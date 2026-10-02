VKIST sắp nhận thêm 30 triệu USD tài trợ không hoàn lại từ Hàn Quốc

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc tại trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST).
Chủ tịch KIST Oh Sang Rok tiếp đón đoàn. Hai bên trao đổi về mở rộng hợp tác nghiên cứu và giai đoạn tiếp theo của Dự án VKIST.
Thành lập năm 1966, KIST là viện nghiên cứu đa ngành đầu tiên do Chính phủ Hàn Quốc thành lập, có vai trò quan trọng trong phát triển công nghệ công nghiệp và nhân lực khoa học, công nghệ. Mô hình KIST là cơ sở để hai nước xây dựng VKIST tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề xuất bốn nội dung hợp tác trọng tâm, trong đó có nâng tầm nghiên cứu chung trong các lĩnh vực chiến lược như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học.
Cùng với hợp tác nghiên cứu, Bộ trưởng đề nghị xây dựng cơ chế dùng chung hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D), trang thiết bị hiện đại giữa KIST với VKIST và các viện, trường Việt Nam.
Về nhân lực, Bộ trưởng đề xuất đưa nghiên cứu viên Việt Nam sang làm việc trực tiếp tại KIST, đồng thời liên kết với KIST School đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ dài hạn. Nội dung trọng tâm còn lại là thúc đẩy Dự án VKIST R&D giai đoạn 2026–2033.
Chủ tịch KIST Oh Sang Rok khẳng định VKIST là biểu tượng hợp tác đặc biệt, cam kết KIST tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để dự án hoàn thiện đúng tiến độ, trở thành trung tâm R&D hạt nhân kết nối hiệu quả giữa viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.
Giai đoạn 1 của Dự án VKIST có tổng vốn khoảng 70 triệu USD, trong đó Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại 35 triệu USD. Dự án đã hình thành cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và nền tảng vận hành một viện nghiên cứu ứng dụng phục vụ doanh nghiệp.
Trên nền tảng này, giai đoạn 2 dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến 2033 với 30 triệu USD viện trợ không hoàn lại, gồm năm hợp phần.
Trong đó, dự án dự kiến triển khai 38 đề tài R&D chung về công nghệ chiến lược; chuyển giao và thương mại hóa công nghệ; đào tạo nhân lực, bao gồm 20 tiến sĩ tại Hàn Quốc. Hai hợp phần còn lại là phát triển hạ tầng nghiên cứu bán dẫn, pin thứ cấp và phòng thí nghiệm dùng chung; quản lý dự án.
Văn kiện đang được hoàn thiện để trình phê duyệt, tạo cơ sở triển khai giai đoạn 2, tăng cường liên kết nghiên cứu Việt Nam – Hàn Quốc và kết nối viện nghiên cứu với doanh nghiệp.
Sau buổi làm việc, đoàn công tác Bộ KH&CN tham quan các phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất công nghệ tiên tiến của KIST, trong đó có công nghệ chip lượng tử, robot thông minh hình người và AI nhận diện hỗ trợ tìm người mất tích, phát hiện thảm họa như cháy rừng.
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