Ban hành danh mục Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trước 31/12

Hà Giang

17/03/2026, 14:34

Bộ Công an chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, ban hành trước ngày 31/12/2026…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng (sau đây gọi tắt là Luật), bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện, gồm:

Thứ nhất, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan báo chí và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ hai, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biên soạn tài liệu, tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ ba, Bộ Công an tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công, gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trước ngày 01/4/2026. Bộ Công an tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Thứ tư, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và văn bản khác có liên quan trước ngày 01/7/2026. Cụ thể xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

Cùng với đó, xây dựng Nghị định của Chính phủ về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; xây dựng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân (bao gồm quy định chi tiết các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân); và xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 1/7/2026, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây dựng và ban hành 2 Nghị định của Chính phủ về hoạt động mật mã dân sự và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thứ năm, Bộ Công an chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, ban hành trước ngày 31/12/2026.

Thứ sáu, năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

