi bật của Hệ thống là khả năng liên kết đa chiều giữa các dữ liệu về tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố khoa học và kết nối, đồng bộ tự động với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Nền tảng số quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, Hệ thống cũng thu thập dữ liệu trích dẫn và tính toán các chỉ số đánh giá chất lượng tạp chí và bài báo khoa học của Việt Nam.

Về hạ tầng kết nối, Hệ thống đã kết nối, tích hợp dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia; hỗ trợ đăng nhập một lần qua VNeID và sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu thời gian thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc tăng cường khả năng liên thông này tạo tiền đề để dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một bộ phận hữu cơ của hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Với cách tiếp cận lấy dữ liệu làm nền tảng, kết nối làm phương thức và khai thác dữ liệu làm giá trị, Hệ thống hướng tới phục vụ nhiều nhóm người dùng: cơ quan quản lý có thêm công cụ theo dõi, phân tích và hỗ trợ ra quyết định; nhà khoa học có điều kiện tiếp cận thông tin về chuyên gia, tổ chức, nhiệm vụ và công bố; viện nghiên cứu, trường đại học có thêm nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu và đánh giá; doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thuận lợi hơn.

Việc đưa Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vận hành là một bước tiến quan trọng trong xây dựng hạ tầng dữ liệu và nền tảng số của ngành khoa học và công nghệ, góp phần hiện thực hóa chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh ra mắt hệ thống và đưa hệ thống vào vận hành mới chỉ là bước khởi đầu.

Giá trị của hệ thống không nằm ở việc chúng ta có một phần mềm hiện đại đến đâu, mà nằm ở chất lượng dữ liệu, khả năng kết nối, mức độ khai thác và hiệu quả thực tế mà hệ thống mang lại.

Đến nay, hệ thống đã bước đầu hình thành khả năng quản lý tập trung và hội tụ một khối lượng lớn dữ liệu, gồm thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ, nhân lực khoa học và công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ; cùng hàng triệu dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ các hệ thống nghiệp vụ của Bộ như sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và các nguồn thông tin khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế.